Il ne reste que quelques jours avant Noël et offrir la technologie est toujours un succès. L’offre de l’industrie est large. Cependant, Huawei s’est démarquée par la diversification de sa gamme de produits, offrant une grande variété d’appareils qui se positionnent comme le cadeau parfait pour cette date.

La meilleure chose est qu’il n’a jamais été aussi facile de donner la technologie, puisque tous les produits sont disponibles dans la boutique en ligne. Boutique Huawei, qui offre des facilités de paiement en 12 versements sans intérêt, la livraison à domicile pour les achats de plus de 19 990 $ et les expéditions entre deux à quatre jours après la commande. De plus, il est possible de trouver des promotions spéciales et des prix réduits.

Ici, un résumé des meilleurs produits Huawei pour surprendre les amateurs de technologie.

Montres intelligentes

Cette année, Huawei a fait la une des journaux en élargissant sa gamme d’appareils portables. En ce sens, la marque s’est imposée sur le segment des smartwatch grâce à ses appareils puissants. Sa dernière sortie était le Montre HUAWEI GT 2 Pro, qui comprend 100 modes d’entraînement et promet deux semaines d’autonomie sur une seule charge. Avec un prix de référence de 299 990 $, ce kit haut de gamme est le cadeau idéal pour les amateurs de sport et de design.

Cependant, l’un des produits les plus populaires de 2020 était le Montre HUAWEI Fit, une équipe minimaliste, pesant seulement 21 grammes et autonomie jusqu’à 10 jours. Cette montre a non seulement attiré l’attention en raison de son affichage rectangulaire, mais aussi parce qu’elle offre une surveillance complète de la santé, comme des mesures de l’oxygène sanguin, du stress, de la fréquence cardiaque, du sommeil et du cycle menstruel. Son prix de référence est de 99 990 $.

Appareils audio

En plus des montres intelligentes, Huawei a amélioré sa gamme FreeBuds, avec des lancements qui n’ont laissé personne indifférent. Par exemple, HUAWEI FreeBuds Pro ont captivé les mélomanes en étant les premiers écouteurs Véritable stéréo sans fil pour inclure une suppression de bruit dynamique et intelligente, tandis que le nouveau HUAWEI FreeBuds Studio, casque serre-tête, sont rapidement devenus synonymes d’élégance, de son surround et de confort. Leurs prix de référence sont respectivement de 169 990 $ et 299 990 $.

Mais ce n’est pas tout, puisque la marque dispose également de sa propre enceinte intelligente. Le HUAWEI Sound X C’est une excellente option pour créer une atmosphère chaleureuse pendant les vacances. Co-conçu avec le Devialet français, cet appareil offre un son haute fidélité avec un style élégant et peut être trouvé à un prix de référence de 279990 $

Comprimés

Au cours des derniers mois, nous avons vu les tablettes redevenir l’un des produits technologiques préférés de ceux qui recherchent la portabilité, l’efficacité et la fonctionnalité. La HUAWEI MatePad Pro C’est l’un des équipements les plus acclamés de Huawei, car il comprend le processeur Kirin 990, qui offre des performances améliorées, qui sont complétées par ses 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

D’autre part, le HUAWEI MatePad 10.4, avec son écran haute résolution et sa protection oculaire certifiée par TÜV Rheinland, assure 12 heures de vidéo en continu, ce qui en fait une tablette polyvalente, parfaite pour tout membre de la famille. Les deux appareils sont compatibles avec le stylet HUAWEI M-Pencil, idéal pour laisser voler votre imagination, dessiner ou prendre des notes. Ces équipes ont une valeur référentielle de 599 990 $ et 369 990 $, respectivement.

Des cahiers

Les ordinateurs portables sont un cadeau classique à chaque Noël et Huawei a de grands représentants dans cette catégorie. Le HUAWEI MateBook 13Par exemple, il est idéal de l’emporter n’importe où, car il ne pèse que 1,3 gramme, alors qu’avec seulement 15 minutes de charge, vous obtenez plus de deux heures d’utilisation continue.

Pour sa part, HUAWEI MateBook X Pro Il domine ce segment avec son design élégant, son processeur puissant et son écran tactile 3K FullView – un vrai régal. Ces équipes sont disponibles à un prix de référence de 699 990 $ et 1 799 990 $.

accessoires

En plus de ces produits, Huawei propose d’autres types d’appareils à offrir ce Noël. Bien que moins traditionnel, un routeur peut également être un beau cadeau lorsque nous avons besoin d’une bonne connexion Internet. Par exemple, lui HUAWEI WiFi AX3, qui a une valeur de référence de 99 990 $, est capable de connecter 100 appareils à la fois, tandis que sa technologie est capable de pénétrer les murs.

D’autre part, la marque propose également des chargeurs sans fil, comme le Support de chargeur sans fil HUAWEI Super Charge. Avec un prix de référence de 59 990 $, cet appareil offre une charge rapide stable de 40 W, idéale pour ceux qui aiment une vie sans câbles.

Pour vérifier la disponibilité de ces produits et d’autres, la marque recommande de visiter le Huawei Store en ligne à l’adresse https://shop.huawei.com.

