La nouvelle mise à jour de Fortnite Season 4 n’est pas disponible sur iPhone, iPad ou Android, car Apple et Google ont tous deux interdit l’application il y a quelques semaines.

Le conflit d’Epic Games avec Apple a reçu une couverture plus importante, car Apple a averti le studio de jeu qu’il mettrait fin au compte développeur d’Epic si les violations de Fortnite n’étaient pas corrigées.

Apple est «devenu nucléaire», comme il l’avait dit, et a tenu sa promesse d’interdire Epic après que la société n’a pas réussi à annuler les modifications qui enfreignent les conditions d’Apple.

Les joueurs qui souhaitent jouer à la nouvelle saison du jeu sur des appareils mobiles n’ont pas de chance, car il n’y a que quelques moyens limités pour l’obtenir.

Apple a banni Fortnite de l’App Store il y a un peu plus de deux semaines, après qu’Epic Games a discrètement mis à jour son jeu populaire pour afficher une option de paiement alternative sur iPhone et iPad. Epic a manqué à ses obligations contractuelles avec Apple et a fait de grandes vagues à ce sujet, dans l’espoir d’obtenir la réponse qu’il a finalement obtenue. Epic s’est ensuite moqué d’Apple et a immédiatement déposé sa plainte antitrust contre le fabricant d’iPhone. Epic a utilisé le même livre de jeu avec Google, même s’il n’a pas réussi à susciter un drame similaire. Google a ensuite interdit Fortnite sur Android.

On ne sait pas si Epic s’attendait à ce qu’Apple fasse un effort supplémentaire, mais Apple l’a certainement fait. Le jour même où elle a supprimé Fortnite de l’App Store, la société a donné à Epic deux semaines pour réparer son application ou risquerait de bloquer l’intégralité de son compte développeur. En plus de cela, Apple souhaitait également prendre des mesures similaires contre un autre compte Epic qui gère les ressources Unreal Engine utilisées par d’autres fabricants de jeux. Epic a poursuivi (à nouveau), à la recherche d’une ordonnance d’interdiction temporaire qui aurait empêché Apple de nuire à ses comptes de développeurs ou à Fortnite. Le juge s’est rangé sans surprise du côté d’Apple sur le front de Fortnite, affirmant que tout le gâchis était entièrement de la faute d’Epic. Mais Epic a gagné en ce qui concerne Unreal Engine, que le juge a essentiellement considéré comme un pont trop loin pour Apple. Le verdict est temporaire, car les deux s’affronteront lors d’une audience d’injonction préliminaire prévue le 28 septembre.

Après la décision de lundi, Epic a continué à cracher des mensonges sur les événements qui se sont déroulés sous nos yeux, donnant l’impression qu’Apple est à blâmer, et c’est la raison pour laquelle l’expérience Fortnite sera ruinée sur iPhone et Mac. Il a même envoyé ces mensonges aux joueurs de Fortnite. Mais une fois la date limite arrivée, Apple a fait ce qu’il avait dit qu’il ferait. Fortnite a été interdit sur iPhone et Mac, comme il se doit.

Avant que Apple ne résilie le compte d’Epic vendredi, Fortnite était toujours disponible au téléchargement sur les iPhones et les iPad sur lesquels l’application était installée à un moment donné dans le passé. Maintenant que le compte de développeur Epic a disparu, l’application ne peut plus être réinstallée.

Avec la suppression du compte développeur d’Epic, vous ne pouvez plus retélécharger Fortnite sur iOS pic.twitter.com/mMmLMDm2Vz – Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 28 août 2020

Si vous avez Fortnite sur votre iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez toujours jouer au jeu, mais vous ne progresserez pas au-delà de la saison 3 – La saison 4 vient d’être lancée plus tôt cette année, apportant un nouveau contenu Marvel aux fans. Notez également que les joueurs Fortnite restants sur iOS ou macOS ne pourront pas jouer avec des personnes sur d’autres plates-formes.

Infinity Blade est parti aussi:

Apple nous l’a confirmé. C’est parti. Nous avons vérifié; vous ne pouvez plus retélécharger Fortnite… ou les jeux Infinity Blade, d’ailleurs. Déclaration complète d’Apple ici: https://t.co/QFduaXhkvV – Sean Hollister (@ StarFire2258) 28 août 2020

Si vous envisagez de passer à Android pour jouer à Fortnite, vous n’aurez pas de chance. Le jeu n’est pas non plus disponible sur le Play Store, car Google a également interdit le jeu. Vous pouvez télécharger le jeu à partir des serveurs d’Epic ou le télécharger depuis l’App Store de Samsung si vous y avez accès.

Apple a expliqué dans un communiqué ce qui s’était passé depuis le verdict de lundi. Epic a soumis trois mises à jour à Fortnite, mais aucune d’entre elles n’incluait le correctif. C’est-à-dire qu’Epic comprenait toujours son propre mécanisme de paiement dans la mise à jour de l’application Fortnite qui aurait apporté aux joueurs le contenu de la saison 4:

Nous sommes déçus d’avoir dû résilier le compte Epic Games sur l’App Store. Nous travaillons avec l’équipe d’Epic Games depuis de nombreuses années sur leurs lancements et leurs sorties. Le tribunal a recommandé qu’Epic se conforme aux directives de l’App Store pendant que son affaire avance, directives qu’ils ont suivies au cours de la dernière décennie jusqu’à ce qu’ils créent cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils soumettent à plusieurs reprises des mises à jour Fortnite conçues pour enfreindre les directives de l’App Store. Ce n’est pas juste pour tous les autres développeurs de l’App Store et met les clients au milieu de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à l’avenir, mais ce n’est malheureusement pas possible aujourd’hui.

Tim Sweeney d’Epic a répondu rapidement via Twitter, affirmant que la déclaration d’Apple n’est pas «directe» et qu’Apple n’a pas «dû» résilier le compte développeur d’Epic.

La déclaration d’Apple n’est pas claire. Ils ont choisi de résilier le compte d’Epic; ils n’avaient pas * eu * à. Apple suggère que nous avons spammé le processus d’examen de l’App Store. Ce n’est pas le cas. Epic a soumis trois versions de Fortnite: deux mises à jour de correction de bogues et la mise à jour de la saison 4 avec cette note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 28 août 2020

Bien sûr, Epic n’avait pas à enfreindre les règles de l’App Store et à exiger de s’en tirer. Epic n’a pas «eu» à concevoir toute cette épreuve juste pour essayer de rallier les joueurs pendant qu’il poursuit Apple. Epic n’était pas obligé de mentir aux joueurs à propos de tout cela. En fait, Epic n’a pas à proposer aucun de ses jeux sur les appareils mobiles s’il refuse de respecter les règles sur les plates-formes mobiles.

Statistiques intéressantes de Sensor Tower: les titres d’Epic ont été téléchargés depuis l’App Store 159 millions de fois depuis janvier 2012 = 1,2 milliard de dollars de dépenses, 360 millions de dollars pour Apple. https://t.co/dYwrCO0Qsa – Mark Gurman (@markgurman) 28 août 2020

Comme pour la couverture précédente du désordre Epic vs Apple, je vous rappellerai que le combat principal entre ces deux entreprises est encore à venir. Et l’affaire antitrust peut avoir des implications sur les résultats des deux entreprises – elle pourrait même finalement forcer Apple à modifier ses pratiques commerciales. Indépendamment de ce qui se passe le 28 septembre, c’est l’ensemble qui compte le plus. La «taxe Apple» de 30% est un sujet sensible pour de nombreux développeurs, et les règles de l’App Store devront peut-être changer pour la prochaine décennie de développement d’applications mobiles. Quoi qu’il arrive dans ce combat, Epic sera au centre de celui-ci et le procès pourrait envoyer des retombées dans l’industrie. Cela ne changera jamais le fait qu’Epic a enfreint les règles pour son propre profit et a ensuite menti à plusieurs reprises à ce sujet. L’entreprise n’a pas «dû», elle a choisi de le faire.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.