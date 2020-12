Avec un mobile, vous pouvez également effectuer des tâches sans fin voir toutes les chaînes de la TNT. Et ce n’est pas du tout compliqué: il existe plusieurs applications qui permettent de regarder la télé directement sur Android ou iPhone. Vous n’avez même pas besoin d’applications, qui il existe des sites Web qui proposent des diffusions en direct de sorte que rien ne doit être installé.

Regarder la télévision est super simple car il suffit de rentrer à la maison, de s’allonger sur le canapé et allumez l’appareil pour la tâche, la télévision. Mais que faire si vous n’êtes pas chez vous? Puisque le mobile est connecté et qu’il permet de télécharger toutes sortes d’applications, il existe différentes méthodes pour regarder la télévision sur le smartphone, que ce soit Android comme s’il s’agissait d’un iPhone ou d’un iPad. Le tout en sécurité et avec la garantie que vous pouvez écouter les chaînes quand vous le souhaitez. Bien que oui, soyez très prudent avec les données que vous consommez lorsque votre mobile n’est pas connecté à un réseau WiFi.

Comment regarder la télévision TNT sur Android

Tivify sur Android TV

Commençons par le système d’exploitation Google. En général, il suffirait d’aller sur le Play Store et de télécharger une application pour avoir accès aux chaînes TNT gratuites, mais ce n’est pas facile: la plupart des stations n’autorisent pas l’accès depuis l’extérieur de leurs applications officielles, donc toute application offrant un accès général à la TNT finit par disparaître. Malgré tout, il existe une application qui offre un excellent service: Tivify.

Avec Tivify, vous disposez de la meilleure application pour avoir non seulement accès à toutes les émissions depuis le mobileIl comprend également la vidéo à la demande, le contenu segmenté par catégories et vous pouvez même accéder à tout ce qui a été diffusé au cours des sept derniers jours. Tivify est impressionnant pour ce que nous recherchons, mais il a un inconvénient: c’est un service d’abonnement. Vous pouvez l’essayer gratuitement sur ce site Web.

Bien que dans le Google Play Store il existe de nombreuses applications pour regarder la télévision, la plupart des applications gratuites finissent par disparaître.

Si vous recherchez un moyen de regarder des émissions en direct sans frais, nous vous recommandons télécharger les canaux TDT, par Marc Vila, un lecteur TDT fréquemment mis à jour et dépourvu de publicités, également pour les achats intégrés. C’est une application sûre qui vous permettra de voir la plupart des chaînes où que vous soyez.

Pour télécharger les canaux TDT, il vous suffit d’aller sur la page du projet et de rechercher la dernière version disponible. Le développeur met à jour les sources de la chaîne très fréquemment, un point qui garantit sa visualisation sans coupures.

Comment regarder la TNT sur iPhone et iPad

Si le vôtre est un appareil iOS, vous avez un peu plus de chance depuis l’App Store est plus laxiste avec des applications pour regarder la télévision gratuitement. Dans la boutique iOS, vous pouvez trouver de nombreux exemples, dont certains de la qualité de TV España – TDT, l’application que nous recommandons.

Cette application est simple dans son approche et son exécution: vous avez à votre disposition la liste des chaînes et cliquez simplement sur l’une d’entre elles pour ce qu’ils diffusent en ce moment est chargé (après une annonce). Il contient de la publicité, bien que vous puissiez le supprimer avec un achat intégré de 2,29 euros.

TV Espagne – La TNT est téléchargeable gratuitement, vous pouvez inclure d’autres chaînes IPTV avec des listes .m3u8 (l’application télécharge les chaînes espagnoles au début) et est compatible avec AirPlay. Très recommandable.

TV Espagne – TDT

Alternatives à TV Espagne – DTT:

Que recherchez-vous pour une application avec toutes les garanties, qui offre une vidéo et un son de haute qualité, un accès au contenu à la demande et qui a également les sept derniers jours? Identique à Android, Tivify est notre recommandation. Il est parfait pour tous les appareils iOS.

Tivify

Comment regarder la télévision sur votre mobile sans applications

Nous avons déjà vu qu’il existe des applications pour regarder la télévision, à la fois gratuites et sous abonnement, mais vous n’avez rien à installer pour accéder aux diffusions en direct: vous pouvez le faire via le navigateur Web. Pour cela, nous utiliserons la page des canaux TDT.

Ouvrez votre navigateur mobile, iOS ou Android, et accédez à la page TDT, dans la section en ligne. Cliquez sur l’une des chaînes et elle sera jouée instantanément dans votre navigateur.

Applications officielles

Jusqu’à présent, nous avons couvert les applications et le Web qui permettent d’accéder à la TNT de manière générique, comme si vous allumiez votre télévision à domicile et choisissiez une chaîne. Maintenant bien, les groupes de télévision ont leurs propres applications pour regarder la télévision en direct et via mobile, applications officielles à prendre en compte. Il faut en installer plusieurs pour accéder au spectre plus ou moins complet de la TNT, mais elles peuvent être utiles si vous ne voyez que quelques chaînes.

Ci-dessous vous avez la liste des applications pour voir les différentes chaînes de la TNT généraliste en Espagne.

RTVE alacarta

Mitele – TV à la demande

ATRESplayer