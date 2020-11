Peut-être l’une des séquences les plus inattendues de ce que nous avons dans les dix épisodes de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) est le plus tendu de “The Passenger” (2×10), le dernier sorti sur Disney Plus de la série. Nous nous référons à celui qui commence lorsque Baby Yoda avertit Din Djarin (Pedro Pascal) que la Lady Frog est allée quelque part, à l’intérieur de laquelle l’actrice Misty Rosas se cache car elle était déjà entrée en retard et avait envie de Kuiil pendant le chapitre pilote, “The Child” (1×02) et “The Reckoning” (1×07). Et ils la suivent dans une grotte remplie d’œufs étranges, où elle se baigne avec les siens.

Le designer mythique Ralph McQuarrie a inclus le krykna parmi de nombreuses autres créatures de la planète Dagobah pour The Empire Strikes Back

Le petit bébé, qui avait déjà mangé ceux de l’amphibien à la déception du chasseur de primes, engloutit ce que l’un des autres contient, faisant éclore les autres et une multitude de monstres cauchemardesques les poursuivent en un tronçon vraiment déchirant, bien plus que ce qui est habituel dans The Mandalorian. Et ces monstres, des araignées blanches noueuses de différentes tailles et l’une d’entre elles gigantesque, faisaient partie de ce que nous allions voir dans Star Wars: L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980), mais ils ont été écartés lorsque cette production cinématographique a commencé.

La première fois dans le canon Star Wars que ces redoutables êtres arachnides apparaissent était le roman Darksaber, de Kevin J. Anderson (1995).

Le concepteur mythique Ralph McQuarrie les a inclus dans le krykna, car c’est ainsi que son espèce s’appelle, parmi de nombreuses autres créatures sur Dagobah, la planète marécageuse où Luke Skywalker (Mark Hamill) rencontre Yoda et lui demande de devenir un vrai chevalier. Jedi. Mais “The Passenger” n’est pas la première fois dans le canon de Star Wars où ces redoutables êtres arachnides apparaissent, mais ils ont déjà été mis à profit dans le roman Darksaber, publié par Kevin J. Anderson en 1995, au même titre que la perle extrait du dragon krayt dans “The Marshal” (2×01) a surgi dans ce livre. Mais il ne fait aucun doute que Ce sera à cause du Mandalorien sur Disney Plus que ces terribles bestioles seront mieux connues.

