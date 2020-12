De temps en temps, il arrive qu’une production sous forme de film ou de série ravive l’envie de s’inscrire dans certaines disciplines, et ce n’est pas la première ni la dernière fois que cela se produira avec les échecs. La dernière personne responsable a été la série Netflix Gambito de Dama, qui a poussé environ 20 millions de joueurs supplémentaires à s’inscrire dans leurs fédérations respectives.

Maintenant, nous transférons cette fureur dans notre domaine, celui des téléphones portables. Cela faisait longtemps qu’il n’était pas nécessaire de s’asseoir devant un plateau physique pour jouer aux échecs, que ce soit de manière professionnelle ou amateur, et bien sûr, nous pouvons jouer avec notre ordinateur de poche. Nous vous apportons ce que nous considérons comme les meilleurs jeux d’échecs pour téléphones mobiles, soit sur iOS avec iPhone ou sur n’importe quel Android. Et pas seulement des jeux, aussi des «entraîneurs».

Échecs

C’est aussi simple que le nom de notre premier choix, le jeu d’échecs développé par AI Factory Limited et qui, entre autres, a remporté le Google Play Outstanding Developer Award en 2013. On ne parle pas d’un jeu gratuit comme accès le cela nous coûtera 1,99 euros, mais nous parlons de l’un des meilleurs jeux d’échecs que nous pouvons trouver sur mobile. 12 niveaux de jeu, un mode professionnel et toutes sortes de statistiques pour améliorer notre jeu, le tout alimenté par le moteur d’échecs Treebeard de Microsoft. Vaut la peine.

Lichess

En deuxième lieu, nous trouvons Lichess, un autre jeu d’échecs pour téléphones mobiles présent à la fois sous iOS et Android et qui est non seulement gratuit mais également développé en open source avec licence FOSS. Comme dans le titre précédent, nous jouons en solo contre l’IA de l’application et aussi contre d’autres joueurs.

Chess.com

Un autre des grands moments forts des jeux d’échecs mobiles est celui proposé par Chess.com. Nous avons également la possibilité d’apprendre et de développer nos compétences à la fois en jouant contre l’intelligence artificielle du jeu et contre d’autres joueurs en ligne, car il a un aspect social très puissant. Nous trouvons également des puzzles qui nous aideront à développer plus de compétences, et nous avons des vidéos dans l’application elle-même pour progresser. En outre, le jeu d’échecs Chess.com est disponible pour iOS et Android.

Problèmes d’échecs (puzzles)

Ici, nous ne sommes pas confrontés au jeu d’échecs classique mais à celui dont la fonction est d’apprendre à travers des énigmes. Le jeu nous présente des jeux qui ont déjà commencé dans lesquels nous devons effectuer certains mouvements comme attraper une pièce spécifique, réussir à fuir et une autre série de dilemmes. Tous peuvent être résolus sur un échiquier et en suivant ses règles. Le jeu est gratuit bien qu’il contienne des publicités et des achats à l’intérieur, cela dépendra de nous jusqu’où nous voulons aller. Nous l’avons pour iOS et Android.

Trainer d’ouverture d’échecs Pro

Un autre jeu plus axé sur apprendre à mieux jouer, dans ce cas axé sur l’amélioration de nos ouvertures au début de chaque partie, que ce soit à notre tour ou si nous devons réagir à l’ouverture de notre adversaire. Cependant, nous avons également des jeux intermédiaires et des fermetures. Le jeu a un coût de 3,99 euros mais nous n’aurons plus rien à payer à l’intérieur. De plus, nous pouvons exporter et importer des jeux au format PGN.

Ouverture d’échecs Pro

Le titre précédent ne se trouvant que sur Android, nous avons sélectionné un avec une philosophie identique pour iOS. Il s’agit de Chess Opening Pro, dans ce cas développé par Tom Ashmore, et il a le même coût que l’option proposée pour Android. Nous pourrons consulter les statistiques et les probabilités à tout moment de chaque approche au tableau et ainsi réussir à dominer le monde simple et en même temps extrêmement complexe des échecs.

