Toute la technologie à votre poignet avec les montres intelligentes Amazfit.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Si vous cherchez une montre intelligente et que vous ne voulez pas dépenser trop, vous avez de la chance. Grâce à ces offres, vous pouvez obtenir deux des smartwatches Amazfit. D’une part, le Amazfit GTR, qu’est-ce qui vient pour 92 euros, de l’autre le Amazfit GTS, ça peut être le vôtre pour 99 euros.

Vous avez la possibilité de vous procurer certaines des meilleures montres intelligentes à moins de 100 $. Dans le catalogue Amazfit, il y a beaucoup de choix, et ces deux exemples peuvent être les meilleurs.

Amazfit GTR 42: arrive sous la forme d’une montre traditionnelle, vous pouvez profiter un design élégant et classique. Vous aurez également la possibilité de vérifier les notifications enregistrez vos habitudes et votre activité physique. De plus, l’Amazfit GTR est capable de contenir jusqu’à 24 heures en mode horloge, vous n’aurez aucun mal à terminer la journée. Acheter sur AliExpress: Amazfti GTR 42Amazfit GTS: la montre intelligente de la firme chinoise est dotée d’un beau design rappelant l’Apple Watch. Profite de un écran AMOLED de 1,65 pouces et une densité de 340 pixels par pouce. Il est étanche, vous pouvez le submerger sans problème, et sa batterie promet jusqu’à 14 jours d’utilisation. Acheter sur AliExpress: Amazfit GTS Savoir plus: Bon, beau et en solde: prenez le Motorola Moto G9 Plus pour 199 euros