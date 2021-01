Certains titres récents ont utilisé les musées comme ressource narrative pour le développement de leurs parcelles.

Ces dernières semaines, nous voyons plusieurs nouvelles qui relient les jeux vidéo aux musées. Comme ça les œuvres du musée Thyssen peuvent désormais décorer nos îles Animal Crossing ou que le jeu Nintendo lui-même sera à l’affiche d’une exposition avec son influence à l’époque du COVID-19. Maintenant, nous voyons une approche différente, utilisant les musées comme cadre dans certains des plus grands lancements de ces derniers mois.

Des muséologues experts ont analysé, via la chaîne YouTube MinnMaxShow (via Dualshockers), la récréation et l’arrière-plan des musées dans les jeux vidéo comme The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake ou le susmentionné Animal Crossing New Horizons. Les musées deviennent une option de plus en plus courante pour fournir un récit et un contexte aux intrigues de nombreux titres AAA.

Plusieurs jeux vidéo ont opté pour des musées pour développer le contenu de leur intrigueDans l’exposé, que vous pouvez voir sur ces lignes, les directeurs de plusieurs musées donnent leur point de vue à analyser, avec votre expérience professionnelle, la recréation virtuelle des musées du jeu vidéo. Par exemple, au niveau structurel, ils indiquent que celui que nous voyons dans Final Fantasy VII Remake est assez décousu lorsqu’il s’agit de remplir l’objectif d’établir un dialogue avec la personne qui le visite; ils manquent des problèmes dans la conception lors de la visite, ainsi que l’absence de signes ou même de salles de bains.

Plus de chance court celui de The Last of Us 2, qui attend également l’un des moments les plus émouvants du jeu. Du musée jurassique qu’ils visitent Joel et Ellie, indiquent qu’il recourt à diverses pratiques typiques de la muséologie nord-américaine, donc il transmet le sentiment «d’y être déjà allé» à quiconque a visité une enceinte de ce type. Ils flattent également l’Animal Crossing au niveau des explications et des affiches, bien qu’ils débattent du fait que avoir les fossiles du Jurassique et du Crétacé si proches ils peuvent prêter à confusion.

Vous pouvez voir leurs explications plus en détail dans la vidéo que nous laissons sur ces lignes. Les jeux vidéo sont devenus une alternative pour visiter les musées en période de pandémie.

