Windows 10 a rencontré plus de problèmes avec les mises à jour, et certains utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent pas installer avec succès la dernière mise à jour cumulative pour septembre 2020.

Il s’agit de la mise à jour KB4571756, et selon les derniers rapports de Windows, l’installation de cette dernière échoue pour certaines personnes avec un message d’erreur: «Il y a eu des problèmes lors de l’installation des mises à jour, mais nous réessayerons plus tard. Si vous continuez à voir cela et que vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web ou contacter le support technique, cela peut vous aider: (0x800f081f). »

Il y a plusieurs rotations sur ce message d’erreur et ce code, et les lecteurs de Windows Latest, ainsi que les gens du forum Microsoft Answers.com et Reddit ont tous décrit des problèmes similaires où Windows Update semble être interrompu avec la mise à jour de septembre.

Si cela cause un sérieux déjà vu, c’est parce que le même problème a été rencontré avec la mise à jour cumulative publiée en août (et peut-être aussi en juillet pour certains utilisateurs, semble-t-il).

Malheureusement, aucune des méthodes de dépannage standard ne semble être utile pour trouver une solution pour surmonter cette erreur.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la mise à jour KB4571756 (ou Build 19041.508) résout un problème désagréable avec les disques SSD, mais a également été responsable d’autres problèmes, notamment la rupture du menu Démarrer et la suppression du support Linux.

On ne sait pas à quel point cet échec d’installation actuel est répandu, mais dire que tout ne va pas bien avec le bon vaisseau Windows 10 pour le moment serait un euphémisme (encore une fois).

Solution de contournement ou attendre?

Une solution possible proposée par Windows Latest pour contourner l’erreur est une installation manuelle de la mise à jour KB4571756, soit en la récupérant directement à partir du catalogue Microsoft Update, soit en utilisant l’outil de création de média. Dans ce dernier cas, il est conseillé d’exécuter «Mettre à niveau ce PC maintenant», ce qui devrait vous permettre de réinstaller la mise à jour incriminée.

Cependant, nous nous méfierions quelque peu d’essayer de forcer manuellement la mise à jour sur votre PC, à moins qu’il n’y ait une très bonne raison de le faire.

Gardez en outre à l’esprit que sur le fil Answers.com mis en évidence ci-dessus, les représentants de Microsoft disent apparemment que la solution à cette erreur arrivera avec la prochaine série de correctifs d’octobre (ou peut-être la mise à jour d’octobre 2020, qui est maintenant en cours de préparation. Libération). Vous n’aurez donc pas longtemps à attendre, et cela peut valoir la peine de rester assis (et éventuellement de suspendre les mises à jour) pour le moment et de voir ce qui se passera le mois prochain.

Les meilleures offres Windows 10 du jour

Microsoft Windows 10 Professionnel …

Microsoft Windows 10 Famille | …

Windows 10 Famille – Espagnol -…

Microsoft Windows 10 Famille …