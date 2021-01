Ces 3 mobiles du constructeur chinois baissent de prix.

Écrit par Miguel Paredes chez Huawei

Si vous vous dépêchez, vous pouvez acheter certains des meilleurs milieu de gamme de Huawei proposés. Depuis l’une des dernières versions de l’entreprise, le Huawei P40 Lite, même l’un des mobiles bon marché les mieux conçus, le Huawei P Smart Pro.

Ils n’arrivent pas seuls, vous pouvez emporter un petit haut-parleur portable et le Huawei Band 4e, qui rivalise avec le populaire et populaire Xiaomi Mi Band 4. Nous vous expliquons toutes ses caractéristiques et spécifications.

Huawei P30 Lite

Savoir plus: Huawei P30 Lite

Le Huawei P30 Lite est l’un des classiques du milieu de gamme. Il a un beau design et un Écran IPS de 6,15 pouces avec résolution Full HD +, avec une petite encoche en forme de goutte.

Sous son châssis, le Kirin 710, un bon processeur que vous pouvez trouver à côté des versions de 4 Go et 6 Go de mémoire RAM. L’appareil de Huawei intègre également une double caméra arrière dirigée par un capteur de 48 mégapixels et une batterie de 3 340 mAh. Cela fait un an qu’il est sur le marché, mais l’appareil chinois est toujours un achat recommandé.

Écran: IPS 6,15 pouces, résolution Full HD + et 415 DPIProcesseur: Kirin 710Mémoire RAM: 4 Go et 6 GoAppareils photo: triple caméra arrière 48 + 8 + 2 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixelsTambours: 3 340 mAh

Huawei P40 Lite + Bande 4e

Savoir plus: Huawei P40 Lite + Bande 4e

Le dernier membre de la famille «Lite» arrive avec un corps en verre et un Écran IPS de 6,4 pouces avec résolution Full HD +. À l’avant, un trou qui abrite son appareil photo de 32 mégapixels. Nous rencontrons des changements dans son arrière, qui est son module avec 4 caméras.

Votre cerveau est le Kirin 810, un processeur très solvant que vous pouvez trouver à côté d’une version de 6 Go de RAM. On n’oublie pas sa batterie, qui atteint jusqu’à 4 200 mAh à côté d’un puissant Charge rapide de 40 W. Tu peux l’emporter avec toi Huawei Band 4e, un bracelet intelligent qui suivra toute votre activité sportive.

Écran: IPS 6,4 pouces, résolution Full HD + et 398 DPIProcesseur: Kirin 810Mémoire RAM: 6 GoAppareils photo: Caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixelsTambours: 4 200 mAh

Haut-parleur Huawei P Smart 2020 +

Savoir plus: Haut-parleur Huawei P Smart 2020 +

Ce Huawei P Smart 2020 a un design tout écran, grâce à entailler qui cache sa caméra frontale de 8 mégapixels. Son panneau, doté de la technologie IPS, atteint le 6,21 pouces avec résolution Full HD +, avec un design épuré et attrayant.

Dans ses entrailles, Kirin 710F créé par Huawei, que vous pouvez trouver en une seule version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sur son arrière, un double caméra dirigé par un Capteur 13 mégapixels. Grâce à cette offre, vous pouvez l’emporter avec une couverture parfaite.

Écran: IPS 6,21 pouces, résolution Full HD + et 415 DPIProcesseur: Kirin 710FMémoire RAM: 4 GoAppareils photo: double caméra arrière 13 + 2 mégapixels | Caméra frontale 8 mégapixelsTambours: 3 400 mAh

Lequel choisirions-nous?

Si vous pouvez vivre sans les services Google, le pack qui comprend le Huawei P40 Lite et le bracelet intelligent de la firme chinoise est une très bonne option. Le terminal chinois est un appareil très solvant, avec un beau design et un bon jeu de caméras. Cependant, ne le prenez pas à la légère, vous devrez vivre avec un autre Android.