L’impact qu’a eu Covid-19 continuera d’être présent même à l’une des dates les plus importantes de l’année. Pendant la saison de Noël les réunions de famille sont à l’ordre du jour, mais nous devons nous adapter aux temps nouveaux et respecter les mesures de confinement. Malgré le fait que les recommandations de santé peuvent sembler très dures, la vérité est que nous pouvons profiter de nos proches sans entrer en contact.

Il existe une grande variété de jeux vidéo avec lesquels on peut fêter noël sans assumer aucun type de risque. Par conséquent, nous proposons une série de jeux avec lesquels vous pourrez profiter de la famille à distance.

Les gars de l’automne

Fall Guys est arrivé cette année sur PlayStation 4 et PC présentant l’un des titres qui nous ont fait passer des heures et des heures à tenir la commande. C’est un jeu fou et amusant dans lequel nous pouvons former des équipes de quatre personnes maximum. Les rivaux ne faciliteront pas les choses, nous devrons donc travailler en groupe pour surmonter toutes sortes d’obstacles jusqu’à ce que nous essayions de prendre la couronne.

Parmi nous

Parmi nous est un autre des jeux vidéo parfaits pour profiter en famille. Actuellement, nous pouvons le trouver sur PC et consoles, mais aussi sur les téléphones mobiles. Un équipage, des tâches sous forme de mini-jeux et Qui est l’imposteur? Il y aura sans aucun doute des débats amusants qui viseront à traquer les tueurs.

Parmi nous | Innersloth

Monopole

Les jeux de société ont toujours été une bonne option pour le divertissement familial, et Monopoly ne pouvait pas manquer dans cette liste. Avec son arrivée sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, nous pourrons défier nos proches à distance pour reprendre toutes les propriétés.

Trop cuit

A Noël, une autre des choses qui le déjeuner et le dîner sont à l’ordre du jour. Et quoi de mieux que de jouer à l’un des jeux vidéo de cuisine les plus amusants en famille? Overcooked montre que la cuisine demande une grande habileté dans un titre dans lequel il faudra savoir s’organiser. Dans chaque niveau, le jeu tentera de nous rendre les choses difficiles avec des obstacles de toutes sortes.

Super Mario Party

Enfin, nous n’avons pas pu écarter la liste avec l’un des classiques Nintendo les plus drôles à jouer en famille. Super Mario Party nous propose jusqu’à 80 mini-jeux différent dans l’un des jeux de société les plus divertissants du grand N. Lancez les dés pour vous déplacer sur le plateau et concourez du mieux que vous pouvez pour gagner.