Tu savais que certains mobiles en 2019 ne seront pas compatibles avec WhatsApp? Après cette nouvelle, nous nous sommes mis au travail pour vous aider à renouveler votre terminal sans perdre votre poche.

Les téléphones milieu de gamme Ils offrent des fonctionnalités et des performances remarquables à des prix plus serrés et plus abordables que le haut de gamme. Ces téléphones permettent prendre des photos, enregistrer des vidéos de bonne qualité et utilisez une multitude d’applications sans que leurs processeurs ne souffrent. Maintenant, nous sélectionnons 7 smartphones à moins de 300 euros Pour ceux qui cherchent à changer leur ancien mobile pour un nouveau, un mobile puissant et bon marché.

BQ Aquaris U Plus

BQ est le Société espagnole fabricant de téléphones mobiles et l’Aquarius U Plus est l’un des modèles de milieu de gamme les plus compétents du marché. L’un de ses points forts est la conception qui en fait un mobile léger et résistant, il a également des lignes courbes qui le rendent plus ergonomique et le dos a été métallisé. Il dispose d’un appareil photo 16 MP et d’une fonction HDR avec laquelle vous pouvez prendre des images claires même sans lumière. Un mobile pour tous les moments de la journée.

Spécifications techniques du BQ Aquaris U Plus

Dimensions: 144x71x80 mm

Poids: 141 gr

Taille de l’écran: 5 “

Technologie d’affichage: LCD

Appareil photo principal: 16 MP avec une ouverture focale de f / 2.0

Processeur: Qualcomm Snapdragon 430 Octa Core

Mémoire RAM: 2 Go

Stockage: 16 Go avec emplacement MicroSD

Batterie: 3080 mAh

ACHETEZ-LE EN AMAZON POUR 209 €

Motorola G 5e génération

Le Motorola G 5e génération était l’un des produits phares d’Amazon Prime Day 2017. Un best-seller grâce à son design métallique et ses caractéristiques techniques. Il dispose d’un appareil photo 13 MP avec lequel enregistrer des vidéos image par image afin de ne manquer aucun détail. Son écran de 5 pouces fait compact et léger à transporter dans votre poche sans être lourd et possède d’autres fonctionnalités telles que lecteur d’empreintes digitales et système de charge rapide qui le rendent plus confortable et accessible.

Spécifications techniques du Motorola G 5e génération

Dimensions: 144x73x90 mm

Poids: 150 gr

Taille de l’écran: 5 “

Technologie d’affichage: LCD TFT

Appareil photo principal: 13 MP

Caméra frontale: 5 MP

Processeur: Qualcomm Snapdragon 430 avec processeur Octa-Core 1,4 GHz

Mémoire vive: 2/3 Go

Stockage: 16 Go avec emplacement MicroSD

Batterie: 2800 mAh

ACHETER EN AMAZON À PARTIR DE 279 €

Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Le Xiaomi Redmi Note 5A Prime est un modèle avec un excellent rapport qualité / prix comme avec de nombreux terminaux de la société chinoise. Il dispose d’un processeur quad-core qui permet à vos applications de toutes sortes courez toujours sans ralentissements. Sa caméra arrière de 13 MP vous permet de prendre des photos normales et panoramiques avec beaucoup de détails grâce au HDR. Et si vous aimez les selfies, le mobile apporte fonctionnalité du mode beauté qui améliore les fonctionnalités afin que vous soyez l’envie sur les réseaux sociaux.

Spécifications techniques du Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Dimensions: 140x70x100 mm

Poids: 299 gr

Taille de l’écran: 5,99 “

Technologie d’écran: IPS LCD

Appareil photo principal: 16 MP

Caméra frontale: 13 MP

Processeur: Snapdragon 636

Mémoire RAM: 4 Go

Stockage: 64 Go avec emplacement MicroSD

Batterie: 3080 mAh

ACHETEZ-LE CHEZ FNAC POUR 169 €

Samsung Galaxy J6

Un écran HD Super AMOLED de 6 pouces pour tirer le meilleur parti de son utilisation est l’un de ses principaux atouts. Il a un design élégant avec un finition métallique noire. Son appareil photo principal est de 13 + 5 MP et a une ouverture de F / 1.9 pour pouvoir prendre des photos jusqu’à moments de faible luminosité. Il s’agit d’un mobile fiable que vous pouvez emporter avec vous partout.

Spécifications techniques du Samsung Galaxy J6

Dimensions: 146x80x71 mm

Poids: 159 gr

Taille de l’écran: 6 “

Technologie d’affichage: Super AMOLED

Appareil photo principal: 13 MP

Caméra frontale: 13 MP

Processeur: Qualcomm MSM8917 (4 x 1,4 GHz)

Mémoire RAM: 3 Go

Stockage: 32 Go avec emplacement MicroSD

Batterie: 3300 mAh

ACHETEZ-LE CHEZ PHONE HOUSE POUR 191,10 €

Sony Xperia XA1

Sony a l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme: le Xperia XA1. Il a une caméra arrière de 23 MP avec lequel en obtenir photos spectaculaires et une caméra frontale de 8 MP avec lequel faire votre selfies de haute qualité. Il est conçu avec un cadre sans bordure à peine visible qui tient confortablement dans la main. La batterie est inférieure à celle des autres mobiles mais elle compense avec un système de charge rapide, quelque chose de tellement en demande aujourd’hui.

Caractéristiques techniques du Sony Xperia XA1

Dimensions: 145x67x145 mm

Poids: 145 gr

Taille de l’écran: 5 “

Technologie d’affichage: Super AMOLED

Appareil photo principal: 23 MP

Caméra frontale: 13 MP

Processeur: 2,3 GHz MediaTek Helio P20 Octa Core 64 bits

Mémoire RAM: 3 Go

Stockage: 32 Go avec emplacement MicroSD

Batterie: 2300 mAh

ACHETEZ-LE EN AMAZON AVEC 54% DE RÉDUCTION.

LG X Power 2

Le LG X Power 2 est le smartphone pour ceux qui recherchent un téléphone portable avec une grande batterie vous pouvez donc l’utiliser de manière intensive sans vous soucier de le charger. C’est un mobile léger avec un écran de 5,5 “. Le sacrifice en échange de cette batterie et légèreté c’est la performance, ils ont un bon processeur mais ce n’est pas aussi efficace quand on joue à des jeux avec beaucoup de poids par exemple. C’est toujours un bon smartphone pour un usage quotidien et prenez des photos et des vidéos.

Spécifications techniques du LG X Power 2

Dimensions: 154x78x84 mm

Poids: 163 gr

Taille de l’écran: 5,5 “

Technologie d’affichage: Super AMOLED

Appareil photo principal: 13 MP

Caméra frontale: 5 MP

Processeur: Mediatek 1.5 GHZ

Mémoire RAM: 2 Go

Stockage: 16 Go avec emplacement MicroSD

Batterie: 4500 mAh

ACHETEZ-LE EN AMAZON POUR 203 €

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 29/05/2019