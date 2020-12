Un livre est aujourd’hui l’une des œuvres les plus importantes avec lesquelles vous pouvez obtenir de meilleurs résultats dans votre travail.

Parmi les aspects clés pour comprendre la valeur d’un livre, il y a sa capacité à commercialiser pour obtenir de meilleurs résultats dans votre travail.

Parmi les travaux recommandés, nombre d’entre eux visent à améliorer votre gestion des talents.

Ce sont les 5 œuvres que nous vous recommandons tout au long de cette semaine et qui vous aideront à mieux réaliser votre travail professionnel.

Vendez avec la garantie d’y parvenir

Helios Herrera nous prévient dans Ne me vendez pas, aidez-moi à acheter!: Vendez plus sans manipuler personne

qu’il existe un processus d’achat, par lequel nous réalisons tous l’acquisition d’un produit.

Le livre promet d’être le meilleur compagnon pour les vendeurs, car grâce à son étude, il garantit que vous pourrez augmenter vos revenus et créer des relations qui dureront avec vos clients. Votre proposition est donc la meilleure référence pour comprendre le processus de vente.

L’étude en vente est très importante, car en le faisant avec des propositions théoriques et en expliquant les faits avec des études de cas, la capacité d’une force de vente est renforcée et pas seulement cela, elle établit une tendance qui aide absolument tous les processus d’affaires à être plus efficaces et surtout, qu’ils réalisent des ventes.

Dominez Youtube en 2021

YouTube Playbook 2021: Le guide pratique et les secrets pour développer votre chaîne, gagner de l’argent en tant qu’influenceur vidéo, maîtriser le marketing… au travail pour les débutants (+ 10 conseils)

C’est un travail avec absolument toutes les stratégies importantes qui vous aideront à grandir au sein de cette plate-forme, en aidant tous ceux qui publient pour la première fois à obtenir un contenu précieux pour leurs marques.

La proposition du travail est de comprendre la capacité de YouTube depuis qu’il a mis en place une nouvelle façon de consommer du contenu avec la possibilité d’entreprendre de manière créative à l’aide de vidéos.

Face à ce scénario, un aspect que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous prévient de la capacité avec laquelle les médias s’impliquent aujourd’hui sur le marché, avec diverses propositions de flux de revenus, comment utiliser les contenus des vidéos les plus populaires, comment les youtubeurs comptant des millions d’abonnés atteignent une croissance exponentielle et le moyen le plus simple de créer une communauté autour de votre marque avec 7 étapes simples à suivre.

Apprenez tout dans le commerce social

Dans The Social Commerce Handbook: 20 Secrets for Turning Social Media into Social Sales (English Edition)

Paul Chaney et Paul Marsden Ils parviennent à démêler tous les éléments qui font des réseaux sociaux des éléments clés à vendre.

Ce travail, selon les recommandations des dirigeants qui en ont fait des avis, est classé comme une feuille de route pour monétiser votre investissement dans les réseaux sociaux.

À l’intérieur du livre, il vous apprend à faire exploser les ventes sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Painters, Facebook, Twitter et LinkedIn.

Dans chacune de ces plateformes, le livre vous apprend à maîtriser les technologies émergentes et leur capacité à mener des affaires à travers ces médias au maximum.

Le travail vous guide pour faire exploser le pouvoir de l’utilité sociale, les cadeaux à travers ces plateformes, la manière de gérer, le statut social qu’il vous donne et l’intelligence sociale que cette plateforme vous permet.

Maîtrisez TikTok comme outil de travail

Dans Vendez plus avec TikTok: tirez le meilleur parti des réseaux.

Vous trouverez un travail synthétique et pratique qui vous aidera à profiter de cette plateforme, au-delà des simples pratiques que vous pouvez faire si vous essayez cette plateforme pour la première fois.

Toutes les lignes directrices qui vous sont proposées sont des références importantes qu’il ne faut pas perdre de vue, afin de comprendre la valeur qu’il y a dans un réseau social parfaitement géré.

Ces œuvres sont d’excellents compagnons dans votre pratique quotidienne au sein des réseaux sociaux, elles ne sont donc qu’une des nombreuses actions qui vous aideront à perfectionner votre travail au sein de ces plateformes.

TikTok est sans aucun doute une plateforme à fort potentiel, en raison de la capacité dont elle dispose sur le marché et qui a donné des lignes directrices pour mieux comprendre la valeur de la consommation, ceci à un moment de grande valeur sur le marché, en raison de la l’importance qu’ils ont à cet égard.

Apprenez à vous entraîner

Dans des œuvres telles que L’ABC de la formation. Construisez des équipes pour réussir

, où John C- Maxwell vous explique comment construire et former des équipes de travail avec des observations et des outils extrêmement pratiques, à travers lesquels vous maîtriserez des questions telles que la puissance du travail d’équipe, les éléments essentiels d’un leadership réussi parmi les employés, ainsi que les qualités avec lesquelles il doit de dire à un leader en herbe.

Dans le cadre du travail, vous apprenez également à suivre les 10 étapes clés pour investir dans les autres, en plus de comprendre comment vous inspirez quelque chose d’aussi important que la vision future au sein d’une équipe.

Apprendre à travailler intégré dans une équipe au lieu de le faire individuellement est fondamental et nécessaire surtout au milieu de la contingence que nous traversons et qui est devenue un moment de grande valeur sur le marché.

Face à ce scénario, un aspect qui est d’une grande pertinence est celui qui nous avertit de la capacité qui existe dans une organisation parfaite et de l’influence positive que cela entraîne.