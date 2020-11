Le Black Friday arrive officiellement ce vendredi, même si les offres sur les téléphones portables et les accessoires n’ont pas tardé à arriver. Cette année, le Black Friday est livré avec de nombreux téléphones Android à prix réduit, et si vous cherchiez un mobile Samsung en vente pour le Black Friday, nous facilitons la recherche en collectant les meilleures offres.

Cette semaine du Black Friday est le moment idéal pour obtenir un mobile Samsung et pour vous montrer que nous avons compilé le Neuf meilleures offres sur les mobiles Samsung pour le Black Friday 2020Du Samsung Galaxy Z Flip 5G pliable aux best-sellers comme le Samsung Galaxy A51 ou aux téléphones bon marché comme le A21 qui sont encore plus réduits.

Téléphones Samsung proposés à plus de 500 euros

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G. Nous commençons cette revue des mobiles Samsung en vente cette avance du Black Friday avec style, avec le Samsung Galaxy Z Flip 5G pliable. Puissance haut de gamme, deux écrans, 5G, trois caméras au total et il se plie en deux pour l’emmener partout. Son prix officiel est de 1550 euros mais vous l’avez chez Tuimeilibre pour seulement 849 euros, soit près de la moitié.

Samsung Galaxy Note 20. Le Samsung Galaxy Note 20 est le plus puissant de la marque de l’année, avec Exynos 990, triple caméra, écran AMOLED 6,7 pouces et, bien sûr, S Pen. Le modèle 4G avec 256 Go de stockage coûte environ 750 euros et vous pouvez maintenant l’obtenir pour 599 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Note20 4G – Smartphone Android gratuit 6,7 “I 256 Go I Gris mystique I [Versión española]

Téléphones Samsung proposés de 200 à 500 euros

Le Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy M51. Le Samsung Galaxy M51 est l’exposant maximum de la série M, avec l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Il se distingue par sa grande autonomie et c’est qu’il dispose d’une batterie d’une capacité de pas moins de 7 000 mAh. Vous avez également Snapdragon 730G, un quad caméra 64 mégapixels et un écran AMOLED 6,7 pouces pour 299 euros chez Amazon, soit près de cent euros de moins que son prix de lancement.

Smartphone FHD + de 6,7 po Galaxy M51 de Samsung | Mobile gratuit | Super batterie de 7000 mAh et charge rapide | 6 Go de RAM et 128 Go de ROM – Couleur noire [Versión española] [Exclusivo Amazon]

Samsung Galaxy A51. Le Samsung Galaxy A51 est l’un des téléphones les plus vendus de l’année, avec un écran AMOLED de 6,5 pouces, une caméra quad 48 mégapixels et une batterie de 4000 mAh. Ce Black Friday, vous pouvez en obtenir un avec 128 Go de stockage pour 229 € sur eBay ou 239 € sur Amazon.

Téléphones Samsung en vente à moins de 200 euros

Le Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy M31. Le Samsung Galaxy M31 dispose également d’une excellente batterie: 6000 mAh, avec Exynos 9611 à la barre, une caméra quad 64 mégapixels et un écran AMOLED de 6,4 pouces. Son prix de lancement était de 279 euros et maintenant vous pouvez le faire vôtre pour seulement 199 euros, sur Amazon.

Samsung Galaxy M31 – Smartphone double SIM, écran sAMOLED FHD + 6,4 “, appareil photo 64 MP, 6 Go de RAM, ROM 64 Go extensible, batterie 6000 mAh, Android, version espagnole, couleur noire

Samsung Galaxy A41. Un autre milieu de gamme intéressant abaissé ce Black Friday est le Samsung Galaxy A41, avec un écran de 6,1 pouces, une triple caméra, une batterie de 3500 mAh et le même design coloré que le reste de la série A. Il a été lancé pour 299 euros et c’est désormais possible. obtenez pour 100 euros de moins: c’est pour 199 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A31. Un peu moins cher, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy A31, un milieu de gamme avec un écran de 6,4 pouces, quatre objectifs au total, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie de 5000 mAh. Il a été lancé pour 299 euros et maintenant vous pouvez l’obtenir, sur eBay, pour 189 euros.

Samsung Galaxy A21s. Le Samsung Galaxy A21s fait partie des mobiles les moins chers de la série A, avec un écran HD + de 6,5 pouces qui se distingue par le montage de quatre objectifs et une grande batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W. Il a été lancé pour environ 210 euros et maintenant vous le trouverez sur eBay pour 154 euros.

Samsung Galaxy A20s. La version de l’année dernière, le Samsung Galaxy A20s, dispose de trois caméras, d’une batterie de 4000 mAh et d’un prix encore plus bas. Pour le Black Friday, 139 euros, soit environ 10 euros de moins qu’il y a quelques semaines.

Plus d’offres

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección sur notre chaîne Telegram ou sur nos profils de magazines Twitter, Facebook et Flipboard. Vous pouvez également jeter un œil aux bonnes affaires de chasse d’Engadget, Engadget Mobile, Engadget Android, Engadget Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Vous pouvez également trouver les meilleures offres du Black Friday 2020 ici.

Remarque: certains des liens affichés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

Partagez Les meilleurs téléphones Samsung en qualité-prix offerts aujourd’hui pour Black Friday 2020: Galaxy M51, A51, Z Flip et plus à des prix incroyables