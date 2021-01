Motorola prépare déjà sa gamme de téléphones mobiles pour cette 2021 et l’un d’entre eux a été divulgué tôt le matin. Un futur Moto G avec stylet, quel que soit son nom au moment de son lancement, a laissé des spécifications et des images à l’antenne et c’est maintenant au tour de deux autres modèles, Le Moto G Power 2021 et le Moto G Play 2021.

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu des fonctionnalités divulguées, les deux téléphones mobiles s’intégreront dans les lignes médianes économiques du fabricant oriental et il ne reste plus rien à imaginer. Avec quelques rendus de presse douteux, au moins nous avons une bonne batterie de fonctionnalités se jeter dans la bouche.

Les fonctionnalités divulguées du Moto G Power et du G Play 2021

Moto G Play 2021

Nous commençons par le Modèle de jeu, par exemple, et ici, il est nécessaire de mentionner que le téléphone devrait atterrir avec le Snapdragon 460 de Qualcomm afin de ne pas avoir de connectivité 5G. Le processeur serait accompagné de 3 Go et 32 ​​Go dans son modèle le plus basique et de 4 Go et 64 Go dans son modèle supérieur, tout comme le Moto E7 Plus ne l’a pas fait il y a très longtemps.

L’écran du Moto G Play 2021 serait de 6,5 pouces avec une encoche en haut, et nous supposons qu’avec une résolution HD +. Le lecteur d’empreintes digitales serait situé à l’arrière, sous une double caméra de 48 mégapixels (principal) et 2 mégapixels (profondeur). Sur le devant, 5 mégapixels. Quant à la batterie, elle arrivera avec une batterie interne de 5000 mAh à charge rapide en plus d’avoir une prise casque.

Moto G Power 2021

Deuxièmement, le Moto G Power 2021 Il atterrira avec un écran de 6,5 pouces, bien que cette fois avec un trou pour la caméra frontale de capacité inconnue. Le lecteur d’empreintes digitales sera placé au dos, sur le logo Motorola, et un triple équipement photographique avec 48 mégapixels (principal), 2 mégapixels (profondeur) et 2 mégapixels (macro).

Le processeur choisi pour ce Moto G Power 2021 est le Muflier 662 avec les mêmes variantes que le modèle Play: 3 Go / 32 Go et 4 Go / 64 Go. Et pour la batterie, 4 850 mAh. Curieuse capacité étant donné que le modèle Power est celui-ci et devrait se vanter d’autonomie. Le téléphone arrivera en gris, bleu et argent.

Via | TéléphoneArena

