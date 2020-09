Les écouteurs ont inondé le marché et il est difficile de savoir lesquels choisir, surtout si vous êtes un nouvel acheteur. Ici, nous vous aiderons à déterminer si vous devriez acheter du haut de gamme ou si un ensemble moins cher suffira.

S’il est tentant d’acheter un ensemble d’écouteurs très bon marché, il convient de se rappeler qu’ils sont bon marché pour une raison. Mais comme vous le verrez ci-dessous, mettre la main sur une bonne paire d’écouteurs ne vous coûtera pas un bras et une jambe. Surtout quand vous nous demandez de creuser pour vous.

Pour vous faire économiser du temps et des efforts, nous avons mis au point ce guide dédié aux meilleures affaires sur des écouteurs au son exceptionnel. Nous surveillons en permanence les principaux détaillants australiens pour vous proposer les offres les plus intéressantes sur une variété d’ensembles – des écouteurs intra-auriculaires aux boîtes antibruit des marques les plus populaires – alors consultez notre liste constamment mise à jour ci-dessous pour découvrir les meilleures offres actuelles sur les écouteurs en Australie.

Écouteurs supra et supra-auriculaires

Sony WH-1000XM3 | 308 AU $ (Prix de vente conseillé 399 $ AU; économisez 91 $ AU) [EBAY PLUS EXCLUSIVE]

Même si les tout nouveaux Sony WH-1000XM4 sont désormais disponibles, l’ensemble qui les a précédés est indéniablement exceptionnel. Et ils n’ont été rendus plus attrayants qu’avec cette baisse de prix. La qualité sonore est excellente, tout comme ses capacités de suppression du bruit. Associez cela à 30 heures d’autonomie de la batterie, et vous avez mis la main sur un superbe ensemble de canettes. Vous devrez être membre eBay Plus pour bénéficier de cette réduction, entrez simplement le code PARTY21.Voir l’offre

Bose QuietComfort 35 II | 318 AU $ (Prix conseillé 399,95 $ AU; économisez AU $ 81.95) [EBAY PLUS EXCLUSIVE]

Le toujours populaire Bose QuietComfort 35 II a vu ses prix baisser sur eBay. Ces écouteurs ont un son superbe et une suppression du bruit de premier ordre, vous pouvez donc bloquer les distractions et vraiment vous perdre dans vos morceaux préférés. Comme leur nom l’indique, ils sont également un rêve à porter. Si vous avez envie de noir ou paire d’argent, rendez-vous sur eBay et utilisez le code PARTY21. Uniquement disponible pour les abonnés eBay Plus.

Beats Solo Pro | 290 AU $ (Prix public conseillé 429,95 $ AU; économisez 139,95 AU $) [EBAY PLUS EXCLUSIVE]

Un problème courant sur certains produits Beats est qu’ils peuvent tendre vers des basses lourdes. Ce n’est pas le cas ici – Apple a entendu les critiques haut et fort, et le Solo Pro a donc un profil sonore beaucoup plus équilibré. Cependant, vous aurez toujours cette basse percutante. Ces écouteurs supra-auriculaires ont également une suppression du bruit, ainsi qu’un certain nombre de couleurs élégantes pour convenir aux goûts de presque tout le monde. Exclusif aux membres eBay Plus avec le code PARTY21.Voir l’offre

Beats Studio 3 | 339 AU $ (PRIX AU $ 449; économisez AU $ 110)

Ces écouteurs ont fière allure, sont confortables et offrent une excellente autonomie. La qualité sonore n’est pas la meilleure de sa catégorie, mais si vous n’êtes pas trop pointilleux en matière d’audio, c’est un bon casque. La suppression du bruit est même décente, ce qui en fait un appareil polyvalent. Cet ensemble est maintenant à prix réduit chez Dick Smith, avec de nombreuses options de couleurs disponibles, y compris noir, gris, blanc et rouge.Voir l’offre

Écouteurs intra-auriculaires

Samsung Galaxy Buds Plus | 224 AU $ (Prix conseillé 299 $ AU; économisez AU $ 75)

Les Buds Plus ont obtenu un certain nombre de mises à niveau par rapport à leurs prédécesseurs: une autonomie de 11 heures, une conception à deux pilotes pour un son amélioré et une prise en charge pour les utilisateurs iOS. Ils ne disposent pas de technologie d’annulation du bruit, ce qui pourrait être un facteur décisif pour certains, mais ce que les Buds Plus offrent à la place, c’est un niveau de prix relativement facile pour le portefeuille. Au total, ce sont des écouteurs parfaits pour les besoins de la plupart des gens. Disponible en noir, blanc et bleu avec une réduction de 25% sur la boutique eBay de Microsoft.Voir l’offre

Jabra Elite 65t | 148 AU $ (RRP AU $ 199; économisez AU $ 51)

Pour une véritable alternative sans fil agréable – et beaucoup moins chère -, le Jabra Elite 65t vaut la peine. Ces écouteurs ont une connexion fiable et ne sacrifient pas le son. Nous les avons également trouvés très agréables à utiliser, et la longue durée de vie de la batterie est très appréciée. Vous pouvez marquer ces bourgeons en noir de titane pour 148 AU $, ou noir de cuivre pour 149 AU $ – tous deux disponibles auprès d’Amazon Australie.

Beats Powerbeats Pro | 264 AU $ (Prix conseillé 349,95 $ AU; économisez 85,95 AU $) [EBAY PLUS EXCLUSIVE]

Les Powerbeats Pro sont nos écouteurs de fitness préférés pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu’ils ont un crochet qui s’adapte autour de votre oreille pour les maintenir en place pendant que vous transpirez. Et un peu de transpiration est quelque chose qu’ils peuvent supporter, avec un indice de résistance à la transpiration IPX4. Les membres Plus peuvent sauter sur eBay et saisir le code PARTY21 à la caisse pour les acheter pour 85 AU $ de moins.

Apple AirPods Pro | 329 AU $ (Prix de vente conseillé 399 $ AU; économisez AU $ 70)

Voici les écouteurs à acheter si vous êtes un fan d’Apple. Ils sont les premiers de la marque à offrir une suppression du bruit, et la conception mise à jour offre un meilleur ajustement que les AirPod d’origine. Ces «bourgeons sont généralement assez coûteux et bénéficient rarement d’une réduction. Par conséquent, même s’il ne s’agit pas d’une grosse baisse de prix, une réduction de 17% plaira à ceux qui ont résisté, tout compte fait. Rendez-vous simplement à Kogan pour les récupérer.

Sony WF-1000XM3 | à partir de AU $ 230 (Prix conseillé 319 $ AU; économisez jusqu’à AU $ 89) [EBAY PLUS EXCLUSIVE]

En ce qui concerne les véritables écouteurs sans fil, nous pensons que les Sony WF-1000XM3 sont ceux à battre. C’est parce que Sony a réussi à intégrer la suppression active du bruit et une grande autonomie de la batterie dans cet ensemble d’écouteurs intelligents. le argent paire est désormais la moins chère à 230 AUD dans la vente aux membres eBay Plus, mais vous avez toujours de la chance si vous espérez noir ensemble – ils ne sont que légèrement plus à 239 AU $. Si vous voulez vous en procurer une paire, utilisez simplement le code PARTY21.Voir l’offre

Les meilleures offres sur nos écouteurs préférés

Pour vous aider à choisir le casque qui vous convient le mieux, nous avons décidé de créer un petit guide d’achat avec une liste de nos recommandations préférées.

Les écouteurs que vous trouverez ici comportent des tonnes de fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre musique ou de toute autre forme de divertissement audiovisuel que vous préférez, quelle que soit la façon dont vous aimez l’écouter.

Nos écouteurs préférés (et antibruit aussi): Sony WH-1000XM3

Les canettes qui peuvent tout faire

Conception acoustique: Fermé | Poids: 254g | Longueur de câble: 3,94 ft | Fréquence de réponse: 4Hz-40 000Hz | Conducteurs: 40mm | Type de pilote: Néodyme | Sensibilité: 104,5 dB / mW (1 kHz) | Impédance: 47 ohm | Vie de la batterie: 30 heures | Portée sans fil: 10m

Annulation du bruit exceptionnelle

Une qualité sonore fantastique

30 heures d’autonomie

Qualité d’appel médiocre

Les écouteurs à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 sont les meilleurs que vous puissiez acheter – pour l’instant, du moins. Ils correspondent tout à fait à ce que nous avons vu de Sony au cours des deux dernières années, et avec ce modèle, le géant de l’électronique a réussi à améliorer certains ensembles déjà fantastiques. La suppression du bruit de ces écouteurs peut battre tout ce que Bose a à offrir avec facilité. En effet, Sony a consacré du temps à perfectionner la lecture audio et sa technologie de réduction du bruit. Cependant, leur couronne pourrait bientôt être remise, car les rumeurs d’une date de sortie de Sony WH-1000XM4 ont tourné. Nous verrons ce que 2020 apporte.

Lire la critique complète: Sony WH-1000XM3

Nos écouteurs économiques préférés: JBL Tune 750BTNC

Oreillettes antibruit de qualité à un prix abordable

Conception acoustique: Fermé | Poids: 220g | Longueur de câble: N / A | Fréquence de réponse: 20 Hz – 20 kHz | Conducteurs: 40mm | Type de pilote: N / A | Sensibilité: 95dB | Impédance: 32 ohms | Vie de la batterie: 15 – 22 heures | Portée sans fil: 30 pieds (10 m) | NFC: Non

Bonne qualité sonore

Forte annulation active du bruit

Pas d’imperméabilisation

Durée de vie moyenne de la batterie

JBL est un nom que vous avez probablement entendu dans l’espace audio abordable. La marque propose systématiquement des haut-parleurs et des écouteurs de bonne qualité à un prix encore meilleur. Notre précédent choix sur cette liste était le JBL Live 650BTNC, mais il y a maintenant un digne successeur pour prendre leur place – le JBL Tune 750BTNC. Ces écouteurs à réduction de bruit sonnent bien, ont fière allure et sont confortables à porter pendant de longues périodes. Peut-être que certains pourraient manquer l’imperméabilisation et quelques caractéristiques mineures, mais à ce prix, il pourrait être insensé de se plaindre.

Lire la critique complète: JBL Tune 750BTNC

Nos écouteurs sans fil préférés: Sony WF-1000XM3

La véritable jungle des casques sans fil a un nouveau roi de la suppression du bruit

Poids: 70g | Fréquence de réponse: 20 Hz – 20 kHz | Conducteurs: 6mm | Type de pilote: Type de dôme | Sensibilité: N / A | Impédance: N / A | Autonomie de la batterie (boîtier de charge): 18 heures | Portée sans fil: 30ft | NFC: Oui

Annulation efficace du bruit

Look discret

Très amusant à écouter

Ne convient pas aux sports

Il est encore assez rare d’avoir un ANC dans des écouteurs filaires, mais Sony a réussi à intégrer la meilleure technologie d’annulation du bruit de sa catégorie dans ces «bourgeons qui ont coupé le cordon – et ce n’est pas une mince affaire à réaliser. Et puis il y a la durée de vie de la batterie – Sony a même réussi à offrir une autonomie de batterie supérieure à la moyenne ici, offrant jusqu’à six heures de lecture sur une seule charge des écouteurs seuls. Et puis, il y a plus à faire dans le boîtier de charge. Bien que le WF-1000XM3 n’offre pas le même niveau d’annulation du bruit que celui que vous trouverez dans leurs homologues sur l’oreille mentionnés ci-dessus, ils offrent un facteur de forme élégant et une alternative pour ceux qui n’aiment pas transporter complètement. boîtes de taille.

Lire la critique complète: Sony WF-1000XM3

Nos écouteurs d’entraînement préférés: Beats Powerbeats Pro

Bourgeons d’entraînement impressionnants de Beats

Poids: N / A | Vie de la batterie: 9 heures | Moniteur de fréquence cardiaque?: Non | Commandes sur l’oreille?: Oui

Bon son

Coupe impeccable

Le boîtier est assez volumineux

Isolation acoustique limitée

Si vous souhaitez améliorer votre routine de remise en forme avec une bande-son énergique, notre premier choix serait le Beats Powerbeats Pro. Ces véritables écouteurs sans fil s’adaptent confortablement sur et autour de l’oreille, grâce à leur conception de crochet bien ajustée, et ils ne semblent jamais tomber, ce qui est important lorsque vous êtes au milieu d’une séance d’entraînement. Ils ont également un indice de résistance à la transpiration IPX4, une longue autonomie de neuf heures sur une charge complète et un son fantastique que vous soyez au gymnase ou à la maison. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Lire la critique complète: Beats PowerBeats Pro

Si vous recherchez plus d’informations sur les écouteurs sous différents formats, consultez certains de nos autres articles audio dédiés:

