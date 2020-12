Vous recherchez un mobile Xiaomi pour prendre de bonnes photos? Ce sont les modèles Xiaomi avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter.

Écrit par Beatriz Alcántara chez Xiaomi

Trouver un téléphone avec un bon appareil photo sur le marché n’est actuellement pas difficile grâce aux grandes avancées que les smartphones ont réalisées à cet égard.

La liste des mobiles avec une section photographique complète se rétrécit si vous les recherchez d’une marque spécifique: Xiaomi. Heureusement, le fabricant chinois a déployé de gros efforts pour développer ses propres capteurs, et on dit même qu’il fonctionne sur un appareil photo de 150 mégapixels.

Dans ce guide, nous recommandons les téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo que vous pouvez acheter dès maintenant. Bon, beau, bon marché et idéal pour prendre des photos, que demander de plus à ces terminaux? Faites-nous savoir ce qu’ils sont.

Meilleur appareil photo Xiaomi: les meilleurs mobiles pour prendre des photos

Xiaomi Mi 10 ProXiaomi Mi 10Xiaomi Mi 10T ProPOCO F2 ProRedmi Note 9 Pro Savoir plus: Pourquoi choisir un smartphone au lieu d’un appareil photo pour prendre des photos

Xiaomi Mi 10 Pro

Le mobile Xiaomi avec le meilleur appareil photo que vous pouvez acheter en ce moment est le Xiaomi Mi 10 Pro, le haut de gamme de la société avec une liste de spécifications impressionnante.

En se concentrant sur la section photographique, ce Mi 10 Pro dispose de quatre capteurs à l’arrière dirigés par un Capteur principal de 108 MP. De plus, le terminal dispose d’un grand angle de 20 MP, d’un capteur portrait de 12 MP et d’un objectif 8 MP avec zoom hybride 10x. C’est cette caméra arrière qui peut enregistrer une vidéo 8K à 30 ips et en 4K à 30 et 60 fps. De plus, il dispose d’un enregistrement vidéo sur une caméra lentra.

En ce qui concerne la caméra frontale, située dans l’encoche de l’écran, c’est un Capteur 20 MP qui peut également enregistrer en 1080P à 30fps.

Savoir plus: Vaut-il la peine de payer 1000 euros pour un Xiaomi?

Vous voyez que c’est une configuration très complète, avec des capteurs très utiles dans un téléphone mobile. D’autre part, ce Xiaomi Mi 10 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, Processeur Qualcomm Snapdragon 865 et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 50 W.

Si vous voulez prendre de superbes photos avec un mobile Xiaomi, vous devriez regarder ce Xiaomi Mi 10 Pro que vous pouvez acheter pour environ 1100 euros.

Acheter dans PCComponentes: Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Nous avons eu la chance de analyser le Xiaomi Mi 10 pendant quelques semaines et nous vérifions qu’il dispose d’une section photographique très polyvalente qui se réunit avec une bonne note dans les différents scénarios possibles.

À l’arrière du terminal, nous trouvons quatre caméras: 108 MP principal, Capteur grand angle 13 MP, capteur macro 2 MP et capteur de profondeur 2 MP. Si nous allons à l’avant, le Xiaomi Mi 10 a un seul Appareil photo 20 MP.

De plus, la caméra de ce mobile se distingue également par son mode professionnel complet, Capacités HDR, Capture de photos RAW, intelligence artificielle et mode intelligent automatique, mode nuit, résolution 8K, intégration de l’objectif Google et mode ralenti.

En général, les résultats de la caméra Xiaomi Mi 10 sont de haute qualité, nous vous recommandons donc son achat. De plus, il dispose d’un écran Super AMOLED 6,67 pouces, Processeur Snapdragon 865 et batterie de 4780 mAh avec charge rapide de 30 W et charge sans fil de 30 W.

Le Xiaomi Mi 10 a un prix de départ de 800 euros, bien qu’il soit possible de le trouver à prix réduit.

Savoir plus: Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T Pro

Un autre des téléphones Xiaomi avec le meilleur appareil photo est le Xiaomi Mi 10T Pro, qui réassemble le Capteur principal 108 MP que nous avons vu dans les terminaux précédents. De plus, le téléphone dispose d’un capteur grand angle de 13 MP et d’un capteur macro de 5 MP. Dans l’encoche dans le coin supérieur gauche de l’écran, nous trouvons votre seul caméra frontale, 20 MP.

Nous recommandons ce terminal car il capture également des images en RAW, il a Enregistrement vidéo 8K, HDR, Google Lens, six modes d’exposition longue et le mode nuit, entre autres fonctions.

D’autres spécifications attrayantes de ce Xiaomi Mi 10T Pro sont son écran de 6,67 pouces avec Taux de rafraîchissement de 144 Hz, le processeur Qualcomm Snapdragon 865 et sa batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 10 Pro pour un prix de départ de 600 euros, bien qu’il soit courant de le trouver pour une valeur inférieure.

Savoir plus: Xiaomi Mi 10T Pro

POCO F2 Pro

Le POCO F2 Pro a été l’un des téléphones qui a attiré le plus d’attention en 2020, en fait, il fait partie de notre sélection des meilleurs mobiles haut de gamme. Son système photographique est l’une des raisons de sa qualité, avec quatre caméras derrière le dos.

Le premier est un Capteur 64 MP, qui est accompagné d’un «télémacro» de 5 MP, d’un ultra grand angle de 13 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Si vous voulez prendre de bons selfies, vous pouvez le faire avec sa caméra frontale pop-up de 20 MP.

Enregistrement vidéo 8K, le mode professionnel, le réglage du flou d’arrière-plan en mode portrait et les capacités HDR sont d’autres qualités qui distinguent le système photographique de ce POCO F2 Pro.

Si l’appareil photo d’un téléphone n’est pas la seule chose qui vous inquiète, sachez que ce mobile Pocophone dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865 et une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 30 W. Vous pouvez acheter le POCO F2 Pro pour environ 530 euros.

Savoir plus: POCO F2 Pro

Redmi Note 9 Pro

Il est difficile de trouver un meilleur appareil photo que le Redmi Note 9 Pro pour un prix similaire au vôtre, et nous vous le faisons savoir dans leur avis. Derrière ses excellents résultats se cachent quatre capteurs arrière – 48 MP principal, 8 MP Ultra Wide, capteur macro 5 MP, capteur de profondeur 2 MP – et un capteur 16 MP à l’avant.

Les résultats photographiques du Redmi Note 9 Pro sont généralement bons. Met particulièrement en évidence le travail du mode portrait, avec un arrière-plan flou qui peut être ajusté manuellement. La caméra frontale maintient les bonnes performances du mode portrait, vous ne pouvez donc pas vous inquiéter si vous voulez de bons selfies.

De plus, ce Redmi Note 9 Pro dispose d’un écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Snapdragon 720G et batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 33 W. Ce terminal est le moins cher de tous ceux mentionnés dans ce guide, et vous pouvez l’acheter pour environ 220 euros.

Savoir plus: Redmi Note 9 Pro

Comment choisir un mobile Xiaomi avec un bon appareil photo

Ce sont les téléphones dotés du meilleur appareil photo Xiaomi actuellement sur le marché. En optant pour l’un d’entre eux, ou pour d’autres modèles en général, vous devez prendre en compte une série de détails si vous voulez prendre de bonnes photos avec lui.

Le premier est que les mégapixels ne sont pas si importants, ce que vous devez garder à l’esprit est le taille des capteurs et des pixels eux-mêmes. Il est frappant de voir que certains Xiaomi possèdent un capteur principal de 108 MP, mais votre intérêt doit aller plus loin pour connaître la taille des capteurs. Plus ils sont grands, plus la lumière entrera dans le capteur et vous prendrez de meilleures photos en basse lumière.

Dans cette entrée de lumière influence aussi ouverture du capteur. Plus il est élevé, plus la lumière entrera et moins il y aura de bruit dans les images capturées avec l’appareil photo. Pour savoir quelle est l’ouverture d’un capteur, vous devez regarder les données qui apparaissent à côté de “ƒ”.

Enfin, vous devriez également regarder le types de capteurs inclus dans la caméra: grand angle, macro, capteur de profondeur … Il est courant de trouver des mobiles avec des capteurs qui ne sont pas utilisés régulièrement, comme la macro. Par conséquent, vous devez analyser les types de photos que vous prenez et les capteurs dont vous avez besoin, et trouver le mobile avec la configuration qui lui convient le mieux.