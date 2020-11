Les eSports ont pris de plus en plus de poids dans l’industrie du jeu vidéo. Des chaînes de télévision ainsi que d’autres médias ont été lancés à l’entrée d’un genre en plein essor. Les plateformes de streaming proposent des retransmissions quotidiennes des championnats les plus importants, laissant des résultats qui, dans certaines compétitions, dépassent les sports comme le football.

Si vous avez été curieux de l’eSport, que vous souhaitez entrer dans ce qui est sans aucun doute le genre de jeux vidéo le plus compétitif, nous vous présentons cinq jeux vidéo parfaits avec lesquels commencer et de là faire le saut vers les références de la catégorie.

MOBA est le roi incontesté des eSports. S’il est vrai que League of Legends ou DOTA 2 sont couronnés comme prochaines étapes, il existe des alternatives beaucoup plus abordables pour les nouveaux arrivants. C’est le cas de Heroes of the Storm, un jeu gratuit développé par Blizzard. Il se distingue par sa simplicité, ses jeux courts et son large répertoire de personnages.

Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo

Legends of Runeterra conserve toutes les fonctionnalités de League of Legends, mais adaptées au monde des jeux de cartes compétitifs. Votre porte d’entrée est facile, mais Foyer va encore plus loin en termes d’accessibilité. Il dispose d’un mode histoire, d’un tutoriel très complet et d’une variété d’options pour que vous puissiez construire votre deck petit à petit.

Dans la scène des tireurs Counter Strike Oui Arc-en-ciel six Ils sont les jeux vidéo les plus regardés et le plus grand nombre de compétitions actives. Bien sûr, nous parlons de produits dans lesquels il faut travailler en équipe et la composante tactique déclenche la difficulté pour un nouveau venu. Pourquoi ne pas commencer par Call of Duty? Il est direct, facile à manipuler et en quelque sorte les derniers versements ont préconisé une action plus lente.

Dans les jeux de combat peut-être Combattant de rue v ou Tekken 7 sont présentés comme les références les plus citées, bien qu’avec la complexité liée à l’apprentissage de leurs mouvements et à leur développement facile au combat. Super Smash Bros.Ultimate pour Nintendo Switch, c’est notre option préférée pour plusieurs raisons. Le premier et avant tout est le grand nombre de combattants, ainsi qu’une courbe d’apprentissage ridicule. Mais ne vous y trompez pas, Super Smash Bros.Ultimate est facile à jouer et difficile à maîtriser.