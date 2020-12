L’année est sur le point de se terminer et Il est temps de faire notre examen habituel du monde Android. L’équipe Xataka Android a déjà sélectionné les meilleurs jeux et les meilleures applications de 2020 et c’est maintenant au tour des appareils mobiles.

Malgré le caractère exceptionnel de cette année, le marché du mobile a continué à un bon rythme de lancements, nous donnant des mobiles très intéressants, notamment sur les segments économiques avec gros paris pour le rapport qualité-prix. Ce sont les meilleurs mobiles de 2020 pour l’équipe Xataka Android.

Iván Ramírez – OnePlus Nord

2020 a été une mauvaise année pour beaucoup de choses, mais la vérité est que sur les téléphones portables, nous ne pouvons pas nous plaindre. De nombreux mobiles intéressants sont sortis au cours de l’année dans toutes les gammes, même si si je devais en choisir un, je m’en tiendrais au OnePlus Nord. Un bon mobile, beau et pas très bon marché au sens strict du terme, mais avec un prix plus que raisonnable.

Après plusieurs années où chaque nouveau OnePlus était “ce qui était l’année dernière, mais un peu mieux et un peu plus cher”, le Nord a été le premier à changer la tendance. Le résultat est un mobile agile, très performant dans tous les domaines et bien préparé pour l’avenir avec la 5G. De plus, la couleur bleue lui va très bien.

Téléphone OnePlus NORD (5G) 12 Go de RAM 256 Go, Quad Camera, Dual SIM. Maintenant avec Alexa – Garantie 2 ans – Blue Marble

Ricardo Aguilar – OnePlus Nord et Sony Xperia 5 II

À mon avis, il y a deux gagnants cette année sur le territoire Android. Le premier d’entre eux est le OnePlus Nord. Au delà du rapport qualité prix, je trouve le mobile le plus équilibré de 2020. Il vérifie point par point, de l’écran plat AMOLED à 90 Hz aux meilleures performances que j’ai vues dans un 765G. Telle est la différence avec les autres rivaux avec ce processeur, qui me rappelle plus un produit phare en performances qu’un mobile à 400 euros. L’appareil photo est celui du OnePlus 8, ce n’est pas le meilleur du marché, mais j’aime quand même le traitement plus que dans d’autres mobiles qui doublent de prix.

L’autre alternative est l’un des grands oubliés de cette année, le Sony Xperia 5 II. Sauvegarde de la partie photographique, c’est l’un des Android que j’ai le plus apprécié en 2020. Les performances sont superlatives, la batterie est la meilleure que j’ai testée sur un mobile à 120Hz (presque 10 heures d’écran avec le taux de rafraîchissement maximum, fou ), l’écran est spectaculaire et avoir Android Stock est un autre point en faveur. À mon avis, ces deux téléphones ont réussi à se distancer du reste sur des points qui sont essentiels pour moi: les performances et une couche de personnalisation propre.

Sony Xperia 5 II – Smartphone 6.1 “(écran OLED HDR FHD + 21: 9 CinemaWide, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, triple caméra, prise audio, Android 10, 8 Go de RAM, stockage de 128 Go, IP65 / 68, sans carte SIM) Noir

Samuel Fernández – OnePlus 8T

En observant le panorama des lancements de ce 2020 convulsif, et sachant que je n’ai pas à me limiter au classique “ rapport qualité prix ”, je crois que le prix du meilleur Android de cette année devrait être remis au OnePlus 8T, le solitaire du second lot de marque dans l’année. Il me semble que c’est le plus équilibré.

Et quand je parle d’équilibré, je le fais aussi en référence à son réseau commercial, car bien sûr il est infiniment plus facile d’acheter cela qu’un Pixel 4a 5G, par exemple, ou le Pixel 5 que Google a décidé de ne pas lancer en Espagne. Je crois que ce serait mon achat si je n’avais à m’en tenir à aucun budget. Et OnePlus a la réputation de prendre soin de ses terminaux avec des mises à jour et autres, donc du miel sur des flocons.

OnePlus 8T Lunar Silver (Lunar Silver) | Écran fluide 6,55 po FHD + 120 Hz | 8 Go de RAM + 128 Go de stockage | Quad Camera | Charge Warp 65 W | Double SIM | 5G | Garantie 2 ans

Iván Linares – ASUS ROG Phone 3 et OnePlus Nord

Ce 2020 est plus difficile que jamais de se prononcer sur le meilleur Android: des téléphones portables très puissants sont sortis, le milieu de gamme était meilleur que jamais et nous avons même plus de smartphones capables pour 150 euros. En tenant compte de cela, J’en choisirai deux: un pour être «top of tops» et un autre pour offrir le meilleur à un prix raisonnable.

Parmi les meilleurs de 2020, je soulignerais le ASUS ROG Phone 3. Ce n’est pas pour tous les publics car il s’adresse aux «gamers» (la taille et le poids sont déterminants), il n’est pas excessivement bon marché non plus. Même comme ça, offre le maximum sans rien perdre en qualitéIl faut même plus que de bonnes photos (il a remarquablement évolué en photographie). Pour 899 euros (https://rog.asus.com/es/Phones/ROG-Phone-3-Model/) c’est plus que complet.

Ma deuxième recommandation concerne un mobile super équilibré: le OnePlus Nord. J’ai fini par l’acheter et je ne pourrais pas être plus heureux: tous les logiciels de la marque dans un téléphone puissant et attrayant avec un grand écran et sans perdre les capacités photographiques ou vidéo. Dans la gamme de 400 euros, c’est un excellent choix.

ASUS ROG Phone 3 Strix 16,7 cm (6,59 “) 8 Go 256 Go Dual SIM 5G USB Type C Noir Android 10,0 6000 mAh ROG Phone 3 Strix, 16,7 cm (6,59”), 8 Go, 256 Go, 64 MP , Android 10.0, noir

Cosmos – POCO X3 NFC Y Pixel 4a

Le POCO X3 NFC est le modèle qui m’a le plus surpris par son excellent rapport qualité / prix. C’est l’un des meilleurs mobiles de milieu de gamme de ce 2020 et le plus recommandé pour les budgets d’environ 200 euros. Xiaomi nous propose avec ce modèle un mobile très équilibré qui dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une bonne autonomie, quatre objectifs de plus que corrects et qui ne manquera pas de puissance pour offrir une expérience fluide et rapide.

Si vous recherchez l’expérience Android la plus pure avec le soutien de Google, il ne fait aucun doute que le meilleur mobile de cette année a été le Pixel 4a, surtout si vous cherchez un mobile compact avec l’un des meilleurs appareils photo du marché. Nous sommes confrontés à un milieu de gamme moyen de 389 euros qui est garanti trois ans de mises à jour, recevant les nouvelles versions dès la minute zéro de son lancement, en plus des fonctionnalités exclusives de Google.

POCO X3 NFC – Smartphone 6 + 128 Go, caméra frontale FHD + 6,67 pouces avec perforation, Snapdragon 732G, 64 MP avec AI, Quad-caméra, 5160 mAh, couleur Shadow Grey (version espagnole + 2 ans de garantie)

Amparo Babiloni – POCO X3 NFC et OnePlus Nord

Au risque de me répéter, je vais choisir les deux mobiles qui sont pour moi les plus recommandés dans la vitrine. Je choisis d’abord le POCO X3 NFC. Le nouveau modèle de la marque Xiaomi Il est numéro 1 des meilleurs vendeurs sur Amazon depuis des mois et on dirait que ça va être là pendant un certain temps. Grand écran, Snapdragon 732G, 6 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage ou une batterie sans fin sont des points en faveur, mais ce qui le distingue, c’est son prix: pas plus de 209 euros pour le modèle de base.

Sans aucun doute, le POCO X3 NFC est le mobile que j’ai le plus recommandé cette année pour ceux qui débutent avec un budget serré, mais s’il y a de la place pour dépenser un peu plus, ma recommandation est le OnePlus Nord. Le retour du OnePlus au rapport qualité-prix se présente sous la forme d’un milieu de gamme premium des plus équilibrés que l’on puisse trouver aujourd’hui, par cahier des charges et surtout par expérience, avec OxygenOS aux commandes. Avec lequel restez-vous?