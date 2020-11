Google continue de travailler pour améliorer son service de musique à la demande déjà unique, après que Play Music ait fermé ses portes pour toujours, et il le fait en ajoutant des fonctionnalités qui sont aujourd’hui considérées comme essentielles dans toute alternative digne de ce nom. Des fonctions qu’il est même étrange qu’elle n’ait pas, et c’est il y a plus de deux ans que l’entreprise s’est lancée musique Youtube et l’invention boite toujours.

Le point culminant de la dernière mise à jour de YouTube Music, disponible à la fois dans l’application Web et dans les applications mobiles, sont les “mix personnalisés”, ces listes de lecture basées sur les goûts des utilisateurs qui sont constamment renouvelées et qui pourraient bien avoir appeler des mixages personnalisés, même si cela ne sonne pas si bien. Mais on se débrouille avec des mix, il n’est pas nécessaire de tourner aussi bien non plus.

Google est en retard avec l’une des fonctionnalités les plus populaires des services de musique en streaming, mais il le fait avec détermination et en l’absence d’un, il y a huit mélanges personnalisés proposé par YouTube Music: un spécialement organisé dans lequel toute la musique que l’utilisateur aime le plus est mélangée, quatre autres en fonction des genres ou des artistes qu’il écoute le plus, un de plus pour découvrir de la nouvelle musique, un autre avec des versions récentes et les dernières, qui inclut les goûts de YouTube actuel.

Ce dernier, celui qui recueille les likes YouTube, a été implémenté il y a quelques semaines, avec l’option -dans les paramètres de l’application- de l’activer ou non, dans le cas où vous ne voudriez pas mélanger ce que vous consommez à un endroit ou à un autre.

Mais le truc n’est pas là et dans le style des autres plateformes, YouTube Music propose également mélanges personnalisés selon l’humeur ou l’activité que faire en écoutant de la musique: se détendre, s’entraîner, se concentrer … Tout cela rejoint les playlists du stick qui incluaient le service. La différence entre l’un et l’autre est que les mixages sont mis à jour instantanément – il suffit de les quitter et de les réentrer – avec de nouvelles chansons.

C’est ainsi que, petit à petit, YouTube Music peaufine l’expérience, par rapport à ce qu’elle était quand elle est apparue: depuis lors, Google a ajouté des options de base telles que permettre à l’application mobile de fonctionner comme un lecteur pour la musique stockée sur l’appareil, ordonnez la bibliothèque par ordre alphabétique ou d’autres qui sont de plus en plus demandées, comme l’affichage des paroles de chansons. Il n’y a pas longtemps, la migration de la collection personnelle depuis Play Music était facilitée.

Cependant, YouTube Music aussi entraîne des problèmes considérables, comme la limitation de garder l’application mobile ouverte et au premier plan – à l’exception de la collection personnelle – sauf si l’abonnement est payé, ou le désordre énorme qui existe avec les discographies, avec des albums répétés, dans lesquels ils sont manquants ou les thèmes se répètent, un design utilitaire discutable … Petit à petit, cela semble être la devise de Google avec YouTube Music.