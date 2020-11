Au milieu de la semaine du Black Friday, comme nous le sommes, la plupart des fabricants de mobiles ont une succulente remise en circulation. Oui Realme propose la moitié de son catalogue, cela vaut le coup d’œil si vous devez changer de téléphone.

le Ventes Realme pour le Black Friday Ils couvrent différents segments de prix et sans qu’aucun téléphone ne dépasse 500 euros. Maintenir toujours la qualité, un certain nombre de fonctionnalités plus que décentes et un design qui se distingue généralement par ses couleurs vives. Découvrez ci-dessous: nous avons sélectionné pour vous les meilleures réductions.

Téléphones Realme en vente à moins de 200 euros

Realme 6i. Dans la partie la plus basse du catalogue de cette marque se trouve le Realme 6i, un téléphone portable contenu dans des spécifications qui peut être le vôtre pour 149 euros. Le Realme 6i d’Amazon dispose d’un écran HD + de 6,5 pouces, de 4/128 Go, d’un processeur MediaTek Helio G80, d’une caméra arrière quadruple et d’une batterie de 5000 mAh.

Realme 6. La génération précédente du milieu de gamme par excellence de Realme continue de maintenir le type: le Realme 6 suffit et reste pour offrir une expérience formidable. Et à un prix spectaculaire: pour les 169 euros que cela vaut sur Amazon, vous obtenez un écran de 6,5 pouces, 4/64 Go, MediaTek Helio G90T, une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide de 30 W et bien plus encore.

Téléphones Realme proposés de 200 à 350 euros

Realme 7 5G. L’un des mobiles 5G les moins chers qui, pour le Black Friday, est encore plus abaissé: vous pouvez obtenir un Realme 7 5G sur Amazon pour 229 euros. En échange, vous obtenez un mobile qui donne beaucoup plus qu’il n’y paraît, surtout si l’on regarde la puissance: le Dimensity 800U, c’est beaucoup de processeur. Et vous avez un écran de 6,5 pouces, 6/128 Go, une batterie de 5000 mAh …

Realme X50 5G. La 5G est la revendication de ce mobile, mais ce n’est pas la seule chose qui attire l’attention: le Realme X50 5G possède un écran de 6,57 pouces, 6/128 Go, Snapdragon 765G, une batterie de 4200 mAh et une caméra arrière quad. Vous l’avez sur Amazon pour 279 euros.

realme X50 5G – Smartphone 6,57 “, 6 Go de RAM + 128 Go de ROM, processeur de plate-forme Snapdragon 765G, quadri-caméra AI 48 mégapixels, double SIM, argent glace

Realme X3 Super Zoom. Un super coup de téléphone que vous pouvez prendre pour 319 euros sur Amazon: la version 8/128 Go est super juteuse. Le Realme X3 SuperZoom possède le Snapdragon 855+, un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 4200 mAh et, comme son nom l’indique, propose une caméra quad avec téléobjectif 5x. Et si vous le souhaitez sur AliExpress, vous pouvez l’obtenir pour 289 euros en appliquant le coupon ‘blackfriday30’.

Téléphones Realme proposés de 350 à 500 euros

Realme X2 Pro. L’un des téléphones les plus puissants et les plus attractifs de Realme a un très bon prix dans la boutique en ligne du fabricant: 379 euros. C’est un téléphone avec une caméra arrière quadruple, 8/128 Go, un écran FHD + de 6,5 pouces et une batterie de 4000 mAh. Hautement recommandé – Le Realme X2 Pro est un excellent achat.

Realme X50 Pro. Le plus puissant de la marque est à un très bon prix sur Amazon: 499 euros. En retour, vous obtenez un mobile avec un écran de 6,44 pouces, Snapdragon 865, le Realme X50 Pro a 12/256 Go, offre 5G, une caméra arrière quad et une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide de 65 W.

