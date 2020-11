realme, Xiaomi, Samsung et Apple continuent de baisser leurs prix.

Le Black Friday a déjà commencé sur AliExpress, et ces 10 offres que nous vous présentons aujourd’hui le montrent. Des remises inhabituelles, dans certains cas, et prévisibles dans d’autres, mais toutes très succulentes et attrayantes. Si vous avez attendu toute l’année ces dates, n’attendez plus et profitez du stock disponible, il ne restera peut-être plus rien le 27.

Les offres se produisent aujourd’hui plus qu’à tout moment de l’année, donc le Black Friday s’est allongé jusqu’à tout le mois de novembre. Rappelons que cela a commencé avec un seul jour par an (vendredi dernier en novembre), mais la consommation a explosé et tous les magasins en ligne et physiques se sont lancés dans la création d’une nouvelle date de vente, déjà établie. Et AliExpress en sait beaucoup à ce sujet.

Offres de la semaine du Black Friday sur AliExpress (vol. 2)

realme 7 Pro

Ce royaume deviendra l’un des meilleurs vendeurs ce Noël, et ce sera sur ses propres mérites. Il a un potentiel énorme et finitions exquises avec lequel vous apprécierez entre vos mains. Nous parlons d’un smartphone avec un écran Super Amoled de 6,4 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz, présidé par un processeur Snapdragon 720 (identique au realme 6 Pro), 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de base. En plus de cela, nous avons un quad caméra 64, 8, 2 et 2 mégapixels signé par Sony, Batterie de 4500 mAh avec une charge rapide à une puissance incroyable de 65 W et une connectivité NFC et prise jack 3,5 mm.

Redmi Note 9 Pro

S’il y a un milieu de gamme qui soulève cette année des cloques, c’est bien le Redmi Note 9 Pro. Le mobile Xiaomi Redmi nous offre puissance, autonomie, grand écran et énorme caméra pour moins de 200 euros. Ce Redmi Note 9 Pro a la puissance de Snapdragon 720 accompagnant ses 6 Go de RAM, une autonomie de fou avec son 5020 mAh et charge rapide à 30W, une bonne caméra arrière avec 4 objectifs de 64, 8, 2 et 5 mégapixels signés Samsung, et une connectivité complète avec NFC et Jack 3,5 mm. Votre écran, 6,67 pouces avec résolution Full HD +, couronne un smartphone très cadeau.

Téléviseur LED Xiaomi Mi 4S 65 ″

S’il y a un Smart TV par excellence Et cela a balayé les ventes depuis sa mise en vente, c’est-à-dire la gamme Mi TV 4S de Xiaomi. Du modèle 32 pouces au modèle 65 pouces, ce sont d’excellentes options d’achat. Ce modèle en vente est le plus grand de tous, qui tombe de 699 € à 547 € pour le Black Friday. Ce téléviseur intelligent a Résolution 4K, technologie Ultra HDR, son Dolby et DTS, commande vocale grâce au microphone intégré à sa télécommande bluetooth, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire pour les applications Android TV. Concernant les connexions physiques, nous avons 3 HDMI (l’un d’eux de type ARC), 3 ports USB 2.0, une sortie casque Prise jack 3,5 mm, 1 sortie optique et un autre LAN (Ethernet). Un plaisir de la télévision pour la moitié de celui des autres qui font de même.

Samsung Galaxy A51

Si ce Galaxy A51 se caractérise par quelque chose, c’est pour avoir été le Samsung le plus vendu de 2020, de loin. Pour l’industrie, c’est un pas en avant, car Samsung s’est concentré sur le milieu de gamme et se porte très bien, évincant Xiaomi et Realme dans certains aspects. Ce Galaxy A51 est livré avec un processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, panneau Super Amoled 6,5 pouces avec résolution Full HD +, Batterie de 4000 mAh avec charge rapide à 15W, Connectivité NFC, Jack 3.5 et quadruple caméra arrière de 48, 12, 5 et 5 mégapixels signée par Samsung lui-même.

AirPods V2

S’il y a des écouteurs qui ont changé le paradigme actuel, ce sont les AirPods. Est deuxième version du premier succès est une évolution minime, mais comme on dit: «ne touchez pas à ce qui fonctionne». Ces AirPods V2 sont un modèle mis en vente en 2019, sa box est facturée par câble de foudre et ils sont précieux. Tu aurais pu accès rapide à l’aide de Siri, vous entendrez le voix aux appels avec une clarté totaleEn plus de votre musique, vous pouvez les connecter à plusieurs appareils Apple et basculer entre l’un et l’autre avec une grande facilité. Sa batterie nous donne un autonomie d’environ 5 heures, bien qu’en comptant sur la capacité de la caisse, nous devrons un total de 24 heures.

Nintendo Switch + 3 jeux

Les consoles portables ont un nouvelle reine, et c’est de Nintendo. La Sony PSP ne supporte pas le succès de la Nintendo Switch qui parcourt le marché à l’aise non-rival. Ce pack en vente nous propose la console dans sa version de bleu néon / rouge, accompagné de 3 jeux de haut calibre: Syberia, hier et super char, exclusif à cette console. Trois aventures pour que vous puissiez profiter d’heures et d’heures de jeu avec votre nouveau Switch. Plus tard, vous pourrez vous procurer d’autres jeux et en tirer le meilleur parti.

Ordinateur portable ASUS

Si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur portable et que votre budget est limité, cet ASUS est votre salut. Nous parlons d’un ordinateur qui monte un Panneau de 14 pouces avec résolution HD, un processeur Intel Core i3-1005G1 10e génération, accompagnée de Mémoire RAM de 8 Go DDR4 à 2400 MHz et Stockage SSD de 256 Go Type M.2 NVMe. Et si à tout cela on ajoute sa connectivité WiFi bi-bande, Bluetooth 4.1 et toutes sortes de connexions physiques telles que USB, HDMI, prise jack 3,5 mm et lecteur de carte, nous sommes devant un excellent ordinateur portable.

Samsung Galaxy TAB A 10.1 ″ (2019)

Si vous recherchez une tablette dissolvante et bon marché, cette Galaxy Tab A de 10,1 pouces l’écran est le choix idéal, surtout à ce prix. Cette tablette Samsung est parfaite pour presque toutes les tâches que nous effectuons au quotidien: consulter le Web, regarder des vidéos sur YouTube, regarder nos séries sur Netflix, Prime Video, etc., prendre des notes, faire des croquis pour un travail à la maison , etc. De plus, avec sa résolution de 1920 x 1200 pixels vous ne perdrez aucun détail. A un bon son 3D dynamique qui vous enveloppera de séries ou de films. Apportez le processeur avec vous Exynos 7904, 2 Go de RAM, Mémoire interne de 32 Go, une Batterie de 6150 mAh, Connexion Jack 3,5 mm et WiFi bi-bande.

Huawei FreeBuds Pro

Si OnePlus avait le vôtre, et de grande qualité, nous avons ici une baisse significative des meilleurs exposants sonores portables de la firme Huawei. Les FreeBuds Pro viennent remplacer les AirPods Pro d’Apple avec une grande solvabilité. C’est une paire d’écouteurs grand design, avec une autonomie jusqu’à 7 heures, ongle charge rapide en 40 minutes et connexion USB-C pour le boîtier de chargement. Ils ont une annulation du bruit de haute qualité, différents modes sonores, selon que nous écoutons de la musique, des films ou un appel. le le pilote est de 11 mm et sa connectivité est Bluetooth 5.2. Votre reconnaissance vocale, grâce à votre 3 microphones, rendez-le parfait pour distinguer votre voix des voix de la rue.

Oppo A72

Oppo est l’une des entreprises qui plus forts ont atterri en Espagne cette année, et ils l’ont fait avec des terminaux comme la série X2 Find, avec de bons matériaux de construction et des finitions haut de gamme. Ce terminal milieu de gamme est livré avec de bonnes spécifications, comme son processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire écran interne 6,5 pouces avec résolution Full HD +, Caméra quad 48, 8, 2 et 2 mégapixels, Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 18W et connectivité NFC. C’est un mobile qui tombe sous les 200 € pour la première fois.

Si vous n’avez pas l’intention d’acheter maintenant ou d’ajouter l’un de ces produits à votre panier, rappelez-vous que AliExpress est “ la boutique de coupons ”, et qu’il a préparé pour nous tous une série de coupons que nous pouvons utiliser une infinité de produits pendant la semaine du Black Friday. Tous sont valides jusqu’au 28/11 à 9h (heure espagnole).

