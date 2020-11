Les actualités accumulées par les opérateurs de télécommunications ces dernières semaines ont à nouveau altéré le classement des meilleurs tarifs, nous avons donc commencé un autre mois à mettre à jour nos comparaisons et à compiler les offres avec le prix final le plus bas correspondant au mois de Novembre 2020.

Que vous ayez juste besoin ligne mobile, fibre uniquement ou une combinaison des deux, avec ou sans télévision, dans les graphiques suivants, vous pouvez connaître rapidement le prix avec tout inclus (sans promotions temporaires ni extras qui peuvent donner lieu à des surprises sur la facture quand on s’y attend le moins) correspondant à chaque opérateur en fonction des gigaoctets ou de la vitesse de la fibre, mais vous pouvez également accéder au des comparaisons complètes avec tous les détails où choisir en fonction de la couverture ou d’autres détails.

Tarif mobile de la carte prépayée le moins cher

En commençant par les tarifs des cartes prépayées mobiles, nous avons trouvé en novembre des nouvelles chez deux opérateurs, Digi et SUOP, qui ont réussi à se faufiler plusieurs de vos nouveaux tarifs dans le classement avec les offres les moins chères Du marché.

Vous pouvez accéder plus de détails et autres tarifs avantageux selon votre couverture dans la comparaison complète des tarifs des cartes prépayées mobiles.

Tarif de contrat mobile le moins cher

Concernant les tarifs mobiles uniquement en mode contrat, il y a eu en novembre de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles Digi, ios, Xenet ou fibercat, ont réussi à se faire une place parmi les offres les moins chères. De plus, Yoigo a baissé le prix de son tarif infini, et d’autres opérateurs ont également appliqué des améliorations telles que O2, Lowi, Finetwork, mobilfree, SUOP et Oceans.

Vous pouvez accéder plus de détails et autres tarifs selon votre couverture dans la comparaison complète des tarifs des contrats mobiles.

Tarifs fibre uniquement

En novembre, les promotions pour les étudiants de Vodafone yu et Jazztel ont été maintenues, mais la première offre Digame a également été publiée, et Digi a doublé gratuitement la vitesse de sa fibre la moins chère.

Vous pouvez également connaître le reste des opérateurs qui proposent la fibre et leurs conditions dans la comparaison complète de la fibre uniquement. Et si vous n’avez pas de couverture fibre, vous pouvez également vous renseigner sur d’autres alternatives de connexion Internet à domicile telles que l’ADSL, la 4G à domicile et l’Internet par satellite.

Meilleur combo fibre et mobile bon marché

De la fibre et du mobile combinés, nous trouvons cette fois les nouveaux tarifs pour Digi, Lowi, MásMóvil, ios, Digame y Llamaya comme les principales nouveautés. De plus, Orange a augmenté la vitesse minimale de tous ses taux d’amour à 300 Mbps, et O2 a augmenté gratuitement ses 5 Go combinés les plus complets.

Vous pouvez connaître tous les détails de ces taux et d’autres taux convergents ainsi que toutes leurs conditions dans la comparaison complète des tarifs fibre et mobile, où vous pouvez également voir des graphiques qui incluent deux lignes mobiles et fibre, comme celui que nous extrayons ici avec le mélange familial avec 20 Go ou plus sur chaque ligne.

Meilleur combo fibre + mobile + télévision

Quant à ceux combinés à la fibre, au mobile et à la télévision, nous avons découvert ce mois-ci les nouveaux forfaits famille Vodafone Unlimited One Home, qui incluent un nouveau forfait télévision. De plus, le contenu bonus continue de croître avec l’ajout d’Acorn TV à Vodafone et l’arrivée de TNTnow à Orange.

Vous pouvez également accéder plus de détails sur les tarifs, les chaînes et les fonctionnalités dans la comparaison complète fibre + mobile + télévision combinée et dans la comparaison complète des prix du football.