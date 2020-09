Le gouvernement indien a interdit PUBG Mobile et PUBG Mobile Lite ainsi que plus de 100 applications chinoises, notamment Alipay, le moteur de recherche Baidu, WeChat Work, etc. Le gouvernement a noté que ces applications «volaient et transmettaient subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée» et les envoyaient à des serveurs en dehors de l’Inde, et ont utilisé cela comme excuse pour faire appliquer une interdiction générale.

PUBG Mobile est le jeu mobile numéro un en Inde et compte plus de 50 millions de joueurs actifs par mois. L’une des raisons de l’ascension fulgurante du jeu en Inde est qu’il fonctionne particulièrement bien sur les téléphones à petit budget. Donc, avec PUBG Mobile désormais interdit dans le pays, quelles sont vos options si vous êtes intéressé à jouer à des jeux de bataille royale sur votre téléphone? Heureusement, les titres similaires ne manquent pas et nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures alternatives PUBG Mobile.

Call of Duty: Mobile

Source: Android Central

Call of Duty: Mobile est le choix évident si vous recherchez une alternative à PUBG Mobile. Le jeu a plus de 100 millions de téléchargements, fonctionne bien sur les téléphones à petit budget et occupe un peu plus de 1,7 Go de stockage.

Comme PUBG Mobile, CoD Mobile est gratuit et propose un mode bataille royale à 100 joueurs avec un match à mort 5v5 et un duel sniper contre sniper. Vous avez la possibilité de jouer à des cartes multijoueurs comme CoD Black Ops et CoD Modern Warfare, et vous pouvez personnaliser votre personnage avec diverses tenues, armes et débloquer de nouveaux personnages.

Call of Duty Mobile est publié par Activision, basée aux États-Unis, il n’y a donc aucune chance qu’il soit interdit en Inde de si tôt. Le jeu est disponible en téléchargement sur le Play Store ainsi que sur l’App Store.

Feu libre de Garena

Source: Garena

Free Fire est un autre jeu qui émule le playbook de PUBG. Le jeu battle royale propose un mode de survie à 50 joueurs, avec des rounds d’une durée de 10 minutes. Comme PUBG, vous pouvez conduire des véhicules et choisir parmi une variété d’options de personnalisation pour votre personnage, et le jeu obtient régulièrement du nouveau contenu.

Vous pouvez également jouer dans des équipes de quatre joueurs maximum, et il existe un format 4v4 Clash Squad plus court qui vient de faire ses débuts en août 2020. La meilleure partie de Free Fire est que le jeu occupe un peu plus de 500 Mo de stockage et qu’il est incroyablement optimisé. bien pour les téléphones à petit budget.

Free Fire est créé par Garena de Singapour, et avec plus de 500 millions d’installations, c’est l’un des plus grands titres de bataille royale sur Android. Le jeu est disponible sur le Play Store et l’App Store.

Battlelands Royale

Source: Future Play

Battlelands Royale introduit une touche amusante au genre Battle Royale. Le jeu a des personnages amusants et vous permet de jouer en solo ou de créer une équipe, chaque tour ne durant que trois à cinq minutes en moyenne. Le mode de survie à 32 joueurs suit le même principe que les autres jeux de cette catégorie: parachuter à un endroit souhaité sur la carte, récupérer du butin, tirer sur d’autres joueurs et être le dernier à rester debout.

Le jeu est conçu pour les appareils mobiles et fonctionne incroyablement bien sur à peu près n’importe quel téléphone. Cela prend un peu plus de 200 Mo de stockage sur votre téléphone, les visuels sont excellents et vous obtenez de nombreuses options de personnalisation pour votre personnage. Le jeu est créé par Futureplay, basé en Finlande, et compte actuellement plus de 10 millions de téléchargements. Téléchargez le jeu gratuitement sur le Play Store ou l’App Store.

Fortnite

Source: épique

Epic Games s’est retiré de l’équation plus tôt ce mois-ci en interdisant Fortnite sur le Play Store pour avoir enfreint les règles de paiement de Google. Cela dit, le jeu lui-même est toujours disponible pour le chargement latéral sur les téléphones Android, et si vous utilisez un téléphone Samsung, vous pouvez l’installer directement à partir du Galaxy Store.

Il y a quelques inconvénients à Fortnite sur mobile. Le jeu ne fonctionne pas vraiment bien sur les appareils à petit budget, vous devrez donc utiliser un téléphone de milieu de gamme ou haut de gamme pour jouer au jeu. Ensuite, il y a le fait que les jeux nécessitent un téléchargement de 7,2 Go et occupent plus de 8 Go de stockage sur votre téléphone. Bien que Fortnite attire de nombreux joueurs sur les marchés mondiaux, le jeu n’a vraiment pas reçu beaucoup d’attention en Inde à cause de ces restrictions.

Il n’y a plus moyen de jouer à Fortnite sur iOS, mais si vous utilisez un téléphone Android, vous pouvez installer le jeu en allant sur le site Web d’Epic et en installant l’application Epic Games, qui téléchargera ensuite Fortnite et l’installera sur votre téléphone. Si vous ne voulez pas charger le jeu de côté, vous pouvez jeter un œil à Creative Destruction, un clone bien fait qui offre des mécanismes de jeu similaires.

Quelle alternative à PUBG Mobile vous intéresse?

Il existe de nombreux titres de bataille royale sur Android, et même s’il est dommage que vous ne puissiez plus jouer à PUBG Mobile en Inde, il existe des choix de secours. Quel jeu vous intéresse maintenant que PUBG Mobile n’est pas disponible en Inde? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

