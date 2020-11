Nous ne sommes pas encore sur le Black Friday lui-même, le vendredi est un peu loin, mais cela signifie que les offres vont être retardées car une grande partie des boutiques en ligne ont placé des prix réduits pour les mobiles très importants, comme ceux de Xiaomi. Vouliez-vous renouveler avec cette marque? Eh bien, le Black Friday est le meilleur moment.

Une bonne partie du catalogue 2020 de Xiaomi a subi des ventes, certaines très notoires. Il y a le Xiaomi Redmi Note 9 Pro ou le Xiaomi Mi 10T Lite, deux smartphones de milieu de gamme qui donnent beaucoup pour ce qu’ils valent. Et pas seulement ces deux-là: nous avons choisi le sept meilleures offres sur Xiaomi de toutes les gammes, ne les manquez pas.

Téléphones Xiaomi proposés à moins de 200 euros

‌Xiaomi Redmi 9C. L’un des moins chers de Xiaomi et ceux qui préservent le mieux le rapport qualité / prix: vous l’avez sur Amazon pour 109 euros. C’est suffisant et plus que suffisant pour offrir une expérience Android plus que décente avec son écran HD + de 6,53 pouces, son processeur MediaTek Helio G35, sa batterie 2/32 Go5000 mAh et sa triple caméra arrière.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Pas mal du tout pour les 199 euros que cela coûte actuellement sur Amazon: en échange, vous recevez un «coup de fil». Et est-ce que le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est très mobile, là vous avez un écran FHD + de 6,67 pouces, 6/64 Go, il est alimenté par le Snapdragon 720G, il offre 5020 mAh de batterie et un lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – Smartphone 6 + 64 Go (écran DotDisplay 6,67 “, quadruple caméra 64 MP avec AI, Q-SnapdragonTM 720G, batterie 5020 mAh, charge rapide 30 W), Alexa mains libres, blanc (V. espagnol)

Petit X3 NFC. C’est l’un des mobiles les plus recommandés de 2020: le Xiaomi Poco X3 NFC en vaut vraiment la peine. Surtout si vous le trouvez sur eBay pour 185,99 euros: 6/64 Go, écran FHD + de 6,67 pouces, batterie de 5160 mAh à charge rapide, un design très élégant et avec une caméra arrière quad.

Téléphones Xiaomi proposés de 200 à 500 euros

Xiaomi Mi 10T Lite. La version plus petite de la série ’10T’ apparaît dans la vitrine des offres Black Friday avec un excellent prix sur Amazon: seulement 249 euros. La 5G fait toujours partie des spécifications clés, ainsi que l’écran FHD + de 6,67 pouces, la batterie de 4 820 mAh, la caméra quadruple avec capteur principal de 64 mégapixels et la charge rapide de 30 W. Le Xiaomi Mi 10T Lite est un excellent achat.

‌Xiaomi Mi Note 10 Lite. Vous avez le Xiaomi Mi Note 10 Lite sur Amazon pour seulement 239 euros, c’est fou. Le mobile a 6/64 Go, Snapdragon 730G, une caméra arrière quadruple et un écran AMOLED de 6,47 pouces, entre autres spécifications.

Xiaomi Mi Note 10 Lite (écran FHD + 6,47 “, 6 Go + 64 Go; appareil photo 64MP, Snapdragon 730G, double 4G, 5260 mAh avec charge rapide 30 W, Android 10) Noir [versión española]

‌Xiaomi Poco F2 Pro. Difficile de trouver mieux pour ce prix: 409 euros sur Amazon pour la version internationale. Et est-ce que le Poco F2 Pro a le processeur vedette de ce 2020 sous Android: le Snapdragon 865; sans oublier un excellent écran AMOLED de 6,67 pouces, une batterie de 4700 mAh, 6/128 Go et une caméra arrière quad, entre autres caractéristiques.

Téléphones Xiaomi proposés à plus de 500 euros

Xiaomi Mi 10T Pro. Pour 550,89 euros, vous avez le Xiaomi Mi 10T Pro, le plus puissant de la saga ‘T’. En échange de ce prix, vous obtenez un écran FHD + de 6,67 pouces, 8/256 Go, Sanpdragon 865, 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W et une caméra arrière quadruple. Et si vous le voulez moins cher, vous avez la version globale sur eBay pour 509,99 euros.

Partagez Black Friday Xiaomi 2020: les meilleurs téléphones qualité-prix