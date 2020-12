2020 est une bonne année pour les jeux vidéo mobiles. Les sections graphiques continuent de s’améliorer Grâce aux avancées en CPU et GPU des téléphones et on trouve des propositions intéressantes dans les deux grandes plateformes logicielles mobiles si l’on veut télécharger des jeux pour passer le temps.

Nous avons compilé les meilleurs jeux de 2020 pour iPhone et Android, afin que vous ayez à portée de main une liste fiable de ces propositions de haut niveau qui méritent d’être installées sur pratiquement tous les téléphones. La plupart d’entre eux sont gratuits, alors n’hésitez pas à y jeter un œil.

League Of Legends: Rift sauvage

Le «Lol» atteint enfin le mobile. League Of Legends: Wild Rift est une version adaptée du célèbre jeu PC, avec quelques limitations afin qu’il puisse fonctionner sur tous les types de mobiles. La proposition est entièrement gratuite et est compatible avec une bonne partie des mobiles actuels, sans qu’il soit nécessaire que ce soit un haut de gamme.

Impact Genshin

La nouvelle référence des jeux vidéo mobiles. C’est un titre pour PC et PS4 transféré sur Android, bien que c’est exactement le même jeu de consoles, mais agréable sur mobile. Genshin Impact est un jeu en monde ouvert, dans lequel nous explorerons une carte gigantesque et lutterons contre diverses créatures.

La section graphique est tout simplement spectaculaire, même si nous aurons besoin d’un mobile haut de gamme pour en profiter dans toute sa splendeur. Bien qu’il s’agisse d’un jeu de cette catégorie, il est entièrement gratuit et les achats sont accessoires.

Légendes de Runeterra

Legends of Runeterra est le jeu de cartes de Riot pour rivaliser avec des rivaux de premier plan comme Hearthstone. Après une période de phase bêta, le jeu est complètement stable, et nous permet de rivaliser avec d’autres rivaux, sur des planches inspirées de l’univers LoL.

C’est une alternative dans laquelle nous nous battons à tour de rôle pour essayer de mettre fin au lien (la vie) de notre rival. Il y a des tours d’attaque et des tours de défense. C’est une proposition qui nécessite une certaine courbe d’apprentissage, mais après quelques jeux, la façon de jouer est assez claire.

Rue Forza

Forza Street est un nouveau jeu de voiture qui, bien qu’il ne laisse pas trop de contrôle sur le véhicule, respecte pleinement la section rapide. Si vous voulez un jeu de course rapide et amusant est une bonne proposition, avec le charme des livraisons Forza sur un terrain plus urbain.

Civilisation VI

Civilization VI est un jeu de stratégie dans lequel nous devrons créer notre propre civilisation. En cours de route, nous devrons décider comment étendre le territoire et quelles ressources dépenser à tout moment. Les mécanismes de jeu sont au tour par tourBien que seuls les 60 premiers tours soient gratuits, pour pouvoir jouer au jeu complet, vous devez payer 21,99 euros. C’est un prix un peu élevé, mais la livraison le mérite.

Brawlhalla

Brawlhalla était sur consoles depuis un certain temps et a finalement atteint les téléphones portables. C’est un excellent jeu “Smash Bros”, dans lequel nous nous battons contre d’autres rivaux en ligne. C’est amusant, les jeux sont assez rapides et il y a du cross-play pour que nous puissions rivaliser avec nos amis sur d’autres plateformes. C’est entièrement gratuit et sans publicité, ce qui en fait une proposition gagnante.

Prix: Gratuit (achats à l’intérieur) Développeur: Ubisoft Téléchargez-le sur: Android Téléchargez-le sur: ios

Jeux de guerre Shadowgun

Shadowgun War Games est un FPS qui vient entre les mains des créateurs du célèbre Dead Trigger. C’est un jeu comme ‘Overwatch’, dans lequel nous jouons des matchs avec des équipes de quatre joueurs. Nous devrons les combattre dans des parties assez courtes, dans une livraison totalement gratuite et sans publicité. Il y a des paiements en jeu pour obtenir des skins et plus, bien que rien de tout cela ne soit nécessaire pour progresser dans nos jeux.

Bombergrounds: Battle Royale

Un Battle Royale, mais avec des chats. Bombergrounds: Battle Royale est un jeu amusant dans lequel, dans des niveaux petits et simples, nous jouons contre 24 autres joueurs. Les personnages sont des chatons, des lapins, des ours adorables et autres, c’est donc une proposition assez frappante aussi bien pour les plus petits que pour tout autre joueur qui veut passer un bon moment.

Mort à la lumière du jour

Ce jeu vient après avoir été initialement utilisé sur PC, puis sur PS4 et Xbox One, en adaptant certains aspects du jeu aux appareils mobiles. L’un des jeux d’horreur par excellence, qui se déroule dans un décor sombre et sombre, où vous pouvez vous mettre dans la peau d’un meurtrier impitoyable ou de l’un des quatre survivants qui doivent essayer d’éviter la mort. Si vous faites partie de ceux qui aiment passer des moments difficiles, c’est votre jeu.

Développeur: Comportement interactif Téléchargez-le sur: Magasin d’applications Téléchargez-le sur: Jeu de Google Prix: Libre Catégorie: action

Les sept péchés capitaux: Grand-Croix

The Seven Deadly Sins: Grand Cross est un jeu de rôle au rythme rapide, basé sur le manga et l’anime Nanatsu no Taizai, le nom japonais original de la série que Netflix a dans son catalogue d’animation. La qualité graphique de ce jeu est spectaculaire, avec un gameplay également très soigné. C’est un RPG avec des graphismes 3D, dans lequel nous effectuerons différents combats pendant que nous terminerons l’aventure.

Tactiques TeamFight

Le ‘Autobattle’ de League of Legends s’appelle TeamFight Tactics, et c’est un jeu de stratégie avec des mécanismes autochtones. Si vous ne savez pas ce que c’est, l’idée principale est que il faut placer les personnages dans les différentes cases du plateau, pour qu’ils combattent automatiquement. En gros, c’est une mécanique similaire à celle des échecs, bien qu’avec un peu plus de complexité.

Bonus: parmi nous

L’un des jeux les plus populaires du moment. La mécanique est simple: nous sommes un groupe de membres d’équipage dans lequel il y a un imposteur, et il doit saboter et tuer le reste. Nous ferons de petites missions pendant que nous essayons de découvrir l’imposteur, il est donc important de jouer en coopération. Among Us est dans le Play Store depuis longtemps, mais 2020 a été son boom.

