Les actualités accumulées par les opérateurs de télécommunications ces dernières semaines ont à nouveau modifié le classement des meilleurs tarifs, nous avons donc commencé un autre mois à mettre à jour nos comparaisons et à compiler les offres avec le prix final le plus bas correspondant au mois de Décembre 2020.

Que vous ayez juste besoin ligne mobile, fibre uniquement ou une combinaison des deux, avec ou sans télévision, dans les graphiques suivants, vous pouvez connaître rapidement le prix avec tout inclus (sans promotions temporaires ni extras qui peuvent entraîner des surprises sur la facture lorsque vous vous y attendez le moins), mais vous pouvez également accéder au comparaisons complètes avec tous les détails où choisir en fonction de la couverture ou d’autres détails.

Qui a le tarif de carte prépayée le moins cher?

Utilisateurs intéressés par un tarif de la carte prépayée, sans compte bancaire et sans frais automatiques pouvant provoquer des surprises inattendues, ce mois de Décembre 2020, Simyo a renforcé sa présence parmi les tarifs les moins chers, espace partagé avec Digi, comme le montre le graphique comparatif:

Vous pouvez accéder plus de détails et d’autres tarifs avantageux en fonction de votre couverture dans la comparaison complète des tarifs des cartes prépayées mobiles.

Qui a le tarif d’abonnement mobile le moins cher?

Utilisateurs intéressés par un ligne de contrat mobile, sans avoir besoin de contracter la fibre avec le même propriétaire, ce mois de Décembre 2020 Vous trouverez les tarifs les moins chers sur Simyo, Digi, ios, Xenet, Lemonvil, ion mobile, oniti et fibercat, comme détaillé dans le tableau comparatif.

De plus, ce mois-ci, nous avons vu Oléphone naître, avec le premier tarif avec données illimitées dans un OMV, le retour surréaliste d’Airtel, et d’autres améliorations des tarifs d’Amena, Xenet, mobilfree et Ahí +.

Vous pouvez accéder plus de détails et autres tarifs selon votre couverture dans la comparaison complète des tarifs des contrats mobiles.

Qui a l’offre de fibre la moins chère?

Utilisateurs intéressés par un connexion internet fibre à domicile, sans avoir à contracter un téléphone mobile avec le même opérateur, ce mois-ci Décembre 2020 Vous trouverez les tarifs les moins chers sans téléphone fixe chez Finetwork, avec un téléphone fixe chez Digi et Vodafone, avec une vitesse de 1000 Mbps chez Vodafone et sans permanence chez Movistar. Par ailleurs, Orange a lancé une nouvelle offre, cette fois avec un prix définitif, pour la fibre à 600 Mbps, ce qui réduit la redevance à 40,95 euros.

Vous pouvez également connaître le reste des opérateurs qui proposent la fibre et leurs conditions dans la comparaison complète de la fibre uniquement. Et si vous n’avez pas de couverture fibre, vous pouvez également vous renseigner sur d’autres alternatives de connexion Internet à la maison telles que l’ADSL, la 4G à domicile et l’Internet par satellite.

Qui a le combo mobile et fibre le moins cher?

Utilisateurs intéressés par un offre combinée fibre et mobile, ce mois de Décembre 2020 les tarifs seront trouvés moins cher à Simyo, Lowi, Digi, Amena et Finetwork; tandis qu’entre les tarifs avec plus de vitesse de fibre O2, Vodafone yu, Pepephone, Virgin ou MásMóvil se démarquent, comme le montre le graphique comparatif.

Les familles qui, en plus de la fibre, souhaitent souscrire au moins deux lignes mobiles sous le même propriétaire, pourront bénéficier de réductions sur des lignes mobiles supplémentaires avec certains opérateurs, de sorte que offres groupées familiales les moins chères avec au moins 20 Go sur chaque ligne mobile Ils sont résumés dans le graphique, bien que vous puissiez également connaître le prix de l’ajout de plus de lignes ou d’autres combinés avec moins de concerts dans la comparaison complète.

De plus, ce mois-ci, plusieurs nouvelles fonctionnalités de Movistar sont ajoutées à la comparaison complète des téléphones combinés fibre et mobile, comme l’augmentation gratuite des gigaoctets du débit Conecta Max, l’augmentation des taux de fusion, l’augmentation de la vitesse de la fibre qui le demande, et les triples concerts ont appliqué Fusion 0. D’autres opérateurs tels que Yoigo, ios, Jiayu et Airtel ont également été améliorés.

Qui a le meilleur mélange de fibre, de mobile et de télévision?

Utilisateurs intéressés par une offre combinée de fibre, mobile et télévision, pourra choisir principalement entre les tarifs Movistar, Orange et Vodafone, où ce mois de Décembre 2020 l’augmentation de la vitesse et l’augmentation des tarifs Movistar ont été mises à jour. Les canaux inclus Par défaut dans chaque opérateur, les canaux supplémentaires qui peuvent être ajoutés en option, et le reste des conditions sont résumés ci-dessous:

Vous pouvez également accéder plus de détails sur les tarifs, les chaînes et les fonctionnalités dans la comparaison complète fibre + mobile + télévision combinée et dans la comparaison complète des prix du football.