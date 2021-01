Il y a quatre ans, Google a commencé à afficher l’état de certification de l’appareil sur Google Play. Avec ces informations, vous pouvez savoir si le mobile que vous utilisez a passé les certifications Google nécessaires pour inclure ses services, bien qu’à part cela, il n’y avait pas encore trop de limitations. L’application de Les messages Google pourraient cesser de fonctionner sur des mobiles non certifiés.

Un an après avoir inclus le statut de certification dans Google Play, en 2018, Google a bloqué l’utilisation de ses applications sur certains mobiles non certifiés, même si ce blocage n’a jamais été appliqué de manière drastique à tous. Maintenant, le code dans l’APK de l’application Messages semble indiquer que le crash est imminent, donc À compter du 31 mars, il ne fonctionnera plus sur les mobiles non certifiés.

Sans certification, il n’y a pas de «messages Google»

Un mobile certifié (à gauche) et un autre qui ne l’est pas (à droite)

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un mobile pourrait apparaissent comme non certifiés dans Google Play. Le plus évident: parce qu’il est venu sans les services Google préinstallés, comme les dernières versions de Huawei, et que vous les avez installés de manière non officielle. De plus, cela se produit également lors de l’installation d’une ROM ou si vous avez un mobile dans lequel le fabricant est un pirate et a inclus des services Google sans licence.

Google tient à jour une liste de tous les terminaux qu’il a certifiés sur ce site Web, bien qu’avoir un téléphone mobile non certifié n’ait pas eu trop de répercussions de nos jours. Google Play et le reste des applications Google fonctionnent sans problème, sauf dans quelques cas. Apparemment, Google va devenir plus strict à ce sujet, et Les messages Google ne fonctionneront pas sur les mobiles non certifiés à compter du 31 mars.

L’actualité est basée sur un texte inclus dans l’application Messages qui indique littéralement que “le 31 mars, Messages cessera de fonctionner sur des mobiles non certifiés, comme celui-ci”. De la façon dont il est formulé, il semble que Messages affichera une invite avant d’arrêter de travailler, afin que l’utilisateur puisse agir dessus (comme le retour au firmware d’origine).

Oof, l’application Google Messages cessera de fonctionner sur les appareils non certifiés (par exemple, de nombreux téléphones Huawei) à partir du 31 mars. pic.twitter.com/IqgM5MCsMh – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 20 janvier 2021

Google messages est l’application SMS de Google, préinstallée sur une multitude de terminaux Android. Ce n’est pas la seule application à envoyer des SMS, mais c’est le pionnier du RCS ou du Chat, le WhatsApp communément appelé des opérateurs. Au-delà des messages Google, il est difficile de trouver le support RCS dans d’autres applications de messagerie, sauf dans l’application de messagerie Samsung.

Pour le moment, Google ne l’a pas commenté et, bien que le texte soit dans l’application, jusqu’à ce qu’il commence à être montré aux utilisateurs, rien n’est confirmé. Nous saurons quelque chose le 31 mars, la date indiquée comme date limite.

Via | Mishaal Rahman

