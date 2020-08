Le tout nouveau Galaxy Note 20 Ultra de Samsung est l’un des phablets les plus grands et les plus puissants du marché. Vous ne voudrez peut-être pas mettre un étui sur le dessus et ajouter encore plus de taille à l’appareil, alors que faites-vous? Une solution consiste à appliquer une peau mince à votre nouveau téléphone. Il n’offre peut-être pas beaucoup de protection, mais une nouvelle peau peut donner un bon coup de pouce à votre adhérence tout en l’aidant à mieux se démarquer de la foule. Voici les meilleurs skins Samsung Galaxy Note 20 Ultra à acheter.

Voir également: Test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Si vous n’êtes pas encore vendu sur la peau mais que vous avez besoin d’autres accessoires, consultez nos meilleurs étuis et accessoires pour la nouvelle Note 20 Ultra.

Les meilleurs skins Samsung Galaxy Note 20 Ultra:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour les skins de cette liste à mesure que nous trouverons de nouvelles options pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

marque

Il est pratiquement impossible de faire une liste de skins sans envoyer un peu d’amour à la marque. Le fabricant propose des enveloppes pour à peu près tous les appareils auxquels vous pouvez penser, des ordinateurs portables aux téléphones mobiles. Il n’est donc pas surprenant qu’il propose une longue liste d’options pour le dernier phablet de Samsung. Vous pouvez choisir parmi un arc-en-ciel de nuances dans des finitions populaires telles que la fibre de carbone, le pastel et même le grain de bois pour distinguer votre Note 20 Ultra du pack.

Slickwraps

Slickwraps est un peu plus cher que dbrand, mais c’est la voie à suivre si vous souhaitez créer votre propre skin. Vous pouvez télécharger une image de votre famille ou récupérer un souvenir préféré chaque fois que vous regardez votre téléphone. Si vous préférez saisir un skin qui ne ressemble à aucun autre, Slickwraps offre une option de lueur dans l’obscurité pour baigner votre Note 20 Ultra d’une étrange lueur verte. Ne vous inquiétez pas non plus si vous faites une erreur lors de l’installation, Slickwraps propose une politique de 30 jours au cas où.

Gadgetshieldz

Dernier point, mais non le moindre, il y a la ligne Skinnova de Gadgetshieldz. C’est l’option la moins chère des trois, et il y a un peu moins d’options de couleur, mais vous ne connaîtrez probablement jamais la différence. Skinnova bénéficie d’une construction 3M de qualité supérieure avec des découpes précises autour de chaque ouverture et haut-parleur. Mieux encore, vous pouvez mélanger et assortir vos finitions Skinnova pour vous assurer que votre skin Samsung Galaxy Note 20 Ultra ne ressemble à aucun autre.