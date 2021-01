Cela n’affectera que les smartphones Android non certifiés, tels que Huawei, mais c’est un détail important car il s’agit d’une application native de base pour un smartphone.

Écrit par Damián García dans Google Applications

Immergé ces derniers temps dans un processus d’allégement du noyau Android, La vérité est que Google a un bon nombre d’applications et de services de base qui pour beaucoup sont essentiels sur leurs téléphones Android, et maintenant séparés du cœur du système Ils sont installés emballés ou séparément de Google Play Store Tant que l’appareil en question est certifié par Google.

L’une de ces applications, en fait, est aussi importante que la Gestionnaire de messagerie de Google, simplement appelé Messages et téléchargeable gratuitement sur Google Play, qui s’intègre au standard RCS des opérateurs pour devenir une application SMS et MMS incontournable et qui, selon 9to5Google, pourrait disparaîtra bientôt dans tous ces mobiles sans certification Google Play s’occuper des codes trouvés dans ses dernières versions.

Et c’est que oui les amis, il semble que Google commencera à être un peu plus restrictif avec ces appareils non certifiés, car selon le géant de Mountain View la sécurité de ces terminaux n’est pas vérifiée être capable de compromettre les utilisateurs. Il convient même de rappeler ici que Google lui-même a averti il ​​y a quelque temps que les utilisateurs de Huawei ne devraient pas télécharger les services Google Play sur leurs téléphones pour cette même raison.

Dans le cas spécifique de l’application Messages Google, vous informer que il cessera de fonctionner le 31 mars dans un terminal sans certification Google Play, peut-être en raison du cryptage de bout en bout des messages, qui pourrait être compromis dans les terminaux qui ne valident pas leurs normes de sécurité.

Mais voyons, qu’est-ce que c’est qu’un smartphone certifié par Google?

Certains d’entre vous ont sûrement pensé à présent que ce qu’est un smartphone certifié, et il est très facile de vous l’expliquer en partant du principe que Android est un système d’exploitation Open Source, qui de par sa nature peut être modifié et utilisé par n’importe quel fabricant pour vos appareils.

Ce s’applique réellement à la base Android, qui s’appelle Android Open Source Project, mais pas aux services et applications Google que, comme nous l’avons mentionné précédemment, ils se sont séparés ces derniers temps du cœur du système d’exploitation, exigeant une certification Google Play pour le téléchargement, l’installation et l’utilisation.

Cette certification est réalisée par Google lui-même avec le fabricant en question, examiner des aspects tels que la sécurité ou le respect des conditions de service, et autoriser ou non installation des services Google Play et du reste des applications et services Soit nativement et pré-installé en usine, soit par l’utilisateur lui-même via l’App Store, qui est précisément la base de tous ces services Google.

Revenir dans le cas de Google Messages, la vérité est que ce changement n’est probablement pas pertinent pour la majorité, car Ce n’était pas une application native ou préinstallée sur la plupart des appareils Android, donc seuls les utilisateurs qui l’ont installé et utilisé seront concernés s’ils possèdent un terminal Huawei Android ou tout autre sans certification Google.

Posséder Message version 7.2, qui sortira très prochainement et est actuellement en version bêta, informer les utilisateurs de ce changement de politique maintenant afin que vous puissiez vous préparer à l’avance pour le 31 mars.

