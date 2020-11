Les consoles de nouvelle génération sont là. le Xbox série x Oui Xbox Series S ont fait leurs débuts le 10 novembre au niveau mondial, tandis que le Playstation 5 Il est arrivé le 12 novembre aux États-Unis et au Mexique. L’Europe, pour sa part, fait partie des régions qui la recevront le 19 du même mois. Ainsi, au cours de ces semaines, des millions de personnes feront leurs débuts avec du nouveau matériel à domicile.

En raison de ce qui précède, il est intéressant de savoir quels sont les meilleurs jeux qui, en plus de nous donner des heures de plaisir, sont capables de profiter des capacités techniques des deux plates-formes. Bien sûr, nous sommes confrontés aux premières propositions jouables de la prochaine génération, donc les performances réelles de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X / S seront sûrement appréciées dans les années à venir, lorsque les développeurs auront terminé ce processus de transition qui il survient toujours dans un changement de génération.

Un autre point important à ne pas manquer est que les deux Sony et Microsoft ont commencé leur chemin dans la nouvelle génération avec différents scénarios. Alors que la PlayStation 5 a de nouveaux titres propriétaires (développés par les studios internes) au lancement, la Xbox Series X / S – pour le moment – n’a pas d’exclusivité totalement nouvelle génération. Mais ne vous méprenez pas, car grâce à une rétrocompatibilité optimisée, ils ont donné un second air visuel à plusieurs titres.

Nos recommandations pour sortir votre nouvelle console n’incluent pas seulement les “exclusivités” de chaque plateforme, aussi des propositions d’autres entreprises Ils ont fait le saut vers la prochaine génération dès le premier jour.

Multi plateforme

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Que serait une nouvelle génération sans la présence de Call of Duty? Avec Black Ops Cold War vous vivrez une aventure dans la guerre froide en compagnie de personnages emblématiques de la saga. Le jeu promet 4K et 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X, tandis que sur Xbox Series, la résolution tombe à 1080p.

Assassin’s Creed Valhalla

Le nouveau des assassins, que nous avons déjà analysé ici dans Explica.co, nous emmène dans un décor Viking impressionnant avec des dizaines d’heures de plaisir. Assassin’s Creed Valhalla court à la résolution 4K dynamique et 60 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X. La Xbox Series S reste à 1440p et 30 FPS.

Watch Dogs: Légion

Ubisoft revient dans la mêlée avec un monde ouvert où un groupe de hackers tente de sauver un Londres fictif infesté de groupes criminels. Dans notre analyse, nous soulignons son excellent gameplay et ses paramètres. Watch Dogs: Legion court à la résolution 4K dynamique, 30 FPS et lancer de rayons sur PS5 et Xbox Series X. La Xbox Series S se contente de 1080p dynamique, 30 FPS et Ray Tracing.

Saleté 5

Aimez-vous les jeux de course? Dirt 5 est le meilleur titre de conduite que vous pouvez apprécier sur les nouvelles consoles. Sur PS5 et Xbox Series X, vous pouvez exécuter 4K et jusqu’à 120 FPS. Sur Xbox Series X, il atteint 1440p et 60 FPS.

NBA 2K21

Si vous aimez les jeux de sport, et en particulier les jeux de basketball, vous ne pouvez pas manquer NBA 2K21. Nous vous avons récemment expliqué comment le titre 2K Games profite des nouvelles consoles pour déployer un visuels époustouflants. Sur PlayStation 5 et Xbox Series X, il fonctionne en résolution 4K et 60 FPS.

Playstation 5

Spider-Man: Miles Morales

Spidey attaque la PlayStation de nouvelle génération avec un épisode mettant en vedette Miles Morales et ici, à Explica.co, nous vous avons donné nos impressions. Insomniac Games nous propose deux modes visuels: “Fidelity Mode”, qui fonctionne à 4K, 30 FPS et lancer de rayons, tandis que le “Mode Performance” renonce au lancer de rayons et augmente les images à 60 images par seconde. Si vous achetez l’édition ultime, vous obtenez la remasterisation de Spider-Man de Marvel.

Les âmes du démon

Le titre Hidetaka Miyazaki qui a donné naissance aux Souls est de retour sous forme de remake. Vous aurez la possibilité de le jouer en “Mode Cinématique” et “Mode Performance”; le premier à 4K + 30 FPS natif et le deuxième 4K + 60 FPS dynamique.

Sackboy: une grande aventure

Sackboy est de retour dans une aventure LittleBigPlanet séparée. Le personnage continue de s’émerveiller du genre de plate-forme et court à 4K et 60 FPS sur la nouvelle console Sony.

Salle de jeux d’Astros

La salle de jeux d’Astros est préinstallée sur votre PlayStation 5. Il s’agit d’une démo technique qui montre les technologies du DualSense, principalement les réponses haptiques et la résistance des déclencheurs. Vous allez avoir une grosse surprise lorsque vous y jouez. Ceinture 4K et 60 FPS.

Xbox Series X / S

Tactiques d’engrenages

Gears Tactics fait le saut vers les consoles et le fait par la porte d’entrée. Grâce à l’optimisation de Microsoft, le titre tourne à 4K et 60 FPS sur Xbox Series X. La Xbox Series S, bien qu’elle maintienne le taux de photographes par seconde, abaisse sa résolution à 1440p.

Engrenages 5

L’un des meilleurs jeux de la Xbox One est de retour avec une section technique qui vous laissera bouche bée. Sur Xbox Series X, Gears 5 affiche ses graphiques sur 4K dynamique et 60 FPS (jusqu’à 120 FPS zen si multijoueur). La Xbox Series S devra se contenter d’une résolution de 1440p, mais les mêmes possibilités de fréquence d’images.

Forza Horizon 4

le 4K natif et 60 FPS maintenant ils sont le standard de Forza Horizon 4, le dernier titre de la saga qui a vu le jour dans la Xbox One. La Xbox Series S reste en 1440p.

Ori et la volonté des feux follets

Ori and the Will of the Wisps est, sans aucun doute, l’un des meilleurs jeux de la dernière génération en termes de section artistique. Sur Xbox Series X, exécutez 4K et jusqu’à 120 FPS, tandis que la Xbox Series S maintient le taux de photographes et abaisse la résolution à 1080p.