Le catalogue de la firme chinoise est livré avec des remises de 15%, ce sont les meilleures options.

Grâce à eBay, vous pouvez profiter 15% de réduction sur les smartphones Xiaomi, jusqu’à une remise maximale de 50 euros. Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le coupon PXIAOMI15 avant de finaliser votre achat.

Avec le coupon PXIAOMI15 vous bénéficierez d’une réduction de 15%.

A cette occasion, nous avons plongé parmi les réductions pour vous apporter 3 des offres les plus intéressantes. Il Xiaomi Mi Note 10 Lite, il Redmi Note 9 et le PETIT X3, l’un des smartphones que nous avons le plus recommandés ces dernières semaines, ils bénéficient d’une réduction.

Redmi Note 9: il arrive avec un front entièrement occupé par son Écran IPS de 6,53 pouces et résolution Full HD +. Dans ses entrailles, le MediaTek Helio G85, un processeur avec lequel vous n'aurez aucun problème. Le Redmi Note 9 bénéficie également 4 caméras sur son dos et une grande batterie de 5020 mAh. Acheter sur eBay: Redmi Note 9POCO X3: l'appareil chinois a un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur qui vous permettra de déplacer facilement des applications exigeantes. Le POCO X3 abrite également 4 caméras à l'arrière et une batterie qui atteint 5 160 mAh. Acheter sur eBay: POCO X3Xiaomi Mi Note 10 Lite: a un écran AMOLED de 6,47 pouces avec des bords incurvés. À l'intérieur de l'un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. L'appareil chinois a également 4 caméras dirigées par un capteur de 64 mégapixels, une batterie de 5 260 mAh et une puissante charge rapide de 30 W. Acheter sur eBay: Xiaomi Mi Note 10 Lite