2020 a été une année trop étrange pour les films. En raison de la pandémie, les cinémas ont fermé, les productions ont été suspendues et de nombreux films ont changé leurs dates de sortie. À l’heure actuelle, nous sommes un peu plus organisés, essayant de revenir à la normalité, même s’il reste un long chemin à parcourir. Pour cette raison, voyons les meilleurs films de 2020 à regarder à la maison.

Il reste peut-être encore un long chemin à parcourir pour profiter de nouvelles productions. Cependant, nous avons encore beaucoup de films à apprécier dans le confort de notre maison. Si vous aimez regarder des films en streaming, ces années seront peut-être incroyables pour vous.

Surtout après que des sociétés comme Warner Bros aient annoncé que leurs prochaines versions seraient disponibles sur HBO Max.

Meilleurs films de 2020 Il faut les voir!

Quelques films qui valent la peine d’être visionnés sont sortis cette année. Tous sont disponibles pour voir dans le confort de notre maison. Nous vous présenterons ici ceux qui, à notre avis, sont les meilleurs films de 2020 à regarder à la maison.

Un autre tour

Un film dramatique et alcoolique qui nous présente quatre professeurs de lycée qui entament une expérience sociologique dans laquelle chacun d’eux doit maintenir le même niveau d’alcool dans son corps au cours de sa vie quotidienne. De cette manière, ils essaieront de démontrer et de démontrer qu’ils sont capables d’améliorer et de contrôler différents aspects de leur vie.

Prouvant que le cinéma danois a beaucoup à offrir, Vinterberg parvient à faire un voyage avec son personnage sur un itinéraire qu’il n’a jamais parcouru auparavant. Cela nous permet même de profiter de Mikkelsen dans toute sa splendeur d’acteur.

Babyteeth

Il raconte l’histoire de Milla, une adolescente qui traverse une période difficile en raison d’une maladie grave. Son chemin croise celui d’un trafiquant dont elle finit par tomber amoureuse. Quelque chose qui deviendra le cauchemar de ses parents.

Au fil du temps, Milla découvre ce que signifie l’amour, quelque chose qui finira par montrer à tous ceux qui l’entourent comment vivre si chaque jour était le dernier. Ce qui commence comme un cauchemar finira par devenir une succession de situations qui leur apprendront ce que signifie être en vie.

L’assistant

Il raconte l’histoire de Jane, une jeune femme qui vient de terminer ses études universitaires et qui souhaite devenir productrice de films. Il parvient à décrocher un emploi d’assistant d’un haut dirigeant de l’industrie du divertissement. Au début, nous voyons comment Jane commence à effectuer les tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

Cependant, avec le temps, elle prendra conscience des abus de son patron et de ses collègues, une accumulation de dégradations devant laquelle Jane décide de prendre une position étrange. Découvrir la vérité derrière le système dont elle fait maintenant partie.

Mauvaise éducation (l’arnaque)

Hugh Jackman nous surprend dans une comédie dramatique où il incarne Frank Tassone, l’un des plus importants managers du district scolaire de Roslyn. Un homme qui travaille constamment pour que l’éducation des garçons soit de la meilleure qualité possible. Cependant, ce n’est rien de plus qu’un simple écran. En même temps, il parvient à profiter des fonds publics pour se donner une vie pleine de luxe.

Oiseaux de proie

Harley Quinn fait de son mieux pour se faire un nom maintenant qu’elle est devenue l’ex du Joker et qu’elle n’a plus le respect des criminels de Gotham. Mais après une rupture, quelle meilleure façon de passer du temps qu’avec des amis?

Nous savons, cela ressemble au film classique pour adolescents avec un rôle féminin au cœur brisé. Peut-être que cette dernière partie n’est pas si mauvaise. Cependant, Birds of Prey est au rythme rapide où la comédie est assez présente, avec une histoire qui remonte à un genre classique, mais avec une touche unique et personnelle.

Réinventer le genre, avec beaucoup d’humour, des singeries variées, très hilarantes. Nous trouvons un film qui essaie d’être fidèle à la bande dessinée en prenant la liberté créative occasionnelle. Amusant, vous ne pouvez pas attendre grand-chose d’elle. Mais pour s’amuser, ça suffit.

