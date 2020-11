Les mois approchent où plus de mobiles sont vendus tout au long de l’année, car le Black Friday approche dans quelques semaines et Noël dans deux mois seulement. Ce sont deux moments clés où les utilisateurs préfèrent changer leurs téléphones portables pour des téléphones plus modernes, car ils profitent des réductions que ces deux périodes importantes peuvent offrir. Septembre est généralement le mois choisi par les grandes entreprises pour mettre leurs nouveaux smartphones sur le marché de la technologie. Les marques rivalisent pour être les meilleures ventes ou pour placer leurs téléphones au premier rang des ventes. En ce moment, sur un mobile, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main, c’est-à-dire un appareil photo pour enregistrer et prendre des photos, appeler au téléphone, surfer sur Internet, écouter de la musique, lire vos livres préférés ou terminer votre travail. Vous pouvez même jouer aux jeux les plus téléchargés du moment. Sans aucun doute, profitez de ce moment pour changer de smartphone et pour cela nous vous apportons une sélection ci-dessous:

XIAOMI REDMI NOTE 7

Xiaomi Redmi Note 7, nouveau modèle de la société chinoise.

La société chinoise continue d’obtenir nde nouveaux modèles chaque année et parvenant à gagner du terrain dans ce monde technologique. Son nouveau modèle est le Redmi Note 7 qui vient remplacer son prédécesseur, le Redmi Note 6. Il dispose d’un Système d’exploitation Android, avec une appareil photo avec 4 fois plus de pixels pour gagner en clarté avec les femmes photographes. Une finesse dans sa forme pour ne pas sentir son poids à peine de 186 grammes et avec un look moderne cela lui donne cette touche bleue qu’il a sur le dos. De plus, vous pouvez voir au premier coup d’œil leur deux caméras à l’arrière et une troisième à l’avant du mobile. Sans aucun doute, c’est une bonne option pour la qualité, le prix idéal si vous ne voulez pas dépenser beaucoup pour votre nouveau smartphone.

Nous détaillons ci-dessous ses principaux fonctionnalités pour pouvoir ouvrir la bouche:

Écran IPS 6,3 pouces.Poids du produit: 186 grammesDimensions du produit 15,9 x 7,5 x 0,8 cmBatteries: 1 Lithium Métal requis (s), inclus (s)Capacité mémoire RAM 4 GoCapacité de la mémoire flash installée 64,00Capacité de mémoire RAM installée 4 GoCapacité maximale de RAM 256 GoCapacité de stockage numérique Système d’exploitation de 64 Go AndroidNombre de processeurs 8Vous pouvez le choisir avec 64 Go

HONNEUR 10

Honor appartient à Huawei.

Nous ne savons presque rien de la société appelée Honor, ne vous inquiétez pas car nous allons vous donner quelques détails. L’honneur appartient à Huawei depuis 2013 et depuis lors, ils ont travaillé ensemble pour devenir la société numéro un en Chine. Depuis quelques années ont été fortement installés en Europe avec une campagne de marketing brutale et c’est surtout grâce à la qualité de leurs téléphones. Le SmartPhone Honor 10 a toutes les avancées que vous pouvez imaginerQue ce soit du déverrouillage du visage à la batterie presque inépuisable avec fonctionnalité de visage rapide. Son système d’exploitation est Android.

Ensuite on vous en dit plus:

Écran IPS 5,84 pouces.

Poids du produit 99,8 g

Batteries: 1 Lithium Polymer requis (s), inclus (s)

Numéro de modèle du produit 51092LRC

Numéro de produit 51092LRC

Capacité de mémoire RAM 1 Go

Capacité mémoire 64 Go

Capacité de la mémoire flash installé 64

Capacité de mémoire RAM installé 4 Go

Type de flash inclus LED

Système opératif Android 8.0

Vous pouvez le choisir avec 64 Go

SAMSUNG GALAXY M20

Profitez du nouveau Samsung Galaxy M20

Les téléphones Samsung par excellence sont ceux qui portent le sticker galaxie. Ce sont certainement eux de meilleures performances au fil des ans. Si vous envisagez de passer à Samsung, n’hésitez pas à jeter un œil au Galaxy M20 6,3 pouces et dont le système d’exploitation est Android. Un telephone portable à portée de n’importe quelle poche car pour moins de 400 euros il peut être le vôtre. N’hésitez pas et achetez votre nouveau smartphone dès aujourd’hui.

Tous les détails du mobile ci-dessous:

écran FHD + TFT 6,3 pouces; Écran Infinity-V

Poids du produit 186 grammes

Dimensions du produit 7,4 x 0,9 x 15,6 cm

Batteries: 1 Lithium ion requis (s), inclus (s)

Capacité de mémoire RAM 64 Go

Capacité mémoire 64 Go

Capacité de la mémoire flash installée 64,00

Capacité de mémoire RAM installée 4 Go

Capacité maximale de RAM 512 Go

Type de flash inclus LED

Capacité de stockage numérique de 4 Go

Système opératif Android

Vous pouvez le choisir avec 64 Go

MOTOROLA MOTO G7

Motorola veut détruire son modèle Moto G7.

Motorola veut redevenir l’entreprise prospère qu’elle était au début du 21ème siècle et il le fera avec son Motorola Moto G7, qui a une batterie de 60 heures d’utilisation sur une seule charge grâce au chargeur TurboPower. Un smartphone de milieu de gamme de pointe idéal pour une utilisation quotidienne car se recharge en seulement 15 minutes. Jetez un coup d’oeil!

Ici, nous vous disons plus de détails:

Poids du produit 195 grammesDimensions du produit 7,6 x 0,9 x 16 cmBatteries: 1 Lithium Polymer requis (s), inclus (s)Capacité de mémoire RAM 64 GoCapacité mémoire 4 GoCapacité de la mémoire flash installée 64 GoCapacité de mémoire RAM installée 4 GoCapacité mémoire maximale Type de RAM 512 Go flash inclus LEDCapacité de stockage numérique de 64 GoSystème opératif Android

HAFURY A7

Hafury veut vous surprendre avec son nouveau smartphone.

Une nouvelle entreprise de téléphonie mobile est arrivée en Espagne et est connu sous le nom de Hafury. Il a fait ses débuts il y a deux ans avec le Hafury Umax qui est devenu un succès commercial pour son prix et pour la qualité qu’il offre ledit appareil. Maintenant, ils ont publié un nouveau modèle, le Hafury A7, afin de surpasser son prédécesseur en termes de ventes et d’avoir un bon accueil sur le marché. À première vue vous pouvez voir sa simplicité, sa finesse et son style moderne ce qui en fait un smartphone attractif à première vue. Obtenez-en un et profitez de tous les avantages qu’il offre.

Ce sont quelques-uns de leurs fonctionnalités:

écran Poids du produit 5,5 pouces 154 grammesDimensions du produit 15 x 7,2 x 0,9 cmBatteries: 1 Lithium Ion (Type de batterie requis)Capacité mémoire 2 GoCapacité de la mémoire flash installée 16 GBCapacité de RAM Système d’exploitation installé 2 Go Android

OPPO REALME 3

Oppo Realme 3 en finition violette.

Une autre startup sur le marché de la téléphonie est OPPO qui arrivé en Espagne fin 2018 avec son modèle FIND X. Cette société chinoise est le cinquième best-seller au monde et se caractérise par ajoutez l’effet ‘Popup’ à vos caméras. L’objectif principal est de s’installer en Europe et ils ont choisi Madrid comme l’une des quatre villes choisies pour réaliser ce débarquement. Un an plus tard, OPPO publie un nouveau terminal appelé Realme 3.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques:

écran Poids du produit 5,5 pouces 172 grammesDimensions du produit 0,8 x 7,4 x 15,7 cm Piles: 1 Lithium Polymère (s) requis, y compris (s)Numéro de modèle du produit Realme 3pro 4BG + 64 Go BleuCapacité mémoire 64 GoCapacité de la mémoire flash installé 64 GoCapacité de mémoire RAM installé 4 GoCapacité de stockage numérique 64 Go

SMARTPHONE HUAWEI P30

Nouveau smartphone P30 avec système Android.

Le dernier mobile que nous présentons est le Huawei P30. La société asiatique possède une grande variété de smartphones mais nous voulons nous concentrer sur l’un des derniers à être sorti. Un appareil avec un écran de 6,26 pouces avec un toucher doux pour naviguer facilement sur le mobile. Une option bon marché pour changer de mobile et payez moins de 150 euros.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques:

Système d’exploitation: Android 9.1écran: 6,26 poucesCapacité de la batterie: 4800 mAhCaméras arrière: 8,0 MP + 16 MPCaméra frontalel: 2.0MPCapacité de stockage numérique 128 Go

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour à partir du 03-10-2020.