Découvrez un nouvel outil pour toujours garder votre maison propre.

UNE Robot aspirateur c’est peut-être exactement ce que vous recherchez si vous voulez gagner du temps sur les tâches ménagères. Nous sommes au milieu de la semaine de Vendredi noir, nous pouvons donc trouver de bonnes réductions sur certains de ces appareils.

Nous vous apportons une sélection avec 4 robots aspirateurs qui feront tout le travail pour vous. Ils passeront l’aspirateur, balayeront et même frotteront les différentes pièces de votre maison de manière totalement autonome.

Cecotec Conga 5490: votre Technologie 4 en 1 avec réservoir mélangé vous permet d'aspirer, de balayer et de vadrouille ou de vadrouille en même temps. Son système de navigation intelligent, appelé Tech Laser 360, Il vous aidera à cartographier toute votre maison et à planifier le meilleur itinéraire de nettoyage. D'autre part, son système ForceClean offre une puissance d'aspiration jusqu'à 10000 Pa. iRobot Roomba 981: ce Roomba intègre un Système de navigation vSLAM qui promet de dessiner une carte de votre maison pour naviguer de la manière la plus efficace. Si la batterie est faible, il se rechargera et reprendra là où il s'était arrêté, le travail ne sera jamais laissé entre les deux. De plus, il est compatible avec Assistant Google Oui Alexa, vous pouvez le contrôler avec votre voix. Rowenta Explorer Series 40 – Arrive avec une vadrouille et un réservoir d'eau qui gèreront le liquide automatiquement. De plus, ça promet d'être très silencieux, ça ne dérangera pas. Vous n'aurez également aucun problème à vous déplacer dans votre maison, grâce à son système de capteurs esquivera toutes sortes d'obstacles, se déplaçant de manière agile et fluide.

Comme vous l’avez vu, nous trouvons 4 robots aspirateurs qui ils peuvent vous faciliter la vie. Il vous suffit de les configurer depuis votre application et de les laisser faire leur travail.

