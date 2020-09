Les fans qui attendent toujours des nouvelles de la La légende de Zelda: Souffle de la nature La suite va devoir attendre un peu plus longtemps, selon le producteur de la série Eiji Aonuma. La suite très attendue a été annoncée à l’E3 l’année dernière avec une bande-annonce cryptique et plutôt inquiétante montrant Link et Zelda s’aventurant dans les cavernes sous le château d’Hyrule et réveillant un mal ancien. Après le succès retentissant de Breath of the Wild en 2017, les fans ont hâte de revisiter le monde ouvert à couper le souffle présenté par le jeu. Malheureusement, après l’annonce initiale, Nintendo est resté totalement silencieux sur la suite et n’a plus partagé de nouvelles.

Le développeur a pris le monde du jeu par surprise plus tôt dans la journée avec une annonce totalement différente – Hyrule Warriors: Age of Calamity. Ce jeu n’est pas la suite que les fans attendaient; à la place, il sert de préquelle, donnant aux joueurs une chance d’explorer la guerre terrible qui a transformé Hyrule en le monde en ruine et brisé que Link explore dans Breath of the Wild. Comme Hyrule Warriors avant lui, Age of Calamity combine des personnages et des environnements de la franchise Zelda avec les batailles de horde à grande échelle pour lesquelles la franchise Dynasty Warriors de Koei Tecmo est célèbre. Contrairement au jeu précédent Hyrule Warriors, cependant, Age of Calamity est un jeu canonique; les épreuves que Link, Zelda et les quatre Champions subissent dans leur tentative vouée de sauver Hyrule se sont toutes déroulées en canon un siècle avant Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: Age of Calamity est une nouvelle passionnante pour de nombreux fans, mais cela ne va pas sans une certaine déception. Dans l’annonce du jeu par Nintendo, Eiji Aonuma est monté sur scène pour discuter de la suite à venir. Il a pris le temps de remercier les fans de continuer à jouer à Breath of the Wild et a parlé de l’engagement de l’équipe de développement à rendre le monde dynamique dès le premier jeu à explorer à nouveau. Malheureusement, cela semble être une tâche très lourde, car Aonuma dit que les fans devront attendre « un peu plus longtemps » pour les mises à jour du jeu. Bien sûr, il a ensuite immédiatement tempéré le coup en annonçant Age of Calamity, mais cette première nouvelle est toujours assez décevante. Regardez l’annonce ci-dessous.

Les fans attendent depuis longtemps des informations sur la suite de Breath of the Wild. Il n’y a toujours aucune indication de la date de sortie du jeu; le premier teaser indiquait simplement que le jeu était en développement. Grâce à Age of Calamity, il semble pratiquement impossible que les fans mettent la main dessus d’ici la fin de 2020, et à ce rythme, il ne semble pas trop improbable que le jeu ne soit pas vu avant 2022.

La route a été longue et difficile pour les fans de Zelda, et c’est assez tragique d’apprendre qu’il n’y a toujours pas de fin en vue. Nintendo semble avoir eu quelques problèmes pour gérer la pandémie COVID-19, et il n’est pas impossible que ce développement ait ralenti encore plus la suite. Espérons que quand Aonuma a dit que les nouvelles de la suite prendraient un peu plus de temps à arriver, il voulait vraiment dire que ce serait juste un peu plus long. Avec un peu de chance, Nintendo semble au moins avoir une sorte de calendrier pour permettre aux fans d’en savoir plus sur Souffle de la nature 2.

