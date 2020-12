Lorsque Ninja Turtles est sorti en 1990, les médias de l’époque disent que les arts martiaux sont devenus à la mode. Les écoles de judo et de karaté étaient remplies de nouveaux étudiants et de nouveaux centres ont vu le jour où ils pouvaient apprendre et pratiquer les mouvements de Léonard, Rafael, Donatelo et Michel-Ange.

Servez cette anecdote pour illustrer le pouvoir de la fiction pour faire une chanson, un livre, un passe-temps ou toute autre chose à la mode. Qu’une mélodie retentisse dans une série ou un film est un gage de succès, d’où les maisons de disques proposent leurs catalogues pour accompagner une série ou un film, même à la fin, avec le générique.

Le énième phénomène associé à une fiction est le succès de Gambit de dama, la série Netflix qui a déclenché des recherches d’échecs sur Google. Et cela a du sens, étant donné que les échecs sont un élément principal de cette fiction. Mais les échecs ont toujours eu sa base de fans et sont plus vivants que jamais.

Mais toute excuse est bonne pour rendre les échecs à la mode. Jouer aux échecs n’est pas toujours facile, si les bases ne sont pas connues, mais grâce à internet on peut apprendre à jouer et même trouver jeux d’échecs en ligne pour traiter avec d’autres joueurs ou contre l’intelligence artificielle. Dans le passé, nous avons vu diverses applications mobiles pour jouer aux échecs. Ensuite, les jeux d’échecs pour le navigateur.

Chess.com

Avec plus de 28 millions de membres, peut-être Chess.com c’est la meilleure option pour jouer aux échecs en ligne, depuis votre navigateur. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 8 millions de jeux avaient été joués ce jour-là.

Il a de tout. Il sert à apprendre à jouer, à s’entraîner, à jouer seul ou contre les autres rivaux… Il y a même des leçons de joueurs célèbres et vous pouvez suivre l’actualité liée à compétitions officielles. Il y a même des mini-jeux pour apprendre les échecs, défis quotidiens et diverses modalités des échecs classiques.

Un autre avantage de Chess.com est qu’il est disponible en plusieurs langues. En plus de l’anglais par défaut, vous pouvez jouer en espagnol ou en catalan, entre autres.

Échecs24

Échecs24 est une autre des pages Web les plus pertinentes si nous parlons de jouer aux échecs et de suivre les échecs en tant que sport ou en tant qu’activité professionnelle. Et c’est qu’en plus de pouvoir jouer en ligne, vous pouvez lire les actualités sur compétitions officielles.

Disponible en plusieurs langues, dont l’espagnol, vous pouvez apprendre à jouer aux échecs avec des cours en ligne, des vidéos et des livres spécialisés. Vous pouvez également jouer en ligne seul ou contre d’autres et même participer à des tournois depuis votre navigateur.

Vous pouvez également suivre des tournois, enregistrés ou en direct et même accéder à un boutique en ligne rempli de contenu lié aux échecs.

Quant au jeu, Échecs24 il a la particularité de choisir des délais. Ainsi, vous pouvez jouer des parties rapides contre d’autres ou contre la machine en équipes de quelques minutes ou de longue durée.

Jouer aux échecs

Disponible en anglais, français et allemand, Jouer aux échecs est un site internet destiné aux joueurs d’échecs, professionnels, apprentis et amateurs. Son but, que vous trouviez tout ce dont vous avez besoin commencez, apprenez et amusez-vous.

Tout d’abord, vous pouvez jouer selon votre niveau de connaissances, jouer à des parties rapides ou chronométrées, participer à des tournois en ligne ou regarder vrais jeux de professionnels. Et pour apprendre, vous disposez d’un matériel varié, comme des vidéos, des exercices d’ouverture et un base de données de jeux.

Jouer aux échecs vous permet de sauvegarder vos parties, de les analyser, d’affronter des joueurs du monde entier et, finalement, de profiter de tout ce que les échecs offrent.

Le club d’échecs Internet

Pendant des années, la référence Internet pour les échecs a été Le club d’échecs Internet, et bien qu’il ait perdu de sa popularité par rapport à d’autres options telles que Chess.com, continue d’offrir des ressources pour jouer aux échecs, suivre l’actualité des échecs et apprendre à jouer à partir de zéro.

Au niveau du jeu, vous pouvez jouer aux échecs en ligne ou télécharger les applications mobiles officielles. Sinon, il a son propre chaîne de télévision en ligne avec des vidéos et du contenu associé, des ressources pour apprendre pour adultes et enfants, etc.

Le club d’échecs Internet est disponible en plusieurs langues. De plus, dans son magasin, vous trouverez des magazines, des livres et toutes sortes de merchandising liés aux échecs.

L’article Les meilleurs sites Web pour jouer aux échecs après avoir vu «Queen’s Gambit» a été publié dans Hypertext.