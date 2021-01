Les meilleurs hashtags TikTok pour rendre vos vidéos plus vues

Apprenez quels hashtags utiliser et comment le faire pour toucher beaucoup plus de personnes.

TIC Tac Il dépasse déjà les 500 millions d’utilisateurs actifs et ils ne cessent d’augmenter de jour en jour.

Cette croissance étonnante est un grand avantage pour ceux qui cherchent à avoir de la visibilité et à toucher une plus grande audience au sein de ce réseau, même si cela peut également être un inconvénient s’il n’est pas connu pour être utilisé correctement, car notre contenu pourrait se perdre au milieu de la grande quantité de publications.

Nous savons déjà que les vidéos téléchargées sur TikTok doivent être de plus en plus créatives, c’est pourquoi nous parlions de tout ce que vous devez savoir sur les effets de TikTok: les plus célèbres, comment les utiliser pour faire ressortir vos vidéos.

En plus de créer de bonnes vidéos, vous avez besoin de bons hashtags. Les hashtags Ils sont un excellent outil pour faire ressortir notre contenu si nous savons comment bien les utiliser.

Il faut utiliser hashtags rendez-les créatifs et uniques. Les hashtags utilisés à outrance, ils perdent leur autorité et ne nous servent pas à atteindre notre objectif: gagner un plus grand nombre de followers.

Alors nous vous laisserons une liste de les meilleurs hashtags TikTok pour obtenir une meilleure visualisation de vos vidéos. Vous pouvez également apprendre à trouver facilement et rapidement des utilisateurs et des hashtags sur TikTok en consultant notre guide.

Voici la liste des hashtags les plus populaires sur TikTok

Pour vous faciliter la recherche les hashtags les plus appropriés pour vous, nous les avons divisés en catégories.

Hashtags généraux TikTok

#TIC Tac

#le voit

#comme

#suivre

#explorer

#meme

#vidéo

#followforfollowback

Hashtags les plus populaires sur TikTok

#TIC Tac

#foryoupage

#fyp

#pour vous

#viral

#le voit

#drôle

#memes

#Suivez-moi

#mignonne

#amusement

#la musique

#content

#mode

#suivre

#la comédie

#bestvideo

# tiktok4fun

# thisis4u

#loveyoutiktok

Contenu éducatif

#testbook

#apprentissage

#edutok

#connaissance

#pouvoir mental

#jobtips

#objectifs de carrière

#éducation

#businesstips

Hashtags drôles

#la comédie

#featurethis

#featureme

#farce

# 15 vignes

#trending

# 1mincomédie

#gaffe

# 1minaudition

Hashtags à utiliser pour le contenu lié à l’amitié

#friendshipgoals

#jour de l’amitié

#friendshiplove

#vraie amitié

#véritable amitié

#amitié internet

#friendshiptest

Santé

#bestforhealth

#fitnessgoals

#aptitude

#astuces santé

#perte de poids

#faire des exercices

#Gym

#edutok

#remèdes maison

#acupression

#santé est la richesse

#reste en bonne santé

Nourriture

#myrecipe

#easyrecipe

#foodrecipe

#mysecretrecipe

#veganrecipe

#tiktokrecipe

#foodislove

#nourriture saine

#newrecipe

#videorecipe

Hashtags liés à la danse

#dancechallenge

#badboydance

#danceinpublic

#dancekpop

#dancecover

#danceid

#mouvements de danse

#dancetutorial

#punchdance

#Danseur

#dancevideo

#danse maman

#dancelove

Hashtags pour le contenu de motivation

#edutokmotivation

#parler

#ma voix

#inspirant

#madewithme

#feacherme

#livemorechallenge

#clair

#décision

#feacherthis

#la vie

#faux

Beauté

#beautyls

#beautyhacks

#Conseils de beauté

#beautyfull

#unlockbeauty

#la belle au bois dormant

#beauté naturelle

#hudabeauty

#beauté de la nature

#beautytt

#beautyblogger

# beauty4charity

#monstre de beauté

#beautychallenge

#homebeautyhacks

#dansepourbeauté

#showyourbeauty

Hashtags pour les sujets d’artisanat

#diycraft

#craftchallenge

#mycraft

#art et Artisanat

#rusé

#crafttime

#newspapercraft

#crafting

#easycraft

# 5_min_craft

Ce que vous devez savoir pour réussir avec vos hashtags

En plus de savoir choisissez correctement les hashtagsVous devez également savoir les utiliser pour qu’ils soient efficaces et vous aident à atteindre votre objectif: viraliser le contenu que vous publiez pour toucher plus d’utilisateurs et augmenter le nombre de followers.

N’abusez pas des hashtags

En utilisant trop hashtags peut nuire à votre contenu, car TIC Tac a une limite au nombre de caractères que vous pouvez utiliser dans un message, y compris hashtags. Vous ne pouvez utiliser qu’un maximum de 100 caractères, alors ne laissez pas les hashtags “manger” votre texte et finalement le public ne finira pas de savoir de quoi il s’agit.

Trouvez les meilleurs moments pour publier

L’un des aspects fondamentaux à prendre en compte avant de publier est de découvrir de quoi il s’agit le moment le plus approprié pour que votre publication ait la plus large portée possible.

Cette tâche peut être un peu délicate car les tendances changent constamment, mais il y a quelques questions à vous poser qui peuvent vous aider à définir cet aspect:

Où se trouve mon public? À quelle heure mon public sera-t-il réveillé?

Répondons d’abord à la question Où se trouve mon public?. Nous savons que TIC Tac Il a des utilisateurs dans différentes régions et pays du monde. Cela influence à la fois la quantité de contenu et les heures auxquelles le contenu doit être publié.

D’où l’importance de savoir où se trouve notre public et de définir ensuite les horaires de publication.

Si vous avez un compte pro dans TIC Tac Vous pouvez utiliser l’outil Analytics, qui vous fournit des informations sur le nombre d’abonnés que vous avez, leur répartition par sexe et les principaux territoires d’origine de vos abonnés.

Maintenant, après avoir défini la localisation géographique de votre public cible, ce qui suit est de répondre à la deuxième question, À quelle heure mon public est-il réveillé?.

Connaître les différents fuseaux horaires vous aidera à savoir à quelles heures vous devez publier votre contenu. Dû au fait que TIC Tac Jusqu’à présent, il ne dispose pas d’outil de planification de contenu, vous devrez créer vous-même un calendrier de publication afin de ne pas oublier de publier au moment le plus avantageux pour vous.

Combinaisons de hashtags

Combinez les hashtags plus populaire avec d’autres moins utilisés est une bonne stratégie de viralisation de contenu. Les hashtags les plus utilisés Ils ont un volume de recherche élevé, tandis que les moins utilisés ont moins de concurrence et peuvent être consultés par une niche d’utilisateurs plus spécifique.

Les hashtags de contenu ils peuvent vous aider dans vos efforts de référencement. Il est également pratique d’utiliser mots-clés de produits spécifiques que les gens utilisent souvent dans leurs recherches de contenu connexe sur les plateformes sociales. Si tu utilises hashtags avec les bons mots clés, cela augmentera la visibilité de votre contenu.

Une autre bonne stratégie pour gagner des followers est de faire des vidéos en collaborant avec des Tiktokers célèbres, cela aidera à augmenter rapidement les vues de vos vidéos.

Porter défi hashtags cela peut être une bonne technique pour que votre contenu devienne plus populaire. Créer un défi innovant et créer un hashtag pour lui, puis invitez les gens à mettre en ligne ses vidéos, y compris hashtag que vous avez créé pour le défi. Demandez-leur également de marquer des amis et des abonnés.

En tenant compte des suggestions que nous vous avons faites, vous pourrez augmenter le nombre d’abonnés de votre compte TIC Tac. Souviens-toi que hashtags appropriés et bien utilisés ils peuvent faire briller votre contenu pour attirer plus de likes et de followers.