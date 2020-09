24 heures après nous avoir présenté la nouvelle Apple Watch 6 et les nouvelles générations d’iPad et d’iPad Air, Apple a publié nouveaux systèmes d’exploitation pour iPhone, Apple Watch, iPad et Apple TV. Oui, nous parlons de les nouvelles mises à jour pour iOS14, watchOS7 et tvOS14 qui sont totalement gratuites et peuvent être téléchargés via les paramètres et les mises à jour de nos appareils lorsqu’ils sont disponibles.

Comme vous vous en doutez, ces systèmes incluent des mises à jour majeures et de nouvelles fonctionnalités allant de un nouvel écran d’accueil sous iOS14 pour iPhone et iPad ainsi qu’un mode veille pour Apple Watch avec watchOS, la possibilité de pouvoir synchroniser les commandes de la Xbox Elite Series 2 et Xbox Adaptive control avec Apple TV pour jouer dans Apple Arcade, ainsi que la lecture de vidéos 4K avec Airplay.

Musique, télévision, stockage et jeux vidéo: voici comment fonctionne Apple One

Nous allons donc partager ici les meilleurs trucs et astuces pour tirer le meilleur parti des nouveaux avantages offerts par ces mises à jour afin que vous tiriez le meilleur parti de vos appareils.

iOS14 pour iPhone et iPad

Comme nous l’avons vu, le nouvel iOS14 intègre une série de fonctionnalités qui semblent être devenues le meilleur système d’exploitation jamais conçu pour iPhone et iPad. Entre les widgets, les clips et les clés de voiture numériques, nous pourrions dire que vous n’avez besoin que de votre iPhone pour ouvrir votre voiture. Nous partageons donc ci-dessous quelques conseils pour en tirer le meilleur parti.

Widgets

L’une des principales nouveautés d’iOS14 est la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil, mais comment les ajouter? Facile. Il vous suffit d’appuyer et de maintenir votre doigt sur l’écran d’accueil, puis de cliquer sur le signe «+» qui apparaît dans la zone supérieure. Lorsque vous le faites, le menu Widgets sera affiché et à ce moment-là, il vous suffit de trouver celui que vous souhaitez ajouter à l’écran d’accueil et de le faire glisser vers l’emplacement que vous choisissez.

En plus d’ajouter des widgets, vous pouvez également les rassembler ou les empiler afin que plusieurs applications soient dans un seul espace au lieu de faire un défilement infini

Comment les widgets peuvent-ils être empilés dans iOS 14?

Lorsque vous ajoutez un nouveau widget, faites-le simplement glisser vers un autre widget, comme si vous créiez un dossier d’applications et elles s’accumuleront automatiquement.

Image dans l’image

Le nouvel iOS14 intègre la fonction Picture in Picture qui permet aux utilisateurs de visionner une vidéo tout en utilisant d’autres applications, via un lecteur qui réduit sa taille et flotte n’importe où sur l’écran. De même, l’image dans l’image de l’iOS14 vous permet de masquer la vidéo pendant que l’audio continue de jouer.

Cette fonction a pour objectif de devenir nos favoris en cette période d’appels vidéo et de conférences, car elle nous permettra de continuer à voir la fenêtre vidéo pendant que nous glissons d’autres applications.

Comment utiliser l’image dans l’image sur YouTube sans être Premium?

Chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous quittez l’application, celle-ci se met en pause, sauf si vous payez le mensuel YouTube Premium. Cependant, iOS14 vous permet d’incorporer Picture in Picture même dans les vidéos YouTube. Comment? y accéder via Safari, car de cette manière, nous utiliserons le lecteur de l’appareil.Ainsi, le PiP est activé automatiquement et vous pouvez continuer à utiliser d’autres applications simultanément.

Confidentialité sur iOS14

Plusieurs fois, nous sous-estimons l’importance de notre vie privée. Si vous n’avez pas vu The Social Dilemma sur Netflix, faites-le! Indépendamment de cela, Apple a été l’une des rares entreprises technologiques à avoir toujours préconisé la protection de la vie privée de ses utilisateurs et un nouvel exemple en est que dans le nouvel iOS14, il intègre une section dédiée précisément à permettre aux utilisateurs de savoir quelles sont les données. auxquelles les applications que nous utilisons habituellement ont accès.

Comment savoir si ongle l’application utilise votre caméra ou microphone sans votre permission?

Très simple, chaque fois qu’une application commence à utiliser la caméra ou le microphone de votre appareil, l’iOS14 vous en avertit. Quoi qu’il en soit, un petit point apparaîtra sous n’importe quelle forme sur l’écran, comme si vous le faites glisser dans la zone de droite et ouvrez le centre de contrôle, il vous informera de ce qu’il utilise.

De plus, lorsqu’une application nous demande la permission d’accéder à nos photos, l’iOS14 intègre la possibilité pour nous de sélectionner spécifiquement les photos auxquelles nous voulons donner accès, que nous puissions ou non sélectionner l’option pour choisir toutes les photos.

Comment savoir quels trackers Safari a bloqué?

Une autre fonctionnalité de confidentialité que nous devrions applaudir est que Safari nous aidera à bloquer les trackers qui cherchent à connaître et à profiler les sites que nous recherchons afin de nous attaquer avec plus de publicité. Donc, si vous voulez savoir quels trackers Safari a détectés et bloqués, tout ce que vous avez à faire est d’aller sur l’icône « Aa » qui apparaît en haut du navigateur, et cliquez là où il est dit « Rapport de suivi » et là, il affichera tous les Pages et robots d’exploration qui ont été bloqués.

Des photos, des photos et encore des photos

Puisque nous parlons de photos, il convient de mentionner les améliorations que l’iOS14 apporte à nos photographies, notamment une amélioration significative de la vitesse de l’appareil photo pour prendre des photos, individuelles ou en mode « rafale ». De plus, nous pouvons filtrer et organiser nos photos, pour ne voir que les favoris, ceux que nous avons édités, ou des vidéos pour les retrouver plus facilement.

Comme si cela ne suffisait pas, le nouvel iOS14 nous permet également d’ajouter des légendes ou des sous-titres aux images afin de donner plus de contexte aux images et ainsi faciliter également la recherche au sein de l’application.

De la même manière, les nouvelles fonctions de l’appareil photo nous permettent de configurer notre iPhone pour nous permettre de prendre des rafales de photos avec le bouton de volume et comme si cela ne suffisait pas, la mise à jour iOS14 permettra à l’iPhone XR et l’iPhone XS d’ajouter la fonction Prenez un clip vidéo en maintenant le déclencheur enfoncé.

Cartes avec itinéraires pour vélos et voitures électriques

L’un des meilleurs meilleurs d’iOS14 se trouve dans Apple Maps, qui intègre de nouveaux itinéraires exclusifs pour les vélos, ainsi que pour les voitures électriques, en priorisant dans ce cas les lieux ou les itinéraires où se trouvent les bornes de recharge. C’est une amélioration que nous pouvons également constater dans la livraison de Big Sur pour Mac (dont nous parlerons plus tard), et cela nous permettra également de baliser nos itinéraires ou endroits préférés, comme les restaurants, les cafés, etc.

watchOS7 pour Apple Watch

Le nouveau système d’exploitation est compatible avec les Apple Watch Series 3, 4, 5 et 6. Parmi les principales nouveautés que le watchOS7 intègre est le «Mode veille» qui vous permet de surveiller la qualité de votre sommeil, la détection et le comptage des secondes pour nous aider pour effectuer un lavage des mains correct, ainsi que les nouveaux modes sportifs et une configuration familière.

Surveillance du sommeil

Grâce à watchOS7, les utilisateurs d’Apple Watch peuvent commencer à surveiller la qualité de leur sommeil, ainsi que les heures de sommeil au total. La configuration de ce mode se fait en parallèle sur l’iPhone avec iOS14 où vous devez entrer vos habitudes de sommeil, sous l’idée que vous configurez l’heure à laquelle vous vous couchez habituellement et que vous vous réveillez régulièrement.

Une fois que vous l’avez configuré, le système désactivera toutes les notifications de votre téléphone portable et de votre Apple Watch pour éviter toute distraction pendant que vous dormez, en même temps, il vous montrera un graphique progressif de la qualité et de la quantité de vos heures de sommeil. Dans ce cas, il convient de noter que toutes les informations personnelles sont cryptées et que personne d’autre que vous n’y a accès.

Pour vous réveiller, le «mode veille» propose une alarme haptique avec des sons doux qui aide à vous réveiller plus détendu et avec plus d’énergie, et en raison du niveau de la batterie, ne vous inquiétez pas, car l’Apple Watch vous avertira lorsque vous devez la recharger .

Lavage des mains

Jusqu’en 2020, nous pensions tous savoir comment nous laver les mains, mais si COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est l’importance de bien se laver les mains. C’est pourquoi le watchOS7 permettra à votre Apple Watch de détecter quand vous vous lavez les mains, pour nous aider à compter les secondes nécessaires pour garantir un lavage des mains correct, en nous notifiant par une notification lorsque ce temps est écoulé.

Nouveaux modes d’entraînement

L’une des fonctions les plus utiles de l’Apple Watch sont les différents modes d’entraînement qu’elle propose, du suivi d’une simple promenade en plein air au yoga, à l’elliptique, à la natation en piscine ou en eau libre, qui sont complétés par le nouveau watchOS7 incorporant de nouvelles disciplines telles que la danse, l’entraînement abdominal (aïe) ainsi que l’entraînement fonctionnel et les notifications au poignet pour diverses applications cyclistes.

Couvertures personnalisées

Nous savons que l’une des principales attractions de l’Apple Watch sont les différents cadrans qu’elle propose et avec le nouveau système d’exploitation, de nouveaux designs sont intégrés, mais ce n’est pas tout, car le watchOS7 nous permet de télécharger et de personnaliser nos propres cadrans en fonction des besoins. ou les applications que nous utilisons le plus quotidiennement.

Memojis

Vous pouvez désormais créer vos mémojis directement depuis l’Apple Watch, que vous pouvez partager via des messages ou même les intégrer à certaines des couvertures que vous avez personnalisées. Bien sûr, vous pouvez également créer vos Memojis depuis l’iPhone avec iOS14

Santé auditive

Depuis quelques années maintenant, l’Apple Watch peut nous aider à surveiller le nombre de décibels auxquels nous sommes exposés dans certains environnements, cependant, cette nouvelle mise à jour pourra également nous avertir lorsque nous passons un certain nombre d’heures hebdomadaires exposés à un nombre élevé de décibels afin de pour éviter une perte auditive à long terme, en utilisant les paramètres indiqués par l’Organisation mondiale de la santé.

Voir sur YouTube

tvOS 14 pour Apple TV

L’une des principales nouveautés de tvOS14 est l’intégration de l’application Home qui arrive pour la première fois sur Apple TV et qui nous permettra de contrôler l’éclairage des lumières de notre maison, ou d’accéder aux caméras de sécurité automatiquement, grâce à l’interface HomeKit pour voir quand quelqu’un frappe à notre porte. Nous pourrions même ouvrir la porte d’un simple clic si vous le souhaitez.

De la même manière, le nouveau système d’exploitation pour Apple TV intègre la possibilité de pouvoir connecter deux ensembles d’AirPods simultanément, ainsi que la prise en charge du visionnage de YouTube en qualité 4K. Cependant, les principales nouveautés de cette mise à jour résident dans l’intégration de Picture in Picture pour visualiser deux contenus en même temps, par exemple, regarder une émission de télévision pendant que vous suivez votre routine d’exercice dans une application, ainsi que la possibilité de connecter plusieurs Profils Apple Arcade dans le même compte, ainsi que l’intégration des contrôleurs Xbox Elite Series 2 et Xbox Adaptive pour offrir une meilleure expérience de jeu à tous.