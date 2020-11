En voiture, en transports en commun, à la salle de sport, au travail. Si le smartphone est devenu le meilleur ami de l’homme, les écouteurs sont sa meilleure partie. L’onde de choc du boom sans fil il contient des centaines d’oreilles habillés de ce petit élément audio sans fil. Pour écouter de la musique, la radio, les directions depuis notre navigateur mobile, établir des conversations téléphoniques avec un confort total ou même interagir avec notre mobile sans avoir à le manipuler. Soit pour les installations ou la fraîcheur de son style ou, aussi, pour la disparition progressive du jack jack de nos appareils. Il est clair que hune révolution a été établie. Leur présence et leur diversité sur le marché, alors que leurs ventes continuent de monter en flèche.

L’introduction et la forte compétitivité d’un nombre croissant de marques dans ce créneau rendent difficile le choix, dont les besoins vont orienter d’une manière ou d’une autre. Bien que, fondamentalement, nous pouvons parler de deux types d’écouteurs: Les écouteurs, plus petit et plus polyvalent et sur lequel nous nous concentrerons; et moivous aurals, ceux qui entourent nos oreilles et offrent une meilleure qualité sonore. Pour que vous puissiez profiter du meilleur son sans barrières, nous vous proposons notre liste des meilleures offres d’écouteurs sans fil.

CASQUE SANS FIL APPLE AIRPODS V2

Les Airpods d’Apple dominent le marché en raison de leur combinaison de fonctionnalités.

Le casque sans fil ultime. Pionniers, Apple a ouvert la voie à ses poursuivants avec Airpods, désormais enrichi avec le lancement de son deuxième génération. Maintenant beaucoup plus facile à utiliser et à connecter et en doublant sa qualité sonore. Juste en les sortant de l’étui et d’une simple touche, ils seront toujours connectés à votre appareil et ils sont même si intelligents, grâce au Puce Apple H1, pour détecter si vous les portez pour rester ou non et économiser votre batterie. Très long en effet et de charge rapide, sans fil, dans l’étuie qui est incorporé. 5 heures de musique et 3 heures de conversation sur une seule charge!

Compatibilité: Ils fonctionnent avec tous les appareils équipés de Bluetooth. Cependant, si ce n’est pas Apple, nous ne pourrons pas utiliser les fonctions vocales.

CASQUE SANS FIL XIAOMI MITRUE

Pas de câbles, pas de limites.

La meilleur rapport qualité-prix du marchéou. La marque japonaise continue de se développer dans le secteur de la technologie où elle a également fait irruption dans le secteur des casques avec le MiTrue, l’une des bonnes affaires de l’année. Même s’ils sont très petit, son conception sûre et confortable produit une prise particulièrement bonne sur l’oreille etC’est vraiment difficile pour toi de les laisser tomber. Résistant à l’eau et à la sueur, Vous pouvez, par exemple, faire du sport avec eux en toute sérénité, ce pour quoi ils sont une excellente option.

Grâce à l’aimant néodyme de 7 mm et au haut-parleur à bobine en titane, ils garantissent un son plein et large spectre et fréquence naturellement équilibrée. Toute la liberté et la clarté permises par les microphones très sensibles inhibe efficacement le bruit de fond avec la meilleure technologie pour le son formation de faisceaux + ENC-. Ils économisent sur la longue durée de vie de la batterie grâce à des gestes intelligents comme une pause lorsque vous en retirez une de votre oreille. De plus, ils sont faciles et confortables à transporter avec votre étui de charge rapide sans fil. Chargez-le pendant 10 minutes et vous pouvez les utiliser pendant 70 minutes!

Compatibilité: Ils fonctionnent avec tous les appareils équipés de Bluetooth.

SAMSUNG GALAXY ACHETE DES CASQUES

Gourmets du son. Ceci est votre casque.

Samsung a décidé de créer les écouteurs sans fil avec le meilleur son du marchéou. Et voilà !. Objectif atteint Galaxy Buds. Ces écouteurs intra-auriculaires garantissent un son, défini, enrichi et de la plus haute qualité grâce à leur collaboration avec les spécialistes AKG et l’incorporation de technologie adaptative à double microphone qui garantit le annulation maximale du bruitou même avoir un design très léger, compact et discret. Son ergonomie, sa multiplicité d’utilisations et sa batterie longue jusqu’à 13 heures garanties, équipé avec boîtier de charge rapide, vous permettra de les porter confortablement toute la journée.

Compatibilité: Ils fonctionnent avec tous les appareils équipés de Bluetooth.

CASQUE SANS FIL SONY WF-1000XM3

Le son le plus proche avec l’annulation de son la plus efficace.

Le renouvellement de Sony nous donne une autre merveille de son comme WF-1000XM3, qui se distingue par la meilleure technologie de suppression du bruit dans un casque sans fil. Plongez-vous dans une expérience musicale comme vous ne l’avez jamais fait auparavant. Seulement vous et ce qui passe par vos casques grâce à Processeur de réduction de bruit QN1e HD, qui régule la fonction en fonction du bruit ambiant pour économiser votre batterie, avec autonomie jusqu’à 32 heures. Comme si cela ne suffisait pas, un charge rapide 10 minutes avec le cas sans fil Ils vous offrent jusqu’à 90 minutes de lecture de haute qualité grâce à leur nouvelle puce Bluetooth et à leur conception d’antenne optimisée qui offrent une connexion stable pour une transmission sans fil efficace.

Compatibilité: Ils fonctionnent avec tous les appareils équipés de Bluetooth.

CASQUE SANS FIL HUAWEI FREEBUDS 2

Un grand bouquet d’avantages au meilleur prix fait des Freebuds 2 une option pour tous les publics.

Le meilleur au meilleur prix. L’entreprise chinoise garantit à nouveau les meilleurs matériaux au prix le plus compétitif. est haut-parleur dynamique ultra léger de 13 mmou vous propose 20 heures sans interruption musique compatible avec le Protocole Bluetooth HWA HD, microphones de haute précision et technologie d’annulation du bruit, afin que vous puissiez profiter de Qualité HD dans tous vos jeux et appels. Avec lui commande vocale intelligente à double pression vous pouvez facilement les gérer grâce. De plus, ils sont extrêmement confortables. ses design semi-in-ea ergonomiquer, avec la courbe unique et lisse de la poignée des écouteurs assure une utilisation confortable aussi longtemps que vous les portez, ce qui sera beaucoup depuis la technologie Bluetooth 5.0 assure la consommation d’énergie la plus faible. Avec base de chargement sans fil rapide.

Compatibilité: Ils fonctionnent avec tous les appareils équipés de Bluetooth.

CASQUE SANS FIL MOTOROLA VERVE ONES ME

Grande expérience perfectionnée.

Si vous cherchez quelque chose pour tout, Les Verve Ones Motorola Music Edition est votre choix. Confortable, résistant à tout, sûr, ultraléger, infatigable. Avec eux, vous pouvez partir en guerre, résistant à l’eau et à la sueur grâce à IP57. Avec la technologie True Son HD sans fil vous profiterez du son le plus clair et sans obstacle pendant huit heures sans interruption faire du sport, travailler ou dans l’une de vos activités pendant vos loisirs avec une ergonomie plus fidèle à votre oreille grâce à la composition innovante de ses matériaux et à la simplicité de son utilisation grâce aux commandes vocales et au bluetooth 4.1. Ils se distinguent par leur compatible avec les assistants vocaux les plus populaires. Avec étui design élégant et à chargement rapide.

Compatibilité: Ils fonctionnent avec tous les appareils équipés de Bluetooth. Siri, Alexa et Google Now.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont valables au 10-25-2019.