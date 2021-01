Écrit par Christian Collado dans Gmail

Les e-mails dynamiques, disponibles dans Gmail pour Android depuis un certain temps, offrent une expérience plus complète et immersive lors de la lecture des e-mails grâce au fait qu’ils utilisent le même Technologie AMP qui, depuis 2016, a complètement changé la façon de naviguer sur Internet grâce à des temps de chargement presque inexistants et, finalement, une expérience de navigation plus confortable.

Toute cette technologie est disponible dans Gmail pour Android et est à portée de main, nous vous expliquerons comment cela fonctionne!

Voici comment fonctionnent les e-mails dynamiques de Gmail

Comme l’explique Google dans le blog officiel de G Suite, les messages dynamiques sont affichés dans l’application Gmail pour iOS et Android. Ce nouveau type de message, selon les mots de Google, “apporte la richesse et l’interactivité de l’AMP aux appareils mobiles”, car il offre la possibilité de effectuer des actions directement sur les e-mails, comme répondre aux commentaires, gérer les abonnements, voir l’état d’un envoi en temps réel, etc.

Un autre avantage de cette technologie est le fait que le contenu des messages peut être mis à jour par l’expéditeur, afin que le destinataire puisse accéder à tout moment à une version mise à jour du courrier électronique, même après l’avoir reçu, et sans avoir à quitter l’application Gmail à tout moment.

“Le courrier électronique dynamique apporte la richesse et l’interactivité d’AMP à votre appareil mobile, vous permettant d’agir directement dans un message.”

Enfin, mieux encore, vous n’avez rien à faire pour activer cette fonction, car est activé par défaut pour tous les utilisateurs de Gmail.