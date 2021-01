Comme tant d’autres événements, le Consumer Electronics Fair (CES), qui se tient chaque année à Las Vegas, se déroule cette année en formulaire en ligne. Les activités ont débuté le 11 janvier et se poursuivront jusqu’à ce jeudi 14. Cela n’a pas empêché les entreprises participantes de présenter leurs produits, comme elles l’auraient fait dans le format traditionnel. Mais malheureusement, les tester sur place devra attendre les participants. Et, sans aucun doute, l’une des inventions qu’ils aimeraient le plus avoir entre les mains est le regarder pour mesurer le glucose exposé par Opération Quantique Inc.

La startup japonaise a été satisfait de l’annonce de ce que serait le premier appareil non invasif capable de ce type de mesure. Pas le premier portable qui quantifie le glucose, bien sûr, bien que jusqu’à présent, tout nécessitait au moins une piqûre du doigt. Cependant, ces ingénieurs japonais disent avoir réussi à surmonter cet obstacle.

Comment fonctionne l’horloge pour mesurer le glucose?

Dans la perspective de la présentation au CES, Opération quantique a veillé à ce que le secret de sa montre glucose réside dans son système breveté de spectroscopie. Ils n’ont pas publié de détails supplémentaires et n’ont publié aucune publication à comité de lecture. Serait-ce possible alors?

Le fonctionnement de la montre pour mesurer le glucose est basé sur la spectroscopie

La vérité est que c’est quelque chose qui a déjà été étudié auparavant. En 2018, en effet, scientifiques du MIT et de l’Université du Missouri a mené une enquête analysant le potentiel de la spectroscopie dans ce but précis.

En fait, ils ne portaient pas de montre, mais une sorte de gant équipé d’un câble en fibre optique. Une fois placé dans la main du patient, un faisceau de lumière laser qui passe directement à la peau. La spectroscopie entre ici en jeu, qui repose sur l’étude des interactions entre le rayonnement électromagnétique et la matière. Ces techniques sont utilisées, par exemple, pour analyser les composants d’une substance, car différentes structures ou composés chimiques ont leurs propres modèles d’absorption ou d’émission d’énergie. Dans ce cas, en frappant la peau avec le laser, il serait possible de calculer la quantité de l’autre côté de substances telles que les tissus adipeux, le collagène et également le glucose.

Opération quantique

Un long chemin à parcourir

Les deux méthodes couramment utilisées pour mesurer le glucose sont prélèvement sanguin intraveineux et piqûre. La première nécessite l’intervention d’un agent de santé qualifié et peut ne pas être adéquate si le test doit être effectué très régulièrement. La seconde peut être effectuée directement par le patient, mais pourrait être inconfortable. Par conséquent, ces scientifiques ont décidé de comparer leur appareil avec les deux tests, pour voir si la mesure non invasive des taux de glucose était équivalente. Donc c’était ça.

Le bout du doigt est le processus le plus courant, mais il peut être inconfortable

Dans leur étude, 20 adultes ont participé, qui ont été testés en utilisant les trois méthodes, avant et après avoir bu une boisson sucrée. Les résultats avec le gant étaient équivalents à ceux du bâton de doigt.

Ce sont des données très positives, même si à l’époque les chercheurs eux-mêmes ont reconnu qu’ils n’avaient pas encore affiné la méthode. Par conséquent, nous savons que de nos jours, effectuer ces mesures dans le sang est possible, mais personne n’a suffisamment affiné la technique, encore moins dans un appareil portable. Ou peut-être que oui. Quantum Operation devra montrer que votre glucomètre est réellement capable de le faire. Pour le moment, nous n’avons que votre parole et l’espoir de pouvoir la vérifier dans un avenir pas trop lointain.

