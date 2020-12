Fatigué de la PlayStation? Peut-être voulez-vous simplement essayer la console Microsoft. Il existe plusieurs titres assez intéressants pour Xbox et ce sont les meilleurs jeux de la série Xbox actuellement.

Cependant, il existe de nombreux jeux assez intéressants dont nous pouvons profiter sur Xbox Series X / S.Un des grands avantages de Microsoft par rapport à Sony est qu’il dispose du Xbox Game Pass, un service d’abonnement qui nous permet d’accéder à un énorme bibliothèque de jeux.

Bien que nous puissions tous convenir que la politique exclusive de Sony est assez agressive par rapport à Microsoft. Qui depuis longtemps l’a critiqué justement parce que le catalogue d’exclusivités n’est pas exactement le meilleur de la console.

Dans Game Pass, nous pouvons accéder aux jeux disponibles sur Xbox le jour même de leur lancement. Cela peut même être beaucoup plus rentable que de payer pour un titre de lancement. Surtout pour les personnes qui jouent beaucoup et aiment varier ou terminer des jeux et passer au suivant.

Même si vous décidez de payer pour Game Pass Ultimate, vous n’aurez pas seulement un support pour les jeux Xbox et PC. Vous pouvez également accéder à Xbox Live pour jouer en ligne. Les avantages sont donc assez clairs et intéressants. Cependant, est-ce suffisant pour tenir tête à Sony?

Les meilleurs jeux Xbox

Nous verrons un peu ci-dessous tous les titres Xbox à ne pas manquer et qui deviennent une raison très intéressante pour vous de donner une chance à la console de Microsoft.

Halo: la collection Master Chief

Nous attendons toujours Halo Infinite. Cependant, nous pouvons rendre l’attente plus agréable avec Halo: The Master Chief’s Collection. Nous nous replongerons dans la saga emblématique de Microsoft où nous pourrons profiter de tous les jeux Halo. De cette façon, vous ne profiterez pas seulement de toute la franchise, vous pourrez également apprécier son évolution.

État de décomposition 2

Un jeu de zombies. Qu’y a-t-il de si spécial? Nous l’admettons, les zombies sont dans la soupe depuis un moment. Cependant, State of Decay 2 est un jeu de survie intense, profond et stimulant. Là où il va falloir construire un camp, recruter des personnes différentes et, surtout, affronter les morts-vivants, une tâche pas facile.

Forza Horizon 4 et Forza Motorsport 7

Pour ceux qui aiment les jeux de simulation, la saga Forza est parfaite. Nous pouvons trouver une expérience de conduite ouverte, avec une grande variété de possibilités et de fonctionnalités. Avec des courses et des effets réalistes, une qualité graphique impressionnante. Il est assez difficile pour vous de vous tromper avec un jeu Forza, le plaisir est plus que garanti.

Engrenages 5

Cela fait tant d’années qu’une console Microsoft sans Gears ne serait pas la même. Un jeu de tir qui en vaut vraiment la peine où nous pouvons non seulement anéantir nos ennemis avec des tirs. Nous pouvons également utiliser des tronçonneuses, des lasers géants, etc. Grâce à sa mise à jour pour Xbox Series X et à son excellent multijoueur, vous avez des heures d’avance.

Tactiques d’engrenages

Nous continuons avec la franchise Gears, mais cette fois, c’est un jeu de stratégie tactique. C’est un bon cinglé à la franchise présentant cet univers riche dans un genre inconnu à ce jour pour elle. Si vous aimez les jeux qui mêlent rôle, tours et stratégie. Ce titre est celui que vous ne devez pas laisser passer.

Overdrive au coucher du soleil

C’est l’un des premiers jeux que nous avons vus sur Xbox One et cela ne nous a pas du tout déçus. C’est un jeu de tir divertissant, peut-être sous-estimé, il méritait bien plus. C’est un jeu différent, une sorte de mix entre Jet Set Radio, Prince of Persia et Ratchet & Clank. Explorez une ville dystopique dans un monde ouvert avec un lance-grenades qui tire sur des ours en peluche à la dynamite. Vous n’avez pas une raison suffisante pour y jouer? C’est pourquoi nous le considérons comme l’un des meilleurs jeux de la série Xbox: un classique ne meurt jamais!

Mer des voleurs

Rare ne déçoit généralement pas et avec Sea of ​​Thieves, ce ne sera pas différent. C’est un jeu que vous apprécierez comme jamais auparavant accompagné d’amis. Avec une courbe d’apprentissage un peu complexe qui, si vous prenez avec peu de patience, vous pouvez être découragé. Cependant, une fois terminé, nous vous assurons que c’est un jeu profond, intéressant et idéal pour s’amuser entre amis. Si vous aimez l’idée de naviguer sur un bateau pirate, c’est votre chance.

Comme vous pouvez le voir, Xbox propose d’excellents jeux dans son catalogue et ce sont les meilleurs jeux pour ceux qui commencent avec la console Microsoft. Cependant, nous insistons une fois de plus sur le fait que pour ceux qui souhaitent profiter d’une variété de jeux sans limites, Xbox Game Pass est la meilleure solution. Là où de nouveaux jeux arrivent toujours et comme si cela ne suffisait pas, le service continue de s’étendre avec les titres EA.

