Les Moto Buds Charge arrivent en Espagne: prix et disponibilité officiels

Il y a quelques semaines, Motorola a mis en circulation un nouveau casque dit «complètement sans fil» ou «vraiment sans fil», également formulé avec l’acronyme anglais TWS pour «true wireless system». Il s’agissait du Charge des écouteurs de moto, prétendument lancé pour atteindre le marché des utilisateurs plus jeunes.

Désormais, les nouveaux Moto Buds Charge sont mis en vente en Espagne et se situent au milieu du marché actuel des écouteurs Bluetooth. Motorola corrige le prix de départ de leur nouveau Moto Buds Charge à 69,99 euros et les propose à la vente en deux couleurs: noir et blanc.

10 heures d’autonomie et protection IPX5

Les nouveaux Moto Buds Charge de motorola land avec un système de charge intéressant couplé à leur mallette de transport. Le boîtier peut être connecté à notre téléphone mobile via un câble USB de type C et ‘voler l’énergie de notre téléphone, afin que vous l’utilisiez pour, à votre tour, charger le casque. Charge inversée appliquée à la recharge des écouteurs Motorola Buds Charge.

En plus de cette fonctionnalité, les Moto Buds Charge atterrissent avec la certification IPX5 pour l’eau, ce qui les rend idéales pour les pratiques sportives si nous excluons la natation, et ils se connectent avec Bluetooth 5.0 et appareils inférieurs. Motorola nous dit que sa batterie offre une autonomie de 10 heures, charges comprises dans son étui de transport, on peut donc supposer qu’elle offre environ 2,5 heures continues plus trois charges supplémentaires.

Les Moto Buds Charge ont une interface tactile pour contrôler la lecture audio et répondre aux appels téléphoniques, et sont compatible avec Alexa et Siri ou Google Assistant. Les écouteurs sont mis en vente, comme nous l’avons dit, au prix de 69,99 euros en blanc et en noir. Pour le moment, ils ne sont disponibles que sur Amazon à un prix un peu plus élevé.

Motorola Moto Buds Charge – Véritable casque Bluetooth sans fil avec chargement mobile – 10 heures de jeu – IPX5 étanche – Compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant – Noir

