Les professeurs d’antan se sont plaints de notre dépendance à l’égard de la calculatrice en arguant que “nous n’allions pas toujours en porter une dans nos poches”, mais c’est exactement ce qui s’est passé. Nous utilisons les téléphones portables pour communiquer, prendre des photos et, oui, ils travaillent aussi calculatrice, avec les applications appropriées.

Tous les mobiles ont une application de calcul préinstallée, bien que Google Play ait beaucoup plus à offrir. Si vous avez l’habitude de faire des calculs mathématiques avec votre mobile, ne manquez pas cette sélection de neuf applications de calculatrice pour Android, tous gratuits.

Calculatrice Google

Nous commençons avec l’application la plus standard qui n’est pas basique, l’application calculatrice Google et pré-installé sur un grand nombre de terminaux, à l’exception des couches de personnalisation qui incluent votre propre calculatrice, comme Samsung ou MIUI.

Ce n’est pas une calculatrice pour faire des aventures mathématiques, bien qu’elle vous servira pour pratiquement tous les calculs normaux au jour le jour et certains un peu plus avancés, affichant le panneau latéral (calculs et fonctions trigonométriques ou logarithmiques). Un point positif est qu’il a un design actuel, avec le mode sombre inclus.

Calculatrice

Calculatrice ++

Lorsque le nom de l’application a un “plus” dans le nom, c’est généralement qu’elle apporte des fonctions supplémentaires, et dans le cas de Calculator ++, elles suffisent à justifier la seconde. Pour commencer, il est lancé de deux manières: comme calculatrice normale ou flottante.

La calculatrice elle-même a deux modes: simple ou scientifique. Dans ce dernier, les touches numériques fonctionnent en double comme des boutons pour les sinus, les cosinus, les tangentes et analogues, étant accessibles en touchant et en faisant glisser le bouton correspondant vers le haut ou vers le bas.

Calculatrice ++

Wabitemu

Un “problème” avec les applications de calculatrice est que certaines sont légèrement différentes des calculatrices scientifiques traditionnelles, ce qui rend difficile la recherche des boutons spéciaux pour chaque fonction. Cela n’arrive pas avec Wabitemu, qui en soi ne fait pas grand-chose: c’est un émulateur de calculatrice.

Avec suffisamment de connaissances et de dévouement, vous pouvez charger la ROM de votre calculatrice préférée, bien que l’application elle-même vous permette générer une ROM de calculatrices open source et les charger sur votre mobile. Le résultat est vraiment attrayant et, bien qu’il ne soit pas excessivement lisse, il vous sera difficile de trouver une calculatrice mobile plus réaliste que celles-ci.

Wabbitemu

Calculatrice hyper scientifique

Wabitemu est une émulation presque parfaite de calculatrices scientifiques de longue date, mais cette émulation implique un certain retard dans la réponse et peut être fastidieuse si vous devez effectuer de nombreuses opérations. Une bonne alternative est Hyper Scientific Calculator, qui est plus ou moins comme une calculatrice scientifique physique, mais sur mobile.

Au début, il semble être identique à une calculatrice scientifique, même s’il cache un convertisseur d’unité et le représentation graphique des résultats. Son interface s’adapte à toutes les tailles d’écran: format de poche pour les petits mobiles, compact pour les mobiles et élargi pour les tablettes.

Calculatrice scientifique HiPER

PhotoMath

D’une application qui simule des calculatrices old-school, on passe à une application futuriste qui tire le meilleur parti des nouvelles technologies: Photo Math, qui utiliser la caméra mobile pour résoudre des problèmes mathématiques, vous évitant la lourde tâche de répliquer les formules et les équations dans la calculatrice en service.

PhotoMath peut non seulement lire les équations, mais les résout et vous raconte chaque étape, y compris des explications sur ce qui a été fait dans chacun d’eux. À propos, il dispose également d’une calculatrice “normale” dans laquelle il peut être plus facile d’écrire des formules car l’éditeur est plus visuel.

Photomath

Une calculatrice

One Calculator est une calculatrice tout-en-un qui semble simple en principe, mais qui cache des fonctions intéressantes non incluses dans la plupart des alternatives. Par exemple, il a un Convertisseur d’unité de longueur, masse, distance, pression et bien d’autres.

En tant que calculatrice, il possède toutes les fonctions arithmétiques attendues, plus la trigonométrie, le calcul matriciel et les équations graphiques. C’est aussi tout à fait personnalisable, avec plusieurs thèmes et la possibilité d’afficher ou de masquer certaines touches.

Une calculatrice – Calculatrice

Calculatrice flottante

Si le meilleur appareil photo est celui que vous emportez toujours avec vous, le meilleur calculateur est celui qui est toujours visiblesurtout lorsque vous utilisez d’autres applications. Nous avons vu précédemment que Calculator ++ incluait son propre mode flottant, mais Floating calculator est une application plus simple, pour un usage quotidien.

Si vous cherchez simplement un calculatrice flottante normale et actuelle, capable d’ajuster sa position et sa taille pour effectuer des calculs tout en utilisant d’autres applications, vous ne trouverez ici que les opérateurs les plus courants.

Calculatrice flottante

Calculatrice tricolore

La calculatrice tricolore est l’une des plus populaires sur Google Play, avec plus de dix millions de téléchargements. Visuellement, il ne diffère pas beaucoup de la calculatrice de Google, bien que cette version n’inclue que le opérateurs arithmétiques standard (Addition, soustraction, multiplication et division).

Le point fort de ce calculateur est la possibilité de choisir le palette de couleurs qui vous convainc le plus, avec 12 combinaisons de couleurs au choix et la possibilité de modifier également la taille et l’apparence des touches.

Calculatrice

ClevCalc

ClevCalc est une application de calculatrice qui essaie de devenir intelligente (intelligente) non pas en se transformant en calculatrice scientifique pour les ingénieurs, mais en ajoutant toutes sortes de calculatrices spécifiques.

Ainsi, vous trouverez un convertisseur d’unité, convertisseur de devises, calculateur de remise, une calculatrice d’ovulation, une calculatrice GPA, une calculatrice de prêt et plusieurs autres.

ClevCalc – Calculatrice