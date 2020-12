Quiconque a vu le film classique de 1995 Hackers se souviendra que dans l’une des scènes, l’un des personnages dit quels mots de passe sont les plus choisis par les utilisateurs. Les mots-clés en question sont Dieu, le sexe, l’amour et le secret. En espagnol, Dieu, sexe, amour et secret. De nombreuses années ont passé, mais généralement cette déclaration est toujours vraie, comprenant également des combinaisons de nombres comme 1234.

Dans les articles précédents, nous avons longuement couvert différents aspects liés aux mots de passe, tels que la création de mots de passe sécurisés et faciles à mémoriser, les meilleurs gestionnaires de mots de passe pour enregistrer vos mots-clés et quelques astuces pour savoir si vos mots de passe ont été exposés.

Je me souviens toujours que les mots de passe sont la mesure de sécurité la plus populaire que nous utilisons aujourd’hui, avec l’autorisation d’empreintes digitales ou de reconnaissance faciale. Cela signifie qu’il est important de choisir vos mots clés et de ne pas les répéter, entre autres conseils de sécurité.

Le média spécialisé CyberNews a récemment réalisé une analyse des plus de 15,2 milliards de mots de passe à la recherche des modèles que les utilisateurs suivent pour protéger les appareils, les comptes d’utilisateurs ou les documents. Les données utilisées dans l’étude proviennent de fuites publiques dans lequel des centaines de mots de passe ont été diffusés et peuvent être trouvés dans des forums spécialisés. Dans certains cas, ils sont même mis en vente.

Voyons voir quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces plus de 15,2 milliards de mots de passe. Pour commencer, de ce montant, seulement 2 millions étaient uniques. Autre conclusion: les utilisateurs utilisent des mots courants tels que les équipes sportives, les villes ou la nourriture.

Les années comptent

Nous avons dit que les gens ordinaires vont à mots faciles à retenir à utiliser comme mots de passe pour vos ordinateurs, appareils mobiles, comptes d’utilisateurs, etc. Et à côté de mots comme les villes ou la nourriture, les années ressortent.

Beaucoup d’entre vous qui lisez ceci auront utilisé votre année de naissance comme mot de passe ou code PIN secret. Ou l’année de naissance d’un parent ou d’un ami proche. Ou l’année où quelque chose de spécial s’est produit. Qui sait si à l’avenir, beaucoup utiliseront 2020 comme mot-clé.

le année de création du mot de passe comme mot-clé par défaut. Ainsi, dans l’analyse CyberNews, 2010 se démarque comme un mot de passe répété 10 millions de fois sur les 15,2 milliards de clés analysées. Les deuxièmes plus utilisés étaient 1987 (8,4 millions) et 1991 (8,3 millions). C’est intéressant de voir ça, malgré les sujets, il y a plus de mots de passe utilisant des années entre 1980 et 1990 qu’entre 1940 et 1980.

Noms et sports comme mots de passe

Avec les années, propres noms elles sont également courantes et faciles à retenir des clés secrètes. Par contre, ils sont aussi facile à deviner, c’est-à-dire qu’ils sont très dangereux. Dans l’analyse de plus de 15,2 milliards de mots de passe, les noms les plus populaires à utiliser pour les mots de passe sont Eva et Alex, avec plus de 7 millions d’occurrences chacun. La liste est suivie par Anna (6 millions), Max (5 millions), Ava (5 millions), Ella, Leo ou Jack (3 millions).

Les des sports ils ont aussi leur place de préférence. A cette occasion, comme ils sont exposés les mots de passe d’utilisateurs majoritairement anglo-saxons, parmi les mots de passe plus répétés Les équipes sportives comprennent des équipes de la NBA telles que les Suns (1 million), Heat (plus de 900 000) ou les MLB Reds (près de 700 000).

Mots interdits, mots de passe non sécurisés

Ce que l’on appelle en anglais des mots de malédiction et qu’en espagnol nous pouvons appeler des mots de malédiction, est également un choix courant pour créer des mots de passe ou des mots-clés. Et en eux le mauvais mots ou jurons. Plus précisément, sur plus de 15,2 milliards de mots de passe analysés, 7% utilisent ces types de mots.

Sur la liste se démarquent le cul (cul, presque 27 millions), le sexe (sexe, 5 millions), la baise (baise, 5 millions), Dieu (Dieu, 3 millions), sexy (3 millions), etc. En plus d’être impolis, ils se distinguent par leur trop courte durée, d’où l’interdit ou le maudit (maudit en anglais).

Questions de taille

Le rapport CyberNews continue avec des mots associés à la nourriture, les jours de la semaine, les mois de l’année, les noms de villes … Ils ont tous quelque chose en commun: ils facile à retenir. Et à la suite de cet élément, la longueur des mots de passe influence également.

Dans l’analyse de plus de 15,2 milliards de mots de passe, l’utilisation de mots-clés de 8 caractères, suivis de 6 caractères, se démarque. 7, 9 et 10 suivent, de sorte que le mots de passe longs, et plus sécurisés, sont les moins populaires, même s’ils sont a priori plus sécurisés.

En tant que recommandations de l’étude, des conseils courants tels que la combinaison de plusieurs mots faciles à retenir se démarquent. Ainsi vous obtiendrez un mot de passe complexe. Mais il est également conseillé d’aller à gestionnaires de mots de passe, comme je l’ai souligné au début de cet article.

Enfin, si vous souhaitez vérifier si vos mots de passe ont été exposés, CyberNews met l’outil à notre disposition Vérificateur de fuite de données. Il vous suffit d’indiquer votre adresse e-mail. De base de données des fuites publiques Vous verrez si votre e-mail apparaît dans l’une de ces failles de sécurité et / ou si le mot de passe associé à un certain service apparaît.

L’article Les mots de passe les plus populaires de 2020 a été publié dans Hypertext.