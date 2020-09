Vous trouverez ici toutes les meilleures offres et offres groupées PlayStation VR aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que les prix les plus bas sur une gamme d’accessoires. Cela signifie que vous pouvez économiser beaucoup d’argent sur les jeux et le matériel lorsque vous achetez un pack PlayStation VR, plutôt que de récupérer tout ce dont vous avez besoin pour commencer séparément. Non seulement cela, mais nous voyons des équipements haut de gamme inclus dans certaines de ces offres, les détaillants américains intégrant également les contrôleurs PlayStation Move.

Les offres VR en général sont rarement aussi bon marché que ces offres groupées PlayStation VR et beaucoup n’offrent pas non plus une bibliothèque aussi fantastique de jeux de qualité. Aux États-Unis, vous trouverez Iron Man VR, Blood & Truth et Everybody’s Golf proposés avec un casque PSVR. Pendant ce temps, les acheteurs britanniques peuvent se procurer un Starter Pack et le pack Mega Pack de cinq jeux – désormais tous deux disponibles sur Amazon.

À l’origine 399 $ / 350 £ au lancement pour le casque seul, nous avons trouvé d’excellentes offres PlayStation VR pour beaucoup moins que cela, y compris de superbes ensembles de jeux tels que des mondes VR ou des ajouts d’accessoires pratiques, tels que la caméra PSVR. Vous serez également heureux de savoir que tandis que le lancement de la PS5 se rapproche, la nouvelle console de Sony conservera toutes les fonctionnalités de réalité virtuelle – il n’est donc vraiment pas nécessaire d’attendre si vous vous préparez pour ces précommandes de PS5.

Nous avons parcouru le Web à la recherche de tous les prix les plus bas afin que vous sachiez que vous bénéficiez des meilleures offres. De plus, vous trouverez même des offres comprenant les contrôleurs Move premium dès maintenant.

Utilisez simplement les liens rapides pratiques à droite ici pour accéder aux meilleurs prix PlayStation VR bon marché ainsi que de superbes offres groupées. Dans les différentes sections, nous vous indiquerons celles qui offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Cette page d’offres groupées PlayStation VR bon marché peut également vous aider à vous préparer en choisissant l’autre kit dont vous aurez besoin pour profiter de la meilleure expérience PlayStation VR. Vous voudrez prendre la caméra PS4 comme vous en avez besoin pour que le casque PlayStation VR fonctionne – heureusement, il est inclus dans la grande majorité des offres groupées maintenant. Vous pouvez également vous procurer quelques contrôleurs de mouvement PS Move, car certains jeux VR les prennent en charge. Vous pouvez également utiliser ces éléments avec un petit nombre de jeux PS4 basés sur Move comme SportsFriends ou Just Dance. Si vous recherchez la mise à niveau ultime, consultez nos offres groupées PS4 Pro ou magasinez un peu plus en parcourant les meilleurs casques VR et les meilleurs jeux PSVR sur le marché en ce moment.

Tarifs PlayStation VR

La grille ci-dessous sera régulièrement mise à jour avec les derniers prix PlayStation VR pour le casque de différents détaillants. Après des ruptures de stock apparemment sans fin à l’origine, les unités semblent être de nouveau en stock dans la plupart des magasins. Ce qui est une excellente nouvelle avec plus de jeux que jamais.

Les meilleurs prix PlayStation VR du jour

Sony – PlayStation VR Blood & …

PlayStation (CUH-ZVR2) VR …

Play Station VR Starter …

Packs PlayStation VR (États-Unis)

Casque PlayStation VR uniquement | 289,95 $ chez Newegg

Si vous avez juste besoin d’un nouveau casque PlayStation VR, vous pouvez réduire le prix d’un ensemble complet avec cette offre de 289 $ chez Newegg. Il n’y a pas de contrôleurs Move, de jeux ou de caméra PS4 ici, ce n’est donc pas idéal pour les nouveaux acheteurs, mais cela devrait bien vous convenir si vous recherchez un remplacement.

Voir l’offre

PlayStation VR | Iron Man VR de Marvel | Contrôleurs de déplacement, caméra PS4 | 349,99 $ chez Best Buy

Le tout nouveau bundle Iron Man PlayStation VR est disponible à l’achat cette semaine. Vous pouvez acheter le dernier titre Marvel ainsi que deux contrôleurs Move pour 349,99 $ – une excellente offre étant donné que ces contrôleurs coûtent généralement 99 $ par eux-mêmes.

Voir l’offre

PlayStation VR | 2 jeux groupés | 349,99 $ chez Newegg

Prenez Blood & Truth et Everybody’s Golf avec un casque PlayStation VR, une caméra PS4 et deux manettes PlayStation Move pour seulement 349 $ chez Newegg cette semaine. C’est 10 $ de plus que ce que nous avons vu cet ensemble répertorié ces derniers mois, mais il semble que le stock ait plongé au cours de la semaine dernière.

Voir l’offre

Packs PlayStation VR (Royaume-Uni)

Pack de démarrage PlayStation VR | 259 £ chez Currys

Ce Starter Pack offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer: un casque, une caméra PS4 et une collection de mini-jeux. Cela dit, si vous pouvez obtenir les 40 £ supplémentaires pour le Mega Pack de cinq jeux ci-dessous, c’est une bien meilleure offre.

Voir l’offre

PlayStation VR Mega Pack 2019 | 299 £ sur Amazon

Cette offre groupée PlayStation VR d’Amazon offre beaucoup de valeur. Sont inclus PlayStation Worlds, Skyrim, Astro Bot, Resident Evil 7 et Everybody’s Golf VR – des centaines d’heures de divertissement potentiel qui peuvent être le vôtre dès maintenant.

Voir l’offre

Où trouver les meilleures offres PlayStation VR

Plus d’offres PlayStation VR aux États-Unis:

Plus d’offres PlayStation VR au Royaume-Uni:

Offres de jeux PlayStation VR

Gardez un œil sur ce tableau pratique ci-dessous car nous le mettrons à jour avec les derniers prix pour une large gamme de jeux PlayStation VR. Pour comparer les prix de différents titres, cliquez sur le bouton « Afficher toutes les offres » en bas du graphique. Vous pouvez également trouver de nombreuses offres de jeux PS4 bon marché disponibles dès maintenant.

Offres les moins chères sur les jeux PlayStation VR

L’hospitalisé – PlayStation VR

Mondes PlayStation VR -…

Resident Evil 7: Biohazard -…

Batman: Arkham VR Standard …

Offres de caméra PS4

Il est crucial que vous achetiez une caméra PS4 avec votre casque VR si ce n’est pas déjà dans le bundle, sinon, ça ne marchera pas. Ne payez pas plus que le prix standard de 45 £ / 60 $ pour l’appareil photo. Sony a publié un modèle mis à jour et plus rond (voir l’image ci-dessus) avec un support TV intégré et des offres sont incluses dans le tableau ci-dessous. L’ancienne caméra PS4 est également compatible avec PlayStation VR. S’il n’y a rien de tentant ci-dessous, peut-être essayer une nouvelle unité / d’occasion via eBay?

Les meilleures offres d’appareils photo PS4 du jour

Caméra Sony PlayStation 4

Appareil photo PlayStation 4 (ancien …

Sony – PlayStation Camera pour …

Caméra Sony Playstation PS4, …

Offres de manettes PlayStation Move

Les contrôleurs de mouvement PlayStation Move sont vraiment un achat facultatif car tous les jeux ne les prennent pas en charge. Beaucoup de ceux qui le font ont également la possibilité d’utiliser le contrôleur DualShock 4 PS4 standard à la place.

Les baguettes de déplacement ne sont pas aussi facilement disponibles que les caméras pour le moment, mais il y a des offres à trouver si vous magasinez – ou laissez-nous le faire via cette boîte magique ci-dessous. Il convient également de noter que certains des résultats les plus chers concernent en fait des packs jumeaux.

Nous vous conseillons une petite prudence si vous envisagez des unités d’occasion, car le manque d’utilisation ces dernières années peut avoir émoussé la capacité de charge de la batterie par rapport aux nouveaux contrôleurs. Si vous voulez tenter votre chance (et probablement économiser une bonne somme), voici quelques liens utiles pour eBay.

Les meilleures offres Sony PlayStation Move du jour

Sony PlayStation 99025 PS3 …

Playstation 3 Move Motion …

Sony Playstation Move Motion …

Pack convivial PlayStation Move

(Crédit d’image: Sony)

Prix ​​de la fixation du bouton arrière DualShock 4

Sony vient de sortir le DualShock 4 Back Button Attachment, un petit appareil qui se clipse à l’arrière de votre manette et ajoute deux boutons mappables supplémentaires pour des configurations de contrôle supplémentaires. L’appareil a jusqu’à présent été très populaire, en particulier aux États-Unis, de sorte que le stock est toujours temporaire pour le moment. Si vous voyez un prix que vous aimez ci-dessous, saisissez-le avant qu’il ne soit trop tard.

Les meilleures offres du jour sur la fixation du bouton arrière Sony DualShock 4

Sony – DualShock 4 Arrière …

PlayStation DualShock 4 Retour …

Bouton arrière DualShock 4 …

Pourquoi est-il difficile de trouver de bons ensembles PlayStation VR?

Les offres groupées PlayStation VR semblent rares en ce moment, en raison d’une forte augmentation de la demande en baisse de stock aux États-Unis et au Royaume-Uni. En temps normal, nous nous attendons à voir entre trois et quatre options pour les offres groupées PlayStation VR à prix réduit disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni, car les offres groupées sont toujours assez limitées pour cette console particulière.

Nous vous recommandons de rester au fait de vos détaillants préférés et de revenir régulièrement pour être le premier à saisir les nouvelles offres PlayStation VR.

Nous mettrons régulièrement à jour ces prix PSVR et ajouterons tout bundle pouvant apparaître avec le casque, la caméra, les manettes ou les jeux.

Besoin d’un contrôleur standard supplémentaire? Découvrez le meilleur Offres DualShock 4.