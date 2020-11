Google a ajouté des fonctions à l’application qui était initialement destinée uniquement et exclusivement à gérer les SMS et MMS sur Android. Google Messages a commencé à gérer les fils de messages et à ajouter des réactions et des autocollants, et le prochain défi pour Mountain View était d’emporter la messagerie RCS partout.

Une fois le déploiement de ses messages RCS dans le monde terminé (tant que l’opérateur les prend en charge), le prochain défi de Google est lié à la sécurité et c’est pourquoi teste le chiffrement de bout en bout. Un type de cryptage, d’ailleurs, que l’Europe a déjà dans sa mire et pas pour le mieux.

Prochaine étape, la sécurité

Comme on dit, Google a déjà terminé le déploiement de son support pour la messagerie RCS, qui en théorie devrait concurrencer WhatsApp et autres et nous verrons quelle part d’utilisation il finit par monopoliser. La prochaine étape consiste à protéger les messages envoyés via votre application, et prépare donc déjà les tests de chiffrement de bout en bout.

À un moment donné dans le passé, nous avons expliqué en quoi consiste le chiffrement de bout en bout. Cela signifie que nous envoyons non seulement le message crypté avec une clé unique et publique, mais le canal lui-même est crypté de sorte que, dans le cas où nous parvenions à “ chasser ” le message pendant qu’il est envoyé d’un téléphone à un autre, le canal lui-même agirait comme deuxième couche de cryptage rendant le système pratiquement impénétrable.

Ce cryptage, qui est déjà utilisé dans des applications comme WhatsApp, est ce que Google va tester maintenant pour son application Messages. L’inconvénient de ce chiffrement est que la messagerie globale ne permet pas son utilisation sur les messages SMS ou MMS, de sorte qu’elle ne sera disponible, une fois déployée, que pour les messages RCS. On dirait, il fonctionnera également avec les messages RCS que vous échangez avec Google Messages sur le Web, donc tout sera plus sécurisé.

Via | 9to5Google

