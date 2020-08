La mise à jour de Fortnite Season 4 ne sera pas disponible sur iPhone, iPad et Mac, en raison du combat en cours entre Epic Games et Apple.

Epic informe désormais les joueurs par e-mail que leur accès à Fortnite sera limité sur les appareils Apple et que le nouveau contenu de la saison 4 n’est accessible que sur d’autres plates-formes.

Epic blâme Apple pour le problème, ignorant son rôle dans la ruine de Fortnite sur iPhone, et la récente décision de justice selon laquelle Epic pourrait réparer l’application tout en contestant les règles de l’App Store d’Apple dans le procès antitrust.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher au cours des dernières semaines, vous n’auriez pas pu manquer l’agitation majeure à propos de Fortnite sur iPhone. Epic Games a conçu une crise afin de pouvoir poursuivre Apple pour des raisons antitrust, ce qu’il aurait pu faire sans tout le drame qui a précédé et suivi le procès. Lorsque Apple a répondu à la rupture du contrat d’Epic en interdisant Fortnite, il a également menacé de supprimer complètement les comptes de développeur d’Epic, y compris celui qui gère le développement d’Unreal Engine. Epic a agi surpris et a déposé une requête pour empêcher Apple de prendre des mesures contre ses comptes Fortnite et Unreal Engine. Le juge a tranché en faveur d’Apple sur Fortnite, affirmant qu’Epic avait volontairement créé le désordre et qu’il pouvait le réparer en réparant l’application iPhone elle-même alors qu’elle combattait l’affaire antitrust contre Apple devant les tribunaux. Mais le juge a empêché l’Unreal Engine d’être mis en conserve en cours de route.

Tout cela s’est passé en quelques jours, et nous sommes maintenant le vendredi 28 août. C’est Apple a donné à Epic de réparer son application, et Epic a décidé plus tôt cette semaine qu’il ne se conformerait pas à la demande. Epic a mis à jour sa section FAQ sur son site Web avec une version déformée de la vérité qui donne l’impression que tout est de la faute d’Apple. Vous ne pourrez pas jouer à Fortnite Season 4 sur les appareils iOS et macOS en raison des ambitions monopolistiques d’Apple qui menacent la concurrence et l’innovation par Epic. La société ne dit rien de sa propre rupture de contrat ou de la façon dont elle a «piraté» son application pour afficher un mode de paiement alternatif sur iPhone, iPad et Android. À propos, Fortnite est également dans le même désordre sur Android, mais Epic choisit de se concentrer sur Apple dans ce combat. Juste au cas où vous auriez manqué les mensonges de cette section FAQ, Epic est là pour vous aider. La société envoie maintenant ses mensonges Fortnite par e-mail.

Voici une partie de l’e-mail, via MacRumors, affirmant qu’Apple est seul responsable du désordre Fortnite.

Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l ‘«App Store» et a déclaré qu’il mettrait fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. En conséquence, la mise à jour du Chapitre 2 – Saison 4 (v14.00) n’est pas sortie sur iOS et macOS le 27 août. […] Apple limite la concurrence afin de pouvoir collecter 30% des paiements des consommateurs effectués dans des applications comme Fortnite, augmentant ainsi les prix que vous payez. Epic a baissé les prix grâce à une option de paiement direct, mais Apple bloque Fortnite afin d’empêcher Epic de transmettre les économies des paiements directs aux joueurs. Epic a intenté une action en justice pour mettre fin aux restrictions anticoncurrentielles d’Apple sur les marchés d’appareils mobiles. Les articles sont disponibles pour nos dépôts des 13 août, 17 août et 23 août. En représailles à cette action, Apple a bloqué votre accès aux mises à jour et aux nouvelles installations Fortnite sur tous les appareils iOS.

Epic ne fait aucune mention de l’audience du tribunal de lundi où un juge a expressément déclaré qu’Epic avait violé ses obligations contractuelles en ce qui concerne Fortnite. En réponse à la décision préliminaire, Apple a déclaré qu’Epic pourrait ramener Fortnite sur l’App Store, tant qu’il supprime le code qui enfreint ses politiques.

Le courrier électronique d’Epic rappelle aux joueurs qu’ils peuvent toujours lire le contenu de la saison 3 sur les appareils Apple, mais la progression n’est pas possible et les joueurs iOS et macOS ne peuvent jouer qu’entre eux en raison de l’interdiction.

À première vue, Epic n’est pas prêt à reculer et Fortnite pourrait ne pas être mis à jour avant au moins un mois. La prochaine audience dans l’affaire Epic contre Apple est prévue pour septembre, où Epic tentera d’obtenir une injonction préliminaire qui pourrait libérer Fortnite sur les appareils Apple. Apple défendra probablement sa cause et pourrait intenter une action contre le compte Epic qui gère les outils Unreal Engine.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines, Epic est libre de poursuivre Apple en justice, et le débat sur les taxes sur l’App Store d’Apple n’est pas faux. Ce combat pourrait être épique, pardonnez le jeu de mots, et pourrait être bien mérité. Ce n’est pas qu’Epic veuille, devrait ou veut nous épargner des taxes Apple, Google ou Microsoft. Mais nous avons atteint un point dans le temps où de plus en plus de voix expriment des inquiétudes concernant les magasins numériques et leur réduction des ventes, avec un accent particulier sur Apple, même si de nombreux autres vendeurs de magasins numériques acceptent la même réduction de 30% qu’Apple applique. Epic doit traiter exactement les mêmes frais sur les consoles, en passant, mais vous ne voyez pas la société poursuivre Microsoft, Sony ou Nintendo.

Pour rappel, acheter un iPhone coûteux sur eBay sur lequel Fortnite est installé n’est pas conseillé. Vous n’obtiendrez pas la véritable expérience Fornite à partir d’aujourd’hui. Epic vous ment peut-être sur la raison pour laquelle Fortnite a quitté l’App Store, mais il dit la vérité en ce qui concerne Fortnite sur iPhone.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.