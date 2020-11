Jeux PlayStation 2 sur Android et sans émulateur. C’est possible, et ce sont les meilleurs que vous puissiez télécharger.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Sorti le 4 mars 2000 au Japon, La PlayStation 2 de Sony est la console la plus vendue de tous les temps. Une console qui pour beaucoup est aussi la meilleure au monde grâce à son grand nombre de jeux, la qualité de ceux-ci et la grande variété de genres.

La vérité est que de nombreuses années se sont écoulées depuis lors et deux générations de consoles, mais ce qu’il ne fait aucun doute, c’est que la console noire de Sony et ses jeux continuent de nous faire tomber amoureux aujourd’hui. Malheureusement, pour rappeler beaucoup de leurs titres, nous n’avons pas d’autre choix que de rebrancher notre ancienne console, bien que heureusement Dans Play Store, nous pouvons trouver certains des meilleurs jeux PS2, tout cela officiellement et sans avoir besoin d’installer des émulateurs.

GTA Saga

Rockstar n’est pas seulement l’un des meilleurs développeurs aujourd’hui grâce à des titres comme Red Dead Redemption 2 il y a des années, il a commencé grâce à sa saga Grand Theft Auto.

La PlayStation 2 a été un bon moment pour la saga et a servi de base à des titres ultérieurs tels que l’actuel GTA V.Grand Theft Auto 3, San Andreas, Vice City … sûr que vous avez passé de nombreuses heures.

Et oui, sur Android, nous pouvons trouver tous les jeux GTA pour PS2 à un prix ridicule, officiellement, sans émulateurs. Un vrai pass.

Brute

Nous continuons avec Rockstar car en plus de la saga GTA, il a également un autre excellent titre à télécharger depuis le Google Play Store. Bully est une sorte de GTA dans un lycée et avec des étudiants au lieu de patrons, qui fait partie de notre sélection de jouer à 2 jeux pour Android.

Nous sommes un nouveau venu dans un institut prestigieux plein de classes sociales et de préjugés. Notre objectif sera de survivre, d’obtenir de bonnes notes – si nous le voulons – et de faire un écart entre tant d’étudiants pédants. Bully était une révolution et assez critiqué en son temps pour inciter, selon un secteur contraire aux jeux vidéo, peut-être à l’école.

Dragon Quest VIII

Dragon Quest est l’une des sagas JRPG les plus importantes au monde et bien qu’il soit possible qu’il y a des années, elle ne soit pas aussi connue que Final Fantasy, au Japon, c’est quelque chose de similaire à une religion.

Aujourd’hui la saga est très connue grâce à son nouveau titre pour consoles de nouvelle génération, Dragon Quest XI, mais c’est vrai que sur PlayStation 2 quel est probablement le meilleur jeu de la saga a été lancé.

Dans Dragon Quest VIII, un puissant sorcier a jeté une terrible malédiction sur le royaume de Trodain, transformant tous ses habitants en épines. Nous, en tant que seul survivant du royaume – un simple garde royal -, devons parcourir le monde immense de Dragon Quest à la recherche d’un remède, avec la seule aide d’une jument, une étrange créature verte et Yangus, un voleur de routes qui pour étrange circonstances décide de nous rejoindre.

Des personnages conçus par Akira Toriyama, un monde immense et un système de combat classique. Un délice de titre de Ps2 dont on peut désormais profiter sur Android.

Tennis Virtua

Et pour les amateurs de sport et surtout de tennis, nous vous laissons avec le légendaire Virtua Tennis by SEGA. Un de ces jeux dont nous sommes tombés amoureux grâce à son réalisme et sa jouabilité spectaculaire et que à ce jour, il n’a pas perdu un peu de plaisir.

Jeux rapides, championnats, modes multijoueurs … le meilleur tennis dans la paume de notre main dans ce jeu PS2 pour Android sans émulateur. Qui s’inscrit?

Besoin de vitesse le plus recherché

Avec l’irruption de films comme Fast and Furious (Full throttle en Espagne), les voitures, la course et le réglage sont devenus à la mode. Electronic Arts voulait avoir une part de cette mode et a utilisé sa franchise Need for Speed ​​pour cela.

Most Wanted était à côté de Underground les jeux de course d’arcade par excellence. Alors que le second était basé sur des races clandestines, le premier a introduit un nouvel élément: la police poursuit par de grandes scènes.

Android a également sa version de Most Wanted avec laquelle rappeler les temps anciens et le tout pour seulement 5 euros.

Max Payne

Le premier Max Payne est sorti sur des consoles comme Xbox ou PlayStation 2 et PC en 2001. C’est un titre dans lequel on se met dans la peau d’un ancien policier de New York qui un jour voit comment son femme et sa fille sont tués par des toxicomanes à une nouvelle drogue. De cette manière et dans un but de vengeance, il décidera d’enquêter pour savoir qui ou qui a été responsable de cet acte. Vous pouvez imaginer le reste: beaucoup d’action et beaucoup de plans.

Son prix? Ridicule, 3,49 euros par l’un des meilleurs jeux PS2 pour Android.

Voici quelques-uns des jeux PS2 pour Android que nous pouvons trouver sur Google Play, et dont il est possible de profiter sans avoir besoin d’un émulateur.

Cependant, les rééditions et les ports de console pour téléphones mobiles sont à la mode, et il n’est pas étonnant qu’avec le temps, ils le soient de plus en plus. Jeux PlayStation qui finissent par arriver sur Android. Par conséquent, cet article sera constamment mis à jour pour inclure les derniers titres disponibles.