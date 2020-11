L’importance croissante de téléphone intelligent au jour le jour, il en a fait le meilleur ami de l’être humain par excellence. Pour lui, nous recherchons toujours le meilleur. Prenez les meilleures photos, ayez la meilleure connectivité, l’écran avec la résolution ou la définition la plus élevée, ayez les dernières mesures de sécurité, le processeur le plus rapide ou les haut-parleurs les plus fiables. Que si, le mobile qui remplit ces fonctions, au prix le plus bas. Il y a des années, cela pouvait être presque considéré comme une utopie, cependant, compétitivité élevée du marché, avec des marques asiatiques comme Huawei ou Xiaomi ou le retour de colosses comme Nokia ou LG, a conduit à les prix sont normalisés. Ou du moins, rapprocher certaines fonctions d’un public moyen, économiquement parlant.

En d’autres termes. La barrière entre le niveau mobile milieu de gamme et haut de gamme commence à s’estomper, ce que nous allons souligner. Ce haut de gamme, chaque jour plus moyen-élevé en raison de la jonglerie et de la grande variété du même modèle que les marques proposent pour proposer des offres intéressantes, Nous l’envisagerons à partir de 400 €. Cette gamme de smartphone symbolise, comme nous l’avons dit, le plus puissant de la technologie, habitué à lever le rideau sur les dernières nouvelles après la fin de l’été. Pour cette raison, et puisque nous sommes bien dans l’année où les meilleurs de chaque saison se réunissent, c’est la moment idéal pour explorer le marché et renouveler notre mobile en profitant des offres exceptionnelles avec les prix les moins chers que nous vous montrons ci-dessous.

IPHONE 11

Le modèle le plus abordable de la dernière version du roi des smartphones.

La sensation du quartier et pratiquement de l’année. Le dernier modèle de la marque queen en Smartphone revient pour ravir les amateurs de l’exclusif. Avec la même essence pure que toujours dans le design, il présente développements notables à l’intérieur, de loin trop peu. L’un des aspects les plus améliorés est l’appareil photo, avec lequel il vous sera difficile de prendre de mauvaises photos. A incorporé un capteur à votre nouveau double avec grand angle et ultra grand angle, Les deux 12 mégapixels, Y Mode nuit qui couvrent un espace plus grand. Autonomie pour toute la journée. Six nouvelles couleurs. Et le très rapide Puce A13 Bionic, le meilleur qu’un terminal ait jamais eu.

IPHONE 11 PRO

Le smartphone le plus attendu de l’année.

Le joyau de la couronne d’Apple. Lancé comme le successeur de l’iPhone XS, il a gagné le surnom de Pro à part entière, avec des avancées substantielles par rapport à son jeune frère, le plaine 11. Le plus notable, dans les caméras. Avec un révolutionnaire système à trois lentilles arrière, un de plus que le précédent décrit, qui combine la dernière en photographie computationnelle et le plus simple, offre un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif; tous 12 mégapixels. Avec le même Puce A13 Bionic que les 11, en plus, ont une amélioration notable de l’autonomie, puisqu’ils ont une Chargeur de 18 W capable de charger votre batterie beaucoup plus rapidement. Et surtout, l’écran. Une bête. Ongle OLED Super Retina XDR 5,8 pouces Avec une résolution de 2436 sur 1125 pixels à 458 p / p, c’est le meilleur du marché.

HONNEUR 20 PRO

Quatre caméras et une ouverture focale record soutiennent l’une des révélations du marché.

La sous-marque de Huawei fait ses débuts en grand avec un pari surtout pour les amateurs de photographie. Quatre caméras, qui satisfera toutes nos demandes, la fera briller de sa propre lumière. Ongle 48 mégapixels principal, avec Mode SuperNight et des niveaux spectaculaires de stabilisation et ultra-claird, en outre, la note frappante, avec une ouverture focale f / 1,4, la plus grande du marché pour les scénarios de faible luminosité. Comme secondaire, un Grand angle de 16 mégapixels, Téléobjectif optique multi-zoom de 8 mégapixels et un objectif macro avec 2. L’écran profite de l’ensemble du terminal, avec un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et un design holographique. Sans encoche et avec 6,26 pouces de écran AMOLED perforéavec le processeur Kirin 980, son GPU et 8 Go de RAM en font un manuel gagnant-gagnant. De plus, il a le GPU Turbo 3.0, en particulier pour les jeux vidéo et l’autonomie, avec une charge rapide pour toute la journée.

SAMSUNG GALAXY NOTE 10+

Une rénovation à la hauteur.

L’un des grands rivaux de l’Iphone 11. Samsung persiste dans sa ligne innovante de ces dernières années. Le mobile qui se caractérise toujours par S Pen, un stylet révolutionnaire, le fait également à travers le trou de l’écran. Un terminal avec une résolution de Écran Infinity O incurvé de 6,8 pouces, 3040 x 1440 pixels AMOLED dynamique extrêmement utilisé. Et cela prend également en charge HDR10 +. Equipé d’un fluide processeur haute performance Exynos 9825, 7 nm, une RAM de 12 Go et des options de 256 et 512 Go de mémoire interne, il est également à la pointe dans la section photographique. A quatre caméras. Un ultra grand angle de 16 mégapixels, un grand angle 12, un téléobjectif 12 et un capteur de profondeur f / 1,4. De plus, son design est fin et compact et dispose d’une autonomie importante.

HUAWEI P30 PRO

Plongez dans le meilleur zoom sur le marché des smartphones.

le le zoom le plus complet et le plus efficace du marchéou, jusqu’à cinq grossissements, est accompagné d’un triple caméra polyvalent et combinable avec 40 mégapixels de main, un grand angle de 16 et un téléobjectif de 8; tout avec stabilisateurs AIS et OIS et un mode nuit remarquable. De plus, ce lancement ambitieux lance un capteur d’empreintes digitales sur l’écran avant, OLED 6,47 pouces. Continuez à diriger la génération Kirin 980, avec 8 Go de RAM et une caméra frontale de 32 mégapixels. Vous serez fasciné par sa recharge rapide.

ONEPLUS 7 PRO

Pour le rapport qualité prix, le candidat au Smartphone de l’année.

La filiale OPPO met toute la viande sur le gril avec le OnePlus 7 Pro, un exemple qu’il n’est pas nécessaire de dépasser la barrière des 1000 € pour avoir un haut de gamme entre nos mains. Combinez les innovations en une Écran AMOLED fluide, cadres réduits et un contraste puissant avec le 90 Hz rafraîchissants qui permettent un affichage unique. Un processeur Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 avec OctaCore et une RAM entre 6,8 et 12 Go, ce qui assure une fluidité permanente. A aussi triple caméra arrière (48MP + 16 + 8) et une caméra selfie rétractable. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un déverrouillage du visage.

LG G8S

Le génie de manipuler les choses sans les toucher.

Différenciez-vous ou mourez. LG revient à l’avant-garde de la vitrine des terminaux mobiles avec une copie avec des attractions curieuses. La première chose qui vous frappe est votre capacité “ télépathique ”, car nous pouvons le gérer avec des gestes, quelque chose de rare sur le marché. Il n’ignore pas non plus précisément la biométrie, pouvant, en plus de l’empreinte digitale, déverrouillez-le avec la paume de votre main. Les autres avantages du LG G8 sont sa conception en verre, son Son DTS-X 3D jusqu’à 7.1 canauxOui ton cinq caméras (trois à l’arrière et deux à l’avant), protection IP68, Écran OLED ou la Processeur Snapdragon 855.

SONY XPERIA 1

Un écran de cinéma sur votre smartphone.

La firme japonaise tente de se différencier du reste de la concurrence avec un vers libre. Fini en verre et très léger, la première chose qui entre dans l’œil est son Écran 4K OLED HDR CinemaWide allongé de 6,5 pouces de diagonale‘Y Format 21: 9 et son Dolby Atmos. À côté de son Caméra triple 12 MP, convient particulièrement à la création et à la lecture de contenu. Sans oublier votre processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 512 avec une carte micro SD) et un Batterie de 3300 mAh avec charge rapide, où il est également très fort.

